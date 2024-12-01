Магнитные бури в декабре 2024 года: подробный календарь

В этом месяце природа окажется благосклонна к метеозависимым Источник: Иван Митюшев / 29.RU











В декабре погода благоволит метеозависимым. Декабрь будет наполнен для вас рабочей суетой, корпоративами и поиском подарков, а вот небольшое количество магнитных бурь позволит немного расслабиться и забыть о серьезных недомоганиях. Впрочем, совсем без них не обойдется. Поэтому на всякий случай сохраните удобный календарь магнитных бурь в декабре 2024 года.

Почему опасны магнитные бури

Магнитная буря — это явление, при котором энергетический выброс Солнца влияет на магнитное поле Земли. Оно происходит из-за взаимодействия солнечных частиц с магнитосферой нашей планеты. Такие процессы вызывают колебания в магнитном поле, что может оказывать влияние на состояние здоровья людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям окружающей среды.

Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.

Магнитные бури в декабре 2024 года

Радостная новость для всех тех, кто мучительно переживает дни геомагнитной активности: в этом месяце специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики не прогнозируют никаких бурь.

Правда, 6 и 7 декабря особо метеочувствительным людям лучше проявить осторожность и позаботиться о своем самочувствии. В эти дни ожидается возбужденная магнитосфера, она достигнет отметки 4 баллов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как помочь себе при магнитных бурях

При магнитных бурях можно сделать несколько простых вещей, чтобы легче пережить их влияние:

Больше отдыха и сна. Постарайтесь ложиться пораньше, поскольку магнитные бури могут вызвать усталость и нарушение сна. Полноценный отдых поможет организму справиться с этим стрессом. Контроль давления. Если у вас есть склонность к скачкам давления, держите под рукой тонометр и лекарства. Перед их приемом заранее проконсультируйтесь с врачом. Правильное питание. При магнитных бурях старайтесь пить больше воды и избегать тяжелой пищи. Легкие и питательные блюда помогут вашему организму справиться с непростой геомагнитной обстановкой. Минимум стресса. Старайтесь избегать эмоциональных нагрузок и не уставайте на работе или дома. Глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от стресса. Витамины. Включите в рацион витамины группы В и магний, чтобы поддержать организм в условиях повышенной нагрузки.

А вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь? Да, каждый раз Редко, только особо сильные возмущения Нет, совсем не ощущаю Метеозависимость… А что это?