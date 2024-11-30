Перестаньте это есть: о каких продуктах надо забыть, если у вас проблемы с кожей

Прыщи на лице могут сигнализировать о сбоях в организме Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Прыщи на лице всегда будут проблемой не только подростков, но и взрослых людей. Они портят внешний вид, болят и часто являются внешним проявлением скрытых болезней. В чем истинные причины появления прыщей, какие мифы о них существуют и почему не стоит демонизировать молоко, узнал NGS24.RU.

Почему появляются прыщи

О неоспоримой связи желудочно-кишечного тракта и качества кожи, а также о причинах высыпаний на лице рассказала врач-диетолог Мария Швабауэр. Врач выделила три причины, которые чаще всего встречаются в ее практике. Мы приводим их в порядке убывания:

1. Застои в желчном пузыре.

— Очень часто у пациентов при застойных явлениях в желчном пузыре нарушается процесс детоксикации в организме, и все токсины находят выход через кожу, и мы часто видим высыпания на лице, плечах и туловище, — рассказала Мария Швабауэр. — Когда мы начинаем работать с оттоком желчи и восстанавливаем работу желчного пузыря, разжижаем желчь, то спустя время качество кожи становится лучше.

2. Нарушения в микрофлоре кишечника.

— Желчь наводит порядок в кишечнике, убивает все патогенные бактерии. Если формируется застой, желчь выделяется плохо и у человека может быть нарушена микрофлора, — говорит диетолог. — Когда нарушается микрофлора, все плохие бактерии, которые начинают размножаться в кишечнике, вызывают вздутия, может развиваться так называемый синдром «дырявого» кишечника, и опять все токсины попадают в кровь и оседают на нашей коже.

3. Неправильное питание.

— При употреблении большого количества сладкого, выпечки, дрожжесодержащих продуктов, булок, конфет, шоколада также происходит нарушение баланса микрофлоры в кишечнике, начинают размножаться патогены и бактерии, которые опять запускают этот механизм, появляется синдром «дырявого» кишечника, и вся эта негативная история проявляется на коже в виде высыпаний, — пояснила Мария Швабауэр.

Синдром «дырявого» кишечника — неофициальный термин, которому в медицинской среде соответствует состояние повышенной эпителиальной проницаемости. Это происходит, когда слизистая оболочка кишечника истончается и перестает функционировать должным образом. В результате частицы и молекулы попадают прямо в кровоток.

Неправильное питание может привести к прыщам на лице Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Кроме этих трех причин, продолжает Мария Швабауэр, есть несколько продуктов, при употреблении которых повышается риск появления кожных высыпаний. Это уже вышеупомянутые сладкое и выпечка, особенно если есть и то и другое в больших количествах, а также молочная продукция. Однако с последним есть несколько оговорок.

— Молочные продукты могут вызывать кожные высыпания у определенных людей, но это очень редко, когда именно все молочные продукты делают это. В этом случае мы просто убираем этот фактор, — объяснила врач. — В других ситуациях чаще всего это все-таки цельное молоко, потому что с возрастом снижается активность фермента, который может переработать его.

Основная проблема, с которой столкнулось современное общество, это подделка молочных продуктов, применение в скотоводстве гормонов и антибиотиков, зерновой откорм скота, говорит нутрициолог Анна Мещерякова. Но, по мнению консультанта по еде, не всегда стоит отказываться от молочных продуктов, так как 100-процентный отказ может привести к потере ферментативной способности организма их переваривать и усваивать. Анна Мещерякова отмечает, что главное — употреблять молочные продукты в умеренном количестве и желательно от надежных и проверенных фермеров, отдавать предпочтение жирным молочным и кисломолочным продуктам.

— Одни из компонентов молока — казеин (белок) и лактоза (молочный сахар, то есть углевод). Причем молоко содержит много лактозы, а это сахар, который повышает углеводную нагрузку на организм. Для расщепления лактозы необходим фермент лактаза, который примерно к четырем-семи годам жизни теряет свою активность, и тогда лактоза попадает в толстый кишечник непереваренной и там кормит грибковую флору. Согласно исследованиям, в России каждый шестой имеет дефицит лактазы, — рассказала Анна Мещерякова. — Поэтому врачи-гастроэнтерологи относят современные молочные продукты к группе провоспалительных, то есть к тем продуктам, которые с годами могут вызвать хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте, а далее и в других системах организма.

При этом важно понимать: если вы столкнулись с высыпаниями на лице, то надо подходить к решению проблемы комплексно, то есть не просто исключить возможные аллергены и включить более полезные составляющие в рацион — ту же клетчатку в виде овощей, а обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Мария Швабауэр перечислила обследования, которые, вероятнее всего, может назначить лечащий врач:

ФГС-исследование на хеликобактер;

УЗИ брюшной полости;

копрограмма, то есть общий анализ кала, чтобы узнать, как идет переваривание пищи в целом, а также о микробном составе кишечника в некоторых случаях;

общий анализ крови, чтобы узнать, есть ли паразиты или дефициты макро- и микроэлементов;

обследование печени;

дуоденальное зондирование, чтобы посмотреть качество желчи.

Кстати, в интернете гуляет некая карта прыщей. Согласно ей, если высыпания, например, появились на лбу, то есть проблемы с кишечником и мочевым пузырем, а если на щеках, то — с желудком и легкими.

— В плане локализации высыпаний и их связи с какими-то заболеваниями я не заметила 100-процентной взаимосвязи. Единственное — перед менструальным циклом они чаще всего появляются в областях подбородка и носогубки. Но опять же не у всех. У кого-то могут быть и на лбу, и на носу, и где-нибудь еще. Связь с сердцем или другими органами, если копаться, имеет место, но, как правило, такой корреляции нет. По крайней мере, я не заметила ее в своей практике, — прокомментировала карту прыщей диетолог Мария Швабауэр.

Если вы столкнулись с прыщами на лице, то надо подходить к решению проблемы комплексно Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Какие продукты могут вызвать прыщи

Нутрициолог Ирины Бывшева назвала четыре продукта, которые могут стать причиной прыщей на лице:

Сахар и сладости. Избыточное потребление сахара может привести к нарушению гормонального фона и повышению уровня инсулина, что, в свою очередь, способствует воспалениям и высыпаниям. Постарайтесь сократить количество сладостей в рационе и замените их фруктами. Молочные продукты. У некоторых людей молоко и другие молочные изделия могут вызывать аллергические реакции или повышать восприимчивость к акне. Попробуйте временно исключить их из своего меню и посмотрите на реакции кожи — возможно, ее состояние улучшится. Продукты с высоким гликемическим индексом. Картофельные чипсы, белый хлеб, избыток быстрых углеводов могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови, что также ведет к высыпаниям. Старайтесь выбирать цельнозерновые продукты и избегать перегруженной быстрыми углеводами пищи. Жирная и жареная пища. Такие продукты могут повышать уровень воспалительных веществ в организме и провоцировать появление акне. Сделайте выбор в пользу запеченной, вареной или приготовленной на пару пищи.

— Наладив рацион, вы не только улучшите состояние кожи, но и обогатите организм полезными веществами. Не забывайте пить достаточно воды и добавлять больше овощей и фруктов в повседневное меню! — советует консультант по еде.

Нутрициолог Анна Мещерякова добавляет, что вместо того же молока лучше употреблять такие богатые кальцием продукты, как коричневый кунжут, семена мака и чиа, ядра миндаля, все виды капусты, кинзу, сельдерей, листья горчицы, свеклу и руколу. Однако, если совсем сложно отказаться от молока, лучше отдавать предпочтение козьему, нежели коровьему.

— Российское коровье молоко на 80% состоит из белка бета-казеин А1. В процессе его переваривания образуется бета-казоморфин-7 (БКМ 7) — опиоидный пептид, влияет на развитие многих болезней и патологий. Он взаимодействует с рецепторами внутри пищеварительной системы, которые отвечают за чувствительность к опиоидам. Исследования показали, что при явных проблемах с кишечником это вещество быстро проникает в кровь и вызывает воспаления в кишечнике, а также замедляет его моторику, ухудшает состав микробиоты, провоцирует аллергии, влияет на развитие диабета 1-го типа, аутизма и других неврологических заболеваний, — поясняет Анна Мещерякова. — Козье молоко лишено белка казеина А1 и, напротив, содержит А2 бета-казеин, который проще переваривается и усваивается, поэтому предпочтение лучше отдавать фермерским козьим молочным продуктам.

Злоупотребление сахаром может привести к прыщам на лице Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Какие существуют мифы о еде и прыщах из-за нее

Косметолог Екатерина Ларионова назвала пять мифов о высыпаниях на лице. Не все поверья связаны с едой, но одно очень популярно: многие верят, что прыщи вызывает молочная продукция. Врач согласилась с этим мифом лишь отчасти:

— Существуют некоторые научные данные о том, что молочные продукты якобы вызывают акне, но это неправильно, так происходит только в некоторых случаях. Чаще всего полагают, что в молоке содержатся гормоны, которые вызывают комедогенность кожи, повышенное салообразование в ней, но это не факт, и при здоровом организме, при здоровом микробиоме кожи акне от молочных продуктов не появляется.

Второй миф: корейская косметика закупоривает поры.

— Любая косметика может быть комедогенной. Об этом можно узнать на упаковке, которая, в свою очередь, должна быть русифицированной, — отметила косметолог. — Что касается корейской косметики, она не всегда комедогенная. Бывают случаи, когда косметика просто не подходит по составу, типу кожи, возрасту, поэтому она может вызывать акне. Но в подавляющем большинстве случаев правильно подобранная корейская косметика никогда не вызовет акне.

Корейская косметика не всегда комедогенная Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Третий миф: если не протирать жирную кожу спиртом, прыщи будут ежедневно.

— Если мы будем ежедневно протирать кожу спиртосодержащими лосьонами, мы усилим отделение себума и кожа будет еще более жирной, возникнет своего рода пленка, которая будет закупоривать поры, и могут, конечно, возникать прыщи, поэтому все лосьоны для ухода за кожей лица не должны содержать спирт, — рассказала врач.

Четвертый миф: прыщи исчезают после полового созревания, то есть прыщи — это проблема подросткового возраста.

— Акне не всегда проблема подросткового возраста. Есть такой гормон: прогестерон, который может приводить к возникновению акне. Этот гормон обладает противовоспалительным и себостатическим действием, и бывает так, что избыток прогестерона, например, во второй фазе жизни — в основном у женщин — может вызвать акне за счет стимуляции выработки кожного себума, — объяснила Екатерина Ларионова. — Однако бывает и такое, что ребенок может унаследовать эту проблему, например, если прыщи были у родителей. Однако большинство людей от прыщей избавляется примерно к 18−22 годам.

Пятый миф: солярий помогает избавиться от прыщей.

— Солярий может временно подсушить акне. После его отмены, конечно, всё возвращается на круги своя. Мы опять бежим в солярий и делаем только хуже, потому что высушиваем кожу и она, обезвоженная, начинает вырабатывать больше сала — так она защищается. Соответственно, больше забитых пор — больше прыщей. Так же, как, например, черные точки, неровный цвет лица девочки пытаются скрыть загаром в солярии. Конечно, всё это — временный эффект.

Можно ли давить прыщи

Косметолог Екатерина Ларионова уточнила, что любой воспалительный элемент на лице ни в коем случае нельзя выдавливать.