«Будут погибать во время беременности». Почему в России пропал важный препарат для рожениц и чем обернется его дефицит

Беременные россиянки столкнулись с серьезным дефицитом антирезусного иммуноглобулина — препарата, который помогает женщинам выносить плод и родить при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка. О его нехватке в некоторых регионах стало известно в августе этого года, но теперь ситуация усугубилась — найти средство не могут по всей России.
Резус-конфликт — это иммунная реакция матери на кровь плода во время беременности. Он возникает в случае несовместимости крови матери и отца по резус-фактору. При их конфликте у беременной женщины могут появиться осложнения, в худшем случае — выкидыш.
Чтобы предотвратить проблему, женщине назначают антирезусный иммуноглобулин, который не допускает развитие иммунного ответа. В России зарегистрированы шесть подобных препаратов, три из них — зарубежные. Эти лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.
MSK1.RU узнал у экспертов, почему возникла нехватка препарата, у которого нет аналогов, и чем может обернуться его исчезновение. Подробности — в нашем материале.
«Если найдете в России — это невероятная удача»
В конце лета антирезусный иммуноглобулин пропал из аптек Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и ряда других городов. Сейчас этот список расширился: на его пропажу жалуются жительницы Краснодара, Волгограда, Махачкалы.
— Как найти антирезусный иммуноглобулин в стране? Ни в одной аптеке нет! — пожаловалась беременная Полина из Нижнего Новгорода.
— Мне назначили антирезусный иммуноглобулин, достать негде, кто сталкивался? — написала Диана из Махачкалы.
— Столкнулась с проблемой наличия необходимого препарата антирезусного иммуноглобулина. До 24-й недели нужно уколоть, препарата нет нигде, — подтвердила Екатерина из Волгограда.
Всем, кому сейчас назначают иммуноглобулин, сразу говорят: если найдете в России — это просто невероятная удача.
— Меня так тревожит эта ситуация с антирезусным иммуноглобулином. Жизненно важный препарат исчез! Такое чувство, что всем всё равно, как это отразится потом на резус-мамах и детях. И одни отписки, мол ждем доставку к концу года. А что делать тем, кто рожает сейчас? — задалась вопросом Анастасия из Краснодара.
В московских аптеках иммуноглобулина по-прежнему нет. При этом в августе в столичном депздраве MSK1.RU сообщали, что препарат исправно закупают и он есть во всех государственных больницах.
Почему иммуноглобулин так нужен
По статистике, в антирезусном иммуноглобулине нуждаются 15% женщин. Чтобы избежать возникновения резус-конфликта, препарат пациентке вводят во время первой беременности: в 28 недель и в течение 72 часов после родов, объяснила MSK1.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.
— Если не ввести препарат, сначала мы не увидим проблем. Но при последующих беременностях будут рождаться дети с гемолитической болезнью или они будут погибать во время беременности. Потому что антитела, которые появились у матери в предыдущую беременность, проникают через плаценту и начинают разрушать эритроциты плода, — рассказала MSK1.RU врач.
По словам Марии Милютиной, лечить гемолитическую болезнь очень сложно и дорого. Медикам приходится делать внутриутробное переливание крови — через пуповину.
Без иммуноглобулина акушерам совсем не прожить.
Производят в 20 раз меньше нужного
Дефицит антирезусного иммуноглобулина связан с тем, что препарат практически не производится в России. Более 90% рынка занимали зарубежные лекарства итальянской компании Kedrion Biopharm, израильской Kamada и международной CSL Behring, подсчитали специалисты аналитической компании RNC Pharma.
— При этом Kedrion в текущем году поставил пока только 18,3 тысячи упаковок (год назад за те же 10 месяцев было отгружено почти 105 тысяч), а Kamada вообще прекратила поставки, — сообщил MSK1.RU директор по развитию компании Николай Беспалов.
Единственный производитель иммуноглобулина в России — Ивановская станция переливания крови. По данным Беспалова, в год они выпускают порядка 10–15 тысяч упаковок, однако рынку требуется почти в 20 раз больше — 200–210 тысяч упаковок.
— В текущем году за первые 10 месяцев рынок получил только 86,3 тысячи упаковок — это на 58% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, — отметил эксперт.
Не хватает плазмы — нет и иммуноглобулина
Основная проблема нехватки иммуноглобулина — не уход зарубежных фармкомпаний из России, а дефицит плазмы крови, из которой и создают эти препараты. Кроме того, их быстро раскупают из-за низкой стоимости, подчеркнул Николай Беспалов.
— Проблема в дефиците сырья — в мире не хватает плазмы, из которой производятся эти препараты. Ситуацию усугубляет тот факт, что у нас в стране препарат входит в перечень ЖНВЛП и цена на него очень низкая, — объяснил MSK1.RU эксперт.
Проблему можно оперативно решить только двумя способами: либо проиндексировать ценник, либо искать альтернативных поставщиков на рынке стран Азии, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.
Везут из Турции и Грузии
По словам гинеколога Марии Милютиной, антирезусный иммуноглобулин уже начал появляться в стационарах. Однако многим женщинам всё еще приходится искать лекарство самостоятельно, всё чаще — заказывать его из-за границы через фармбайеров.
— По всем аптечным складам звонила в больших городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар — нигде нету. В Москве предоставляют только тем, кто у них рожает. Повезло, одна девушка привезла с Грузии несколько, я у нее купила, — рассказала Дарья из Казани.
По данным Росздравнадзора, в стране осталось 46 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, а до конца года в медучреждения должно поступить еще более 90 тысяч упаковок.
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