«Будут погибать во время беременности». Почему в России пропал важный препарат для рожениц и чем обернется его дефицит

Источник: Mom.life; Иван Рейзвих / NGS55.RU











Беременные россиянки столкнулись с серьезным дефицитом антирезусного иммуноглобулина — препарата, который помогает женщинам выносить плод и родить при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка. О его нехватке в некоторых регионах стало известно в августе этого года, но теперь ситуация усугубилась — найти средство не могут по всей России.

Резус-конфликт — это иммунная реакция матери на кровь плода во время беременности. Он возникает в случае несовместимости крови матери и отца по резус-фактору. При их конфликте у беременной женщины могут появиться осложнения, в худшем случае — выкидыш. Чтобы предотвратить проблему, женщине назначают антирезусный иммуноглобулин, который не допускает развитие иммунного ответа. В России зарегистрированы шесть подобных препаратов, три из них — зарубежные. Эти лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

MSK1.RU узнал у экспертов, почему возникла нехватка препарата, у которого нет аналогов, и чем может обернуться его исчезновение. Подробности — в нашем материале.

«Если найдете в России — это невероятная удача»

В конце лета антирезусный иммуноглобулин пропал из аптек Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и ряда других городов. Сейчас этот список расширился: на его пропажу жалуются жительницы Краснодара, Волгограда, Махачкалы.

— Как найти антирезусный иммуноглобулин в стране? Ни в одной аптеке нет! — пожаловалась беременная Полина из Нижнего Новгорода.

— Мне назначили антирезусный иммуноглобулин, достать негде, кто сталкивался? — написала Диана из Махачкалы.

— Столкнулась с проблемой наличия необходимого препарата антирезусного иммуноглобулина. До 24-й недели нужно уколоть, препарата нет нигде, — подтвердила Екатерина из Волгограда.

Всем, кому сейчас назначают иммуноглобулин, сразу говорят: если найдете в России — это просто невероятная удача. Ольга, жительница Ростова-на-Дону

— Меня так тревожит эта ситуация с антирезусным иммуноглобулином. Жизненно важный препарат исчез! Такое чувство, что всем всё равно, как это отразится потом на резус-мамах и детях. И одни отписки, мол ждем доставку к концу года. А что делать тем, кто рожает сейчас? — задалась вопросом Анастасия из Краснодара.

В московских аптеках иммуноглобулина по-прежнему нет. При этом в августе в столичном депздраве MSK1.RU сообщали, что препарат исправно закупают и он есть во всех государственных больницах.

Источник: Eapteka.ru











Источник: Asna.ru











Почему иммуноглобулин так нужен

По статистике, в антирезусном иммуноглобулине нуждаются 15% женщин . Чтобы избежать возникновения резус-конфликта, препарат пациентке вводят во время первой беременности: в 28 недель и в течение 72 часов после родов, объяснила MSK1.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.

— Если не ввести препарат, сначала мы не увидим проблем. Но при последующих беременностях будут рождаться дети с гемолитической болезнью или они будут погибать во время беременности. Потому что антитела, которые появились у матери в предыдущую беременность, проникают через плаценту и начинают разрушать эритроциты плода, — рассказала MSK1.RU врач.

По словам Марии Милютиной, лечить гемолитическую болезнь очень сложно и дорого. Медикам приходится делать внутриутробное переливание крови — через пуповину.

Без иммуноглобулина акушерам совсем не прожить. Мария Милютина акушер-гинеколог, репродуктолог

Производят в 20 раз меньше нужного

Дефицит антирезусного иммуноглобулина связан с тем, что препарат практически не производится в России. Более 90% рынка занимали зарубежные лекарства итальянской компании Kedrion Biopharm, израильской Kamada и международной CSL Behring, подсчитали специалисты аналитической компании RNC Pharma.

— При этом Kedrion в текущем году поставил пока только 18,3 тысячи упаковок (год назад за те же 10 месяцев было отгружено почти 105 тысяч), а Kamada вообще прекратила поставки, — сообщил MSK1.RU директор по развитию компании Николай Беспалов.

Источник: Mom.life











Единственный производитель иммуноглобулина в России — Ивановская станция переливания крови . По данным Беспалова, в год они выпускают порядка 10–15 тысяч упаковок, однако рынку требуется почти в 20 раз больше — 200–210 тысяч упаковок.

— В текущем году за первые 10 месяцев рынок получил только 86,3 тысячи упаковок — это на 58% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, — отметил эксперт.

Не хватает плазмы — нет и иммуноглобулина

Основная проблема нехватки иммуноглобулина — не уход зарубежных фармкомпаний из России, а дефицит плазмы крови , из которой и создают эти препараты. Кроме того, их быстро раскупают из-за низкой стоимости, подчеркнул Николай Беспалов.

— Проблема в дефиците сырья — в мире не хватает плазмы, из которой производятся эти препараты. Ситуацию усугубляет тот факт, что у нас в стране препарат входит в перечень ЖНВЛП и цена на него очень низкая, — объяснил MSK1.RU эксперт.

Источник: Mom.life











Проблему можно оперативно решить только двумя способами: либо проиндексировать ценник, либо искать альтернативных поставщиков на рынке стран Азии, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.

Везут из Турции и Грузии

По словам гинеколога Марии Милютиной, антирезусный иммуноглобулин уже начал появляться в стационарах. Однако многим женщинам всё еще приходится искать лекарство самостоятельно, всё чаще — заказывать его из-за границы через фармбайеров.

— По всем аптечным складам звонила в больших городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар — нигде нету. В Москве предоставляют только тем, кто у них рожает. Повезло, одна девушка привезла с Грузии несколько, я у нее купила, — рассказала Дарья из Казани.

Иммуноглобулин также закупают в Турции Источник: Mom.life











По данным Росздравнадзора, в стране осталось 46 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, а до конца года в медучреждения должно поступить еще более 90 тысяч упаковок.

В 2017 году госкорпорация «Ростех» собиралась запустить производство по переработке плазмы на базе Кировского завода совместно с итальянцами. В прошлом году в Кирове открыли крупный плазмоцентр, но сам завод по производству лекарств из плазмы до сих пор не запустили, писала «Российская газета».