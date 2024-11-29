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Здоровье Три района с наибольшим количеством ВИЧ-пациентов назвали в Новосибирске

Три района с наибольшим количеством ВИЧ-пациентов назвали в Новосибирске

Средний возраст ВИЧ-положительных пациентов 30–45 лет

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Больше всего пациентов в Мошковском районе

Источник:

Мошковском, Тогучинском и Болотнинском районах зарегистрировано наибольшее количество ВИЧ-положительных пациентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.

Отметим, что около 60% ВИЧ-положительных пациентов в Новосибирской области — это люди 30–45 лет, основным путем передачи вируса сегодня стал не инъекционный, а половой.

Ранее стало известно, что женщины стали чаще заражаться ВИЧ в Новосибирской области. При этом Минздрав отмечает, что общий уровень заболеваемости в регионе снижается с 2018 года.

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