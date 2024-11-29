Три района с наибольшим количеством ВИЧ-пациентов назвали в Новосибирске

Мошковском, Тогучинском и Болотнинском районах зарегистрировано наибольшее количество ВИЧ-положительных пациентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.
Отметим, что около 60% ВИЧ-положительных пациентов в Новосибирской области — это люди 30–45 лет, основным путем передачи вируса сегодня стал не инъекционный, а половой.
Ранее стало известно, что женщины стали чаще заражаться ВИЧ в Новосибирской области. При этом Минздрав отмечает, что общий уровень заболеваемости в регионе снижается с 2018 года.