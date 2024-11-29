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Здоровье Женщины стали чаще заражаться ВИЧ в Новосибирской области — с чем это связано

Женщины стали чаще заражаться ВИЧ в Новосибирской области — с чем это связано

При этом Минздрав отмечает, что общий уровень заболеваемости в регионе снижается с 2018 года

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81 комментарий

ВИЧ теперь не болезнь «маргиналов»

Источник:

В Новосибирской области женщины стали чаще заражаться ВИЧ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области со ссылкой на главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрия Капустина.

Сейчас среди тех, кто заражен вирусом, около 50% женщин, хотя раньше их было только около 30%

— В последние 7 примерно лет мы наблюдаем феминизацию ВИЧ-инфекции. Если в 2016–2017 годах среди пациентов, которые состоят на диспансерном учете, доля женщин была не более 30%, то сегодня доля женщин приближается к 50%. Это обусловлено изменением основного пути передачи вируса: сейчас в 80% случаев он передается половым путем, — сообщил врач.

При этом с 2018 года уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снижается. Если в 2017–2018 годах выявлялось до 4,5 тысячи новых случаев в год, то в 2023 году было обнаружено 1255 новых заболевших.

Сейчас антиретровирусную терапию получают чуть более 25 тысяч человек. 84% людей, которые получают терапию, уже имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то есть у них остановлено прогрессирование ВИЧ. Такие пациенты не заболевают сопутствующими инфекциями и не получают осложнений.

Но при этом в Новосибирской области уровень заболеваемости всё еще превышает среднероссийский. Около 60% ВИЧ-положительных пациентов — это люди 30–45 лет, социально-активное работающее население. Это говорит о том, что инфекция вышла за пределы уязвимых групп. Сегодня ВИЧ — это беда не только наркоманов и проституток, но и социально благополучных людей.

Ранее НГС писал о барнаульце, который восемь лет живет с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Он откровенно рассказал о том, как ему удалось принять болезнь и продолжать жить, несмотря ни на что.

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Комментарии
84
Голая правда
1 час
Прям только женщины заражаются? Да ещё и половым путем? Любопытно. От кого? Если по тексту новости мужчины - не больны. ))) лесбиянки что ли? ))) Справочку от врача всё таки желательно иметь при развитии отношений. У меня есть несколько знакомых семейных пар, так они, при ощущении готовности к переходу в новый формат общения, в обязательном порядке сдали анализы и предъявили друг другу результаты))))) я считаю,это правильно.
лёлик я
1 час
Раздвигаю рогатки направо и налево вот и результат
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