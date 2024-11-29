«Особенности постковидной эпохи»: как в Новосибирске болеют пневмонией после пандемии

После ковида пневмония изменилась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало, как болеют пневмонией в этом ноябре. По словам пресс-службы Минздрава, мест для пациентов в больницах региона хватает, но течение пневмонии изменилось после пандемии.

Главный специалист регионального Минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова, отмечает, что сейчас типичная для конца ноября картина.

— Абсолютно стабильная контролируемая ситуация, никаких пациентов в коридорах на кушетках. Есть особенности постковидной эпохи: болеют чуть по-другому, немного поменялась структура возбудителей. Пневмония, которую мы сейчас видим, нетяжелая, стандартная. Нет крайней степени тяжести, нет максимальной интоксикации. Дети вылечиваются без последствий, — сообщила Татьяна Комиссарова.

Главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Новосибирской области Лариса Позднякова и главный специалист пульмонолог Любовь Куделя рассказали, что для всех пациентов с пневмонией есть места в стационарах и никто не лежит в коридоре. Ранее сообщения о переполненности больниц появлялись в местных СМИ.