НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-15°

пасмурно, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

штиль.

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Выбрали надежного застройщика
Как торгуют с Китаем
Деды Морозы собрали подарки
Высотка на краю леса
Копим на будущее
Колбаса из СССР
Кто строит новую Россию
Китайское авто за 8 млн
Новости в Telegram
Здоровье «Особенности постковидной эпохи»: как в Новосибирске болеют пневмонией после пандемии

«Особенности постковидной эпохи»: как в Новосибирске болеют пневмонией после пандемии

Минздрав объяснил, как новосибирцы болеют пневмонией в ноябре

1 637
12 комментариев

После ковида пневмония изменилась

Источник:

Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало, как болеют пневмонией в этом ноябре. По словам пресс-службы Минздрава, мест для пациентов в больницах региона хватает, но течение пневмонии изменилось после пандемии.

Главный специалист регионального Минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова, отмечает, что сейчас типичная для конца ноября картина.

— Абсолютно стабильная контролируемая ситуация, никаких пациентов в коридорах на кушетках. Есть особенности постковидной эпохи: болеют чуть по-другому, немного поменялась структура возбудителей. Пневмония, которую мы сейчас видим, нетяжелая, стандартная. Нет крайней степени тяжести, нет максимальной интоксикации. Дети вылечиваются без последствий, — сообщила Татьяна Комиссарова.

Главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Новосибирской области Лариса Позднякова и главный специалист пульмонолог Любовь Куделя рассказали, что для всех пациентов с пневмонией есть места в стационарах и никто не лежит в коридоре. Ранее сообщения о переполненности больниц появлялись в местных СМИ.

Новосибирские врачи тоже отмечают рост заболеваемости пневмонией. Разбираемся с медиками, как отличить болезнь и почему при пневмонии не всегда назначают антибиотики.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пневмония Минздрав Здоровье
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
48 минут
Ковид кончился в начале 22 года... Теперь другие болезни начались...
Гость
43 минуты
На фотке непонятно-камера это или палата?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,39

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление