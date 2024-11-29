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Здоровье «По дому передвигался на четвереньках»: как барнаулец восемь лет живет с ВИЧ и туберкулезом — откровенный рассказ

«По дому передвигался на четвереньках»: как барнаулец восемь лет живет с ВИЧ и туберкулезом — откровенный рассказ

Мужчина советует другим пациентам принимать терапию и много смеяться

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3 комментария

Мужчина узнал о своем ВИЧ-статусе восемь лет назад

Источник:

Барнаулец узнал о своем положительном ВИЧ-статуе восемь лет назад, к основному заболеванию скоро «присоединился» туберкулез. В подкасте Алтайского СПИД-центра житель краевой столицы рассказал, как ему удалось принять болезнь и продолжать жить, несмотря ни на что.

Мужчина рассказывает, что о туберкулезе узнал после обследования. Его положили в больницу прямо перед Новым годом. Еще три года после этого, говорит герой подкаста, он «просто потерял» из-за тяжелого лечения.

— Последствия все равно остались, у меня инвалидность — нет девяти дисков в позвоночнике. И это я еще очень хорошо отделался благодаря терапии. А некоторые остаются лежачими инвалидами с такой же болячкой. А кто-то вообще просто умирает.

У барнаульца был туберкулез костей. В профильном диспансере он пролежал семь месяцев.

— Все это проявлялось температурой и болями. В туберкулезном диспансере я узнал, что без лечения, самому мне не вылезти. Я тогда уже не ходил. Только после вирусной терапии результаты какие-то пошли.

Туберкулез очень часто «присоединяется» к ВИЧ

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Мужчина говорит, что мучился от страшной боли. Тогда ему помогали уколы, но ненадолго.

— День-два ходишь нормально, потом вечером или ночью уже встать не можешь.

В день он пил по 24 таблетки. Так было два года.

— Когда вернулся из тубдиспансера, по дому передвигался на четвереньках, в корсете ходил год. Большое спасибо моим близким и родителям, что поддерживали меня. Не оставляли ни на день.

Барнаулец говорит, что самое важное для восстановления — соблюдать все рекомендации и сохранять веру в лучшее.

В какой-то момент житель краевой столицы принимал по 24 таблетки в день

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— В любом случае не надо прекращать лечение. Должна быть строгая дисциплина. Общение с такими же людьми еще очень сильно помогает. Потом ты сам начинаешь кому-то помогать — это настраивает.

Сейчас, спустя годы с диагнозом, мужчина не унывает и находит повод для радости в каждом дне.

— Мне кажется, вернись я в прошлое и скажи себе что-то, я бы сам себя не услышал. Понятно, что сейчас у меня есть все эти болячки, но и много хорошего — тоже. Главное — чтобы таблетки были.

Барнаулец советует не игнорировать симптомы и каждый год проходить чекап, в том числе флюорографию. А тем, кто заболел — не унывать, «кушать таблеточки» и побольше смеяться.

Ранее в Омске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который заразил девушку ВИЧ. При этом омич знал о своем заболевании и стоял на специальном учете в больнице.

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Комментарии
3
10436257
1 час
Почему присоединился в кавычках? Типа шутка?
Гость
35 минут
Мнением поделюсь. А ВИЧем и туберкулезом - нет. Поскольку хожу не на четвереньках, а на своих двоих.
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