Попала в клип Билана и играет в сериале: малышка из Сибири пережила две операции, чтобы встать на ноги

Настя Приходько — яркая звездочка Барнаула, которой к 12 годам пришлось пережить много боли Источник: Предоставила Диана Васильева

Анастасия Приходько — улыбчивая, позитивная и веселая девочка. К 12 годам она пережила больше, чем многие взрослые. За плечами у Насти две сложные операции, после которых она сумела встать на ноги, несмотря на неутешительные прогнозы врачей: в младенчестве ей диагностировали ДЦП. Настя не унывала ни минуты. Сняться в сериале? Легко! Конкурс красоты? Участвую! Мама девочки Диана Васильева рассказала НГС про свою отважную и стойкую дочку — прочтите ее историю.

«Первое, что услышала: „Ну хоть живая“»

Настя Приходько родилась в Барнауле. Ее мама Диана Васильева рассказала, что родила дочь на 33 неделе беременности и уверена: если бы врачи своевременно оказали ей помощь, то напастей, которые обрушились на ее ребенка, можно было бы избежать.

— Когда меня привезли в больницу с кровотечением, я просила срочное кесарево, но врачи отказали мне — не было показаний. Чего-то выжидали, в итоге все равно разрезали, — рассказала Диана. — Кесарево было сложным, с двойным наркозом. Я пришла в себя, когда меня зашивали. Первое, что услышала: «Ну хоть живая». На глаза сразу слезы… Вспоминаю этот роддом, как страшный сон.

Настя с мамой, папой и младшим братом. У девочки есть старшая сестра, но она уже взрослая и живет в другом городе Источник: Предоставила Диана Васильева











Из-за отслоения плаценты у ребенка произошла лейкомаляция — отмирание клеток головного мозга. Следствием стали ДЦП, атрофия зрительного нерва и пожизненная инвалидность.

— Врачи списали все на недоношенность. Кому они это рассказывают? У меня трое детей, сын тоже родился на 33 неделе — с ним все в порядке. Я прекрасно понимаю, что доктора просто не захотели признавать ошибку, — уверено заявила Диана.

Насте необходимы постоянные занятия ЛФК, чтобы развивать двигательную способность Источник: Предоставила Диана Васильева











Проблемы со здоровьем у Насти начались к полугоду: она плохо переворачивалась и не поползла, когда положено. Ее мама призналась, что была в растерянности, не знала, куда бежать, к кому обращаться за помощью. Походы по врачам стали привычным делом: педиатр, невролог, реабилитолог. Диана даже обращалась к мануальному терапевту. В 11 месяцев девочке уже оформили инвалидность.

Глазки Насти съехались друг на друга — позже операция поправила визуальный дефект, но зрение не восстановилось. Затем стало ясно, что у девочки деформация стоп, в ногах — спастики, колени вогнуты внутрь, как у кузнечика.

Спастика — это следствие органического поражения головного мозга, которое характеризуется блокировкой подачи импульсов от головного к спинному мозгу. Заболевание проявляется в виде мышечных спазмов, судорог в руках, ногах и шейном отделе. Чаще всего непроизвольное сокращение мышц случается по ночам.

Настя не могла стоять и ходить без поддержки Источник: Предоставила Диана Васильева

Из-за всего этого девочка не могла стоять на ногах и ходить.

— Первые шаги Настя сделала благодаря аппарату СВОШ — это специальное устройство для лечения детского церебрального паралича, — объяснила Диана.

Аппарат СВОШ (S.W.A.S.H.) — это современный фиксирующий ортез на бедро. Изготовлен в Швеции. Предназначается для различных положений: стоячего, лежачего или ходячего. Медицинские специалисты могут назначить аппарат СВОШ для ребёнка с детским церебральным параличом.

СВОШ стал постоянным Настиным спутником — благодаря ему девочка могла изучать мир с высоты своего роста. Параллельно она занималась с реабилитологом, через боль и слезы.

— Сердце разрывалось, ну а как еще? Пережить и принять, все делалось во благо, — прокомментировала ее мама.

Диана ездила с дочерью по специализированным санаториям, посещала реабилитационные центры. В одном из медицинских учреждений она познакомилась с ортопедом Вадимом Кожевниковым, и он взял лечение Насти под свой контроль.

«Она по характеру боец»

Настя с папой на конкурсе красоты Источник: Предоставила Диана Васильева











В ранние детские годы лечение Насти было консервативным, без хирургического вмешательства. В мышцы ей вводили специальный препарат и фиксировали ноги бинтами, поддерживая суставы в нужном положении.

Первую операцию девочке сделали в семь лет: необходимо было исправлять позу и убирать контрактуры, чтобы Настя затем смогла освоить двигательные навыки.

— Сложная была операция, на обе ноги. Настя — молодец: боялась, но виду не подавала, мужественно терпела гипсы. Она по характеру боец, — вспомнила Диана.

Пережить послеоперационный период им помогла дача: уехали всей семьей на свежий воздух.

Новая семейная традиция — ходить на лыжах Источник: Предоставила Диана Васильева











Через три года доктор назначил следующую операцию — уже в Новосибирске. К тому времени Вадим Кожевников переехал из Барнаула и стал одним из врачей НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Он объяснил, что успех операции зависит от комплексной работы не только врачей, но и самой Насти, ее мамы. Девочку ждут постоянные занятия ЛФК.

— ЛФК Насте нравится. На занятиях она пробовала кататься на специальных роликах — такой восторг испытала. Еще Настя освоила лыжи, теперь вместе ходим в лес покататься, — добавила Диана.

«Садится на трамвайчик, а в глазах — азарт»

С последней операции прошло уже два года, и Настя ощущает себя гораздо устойчивее, стоя на ногах. Появилась уверенность при ходьбе, хотя координация по-прежнему нарушена — это, к сожалению, до конца не исправить.

— Идет, упадет — то коленку разобьет, то локоть. Тут же встает — и дальше. Старается, — рассказала Диана, уточнив, что в гололед и непогоду они с мужем обязательно сопровождают дочку. — Предлагала ей приобрести палочки для скандинавской ходьбы, но энтузиазма с ее стороны не встретила.

Настя учится в пятом классе, проявляет интерес к языкам и привыкает к нагрузке Источник: Предоставила Диана Васильева

За последний год Настя сильно повзрослела — Диана говорит, что особенно это видно по взгляду.

— Осмелела, начала ездить в гости к бабушке. Садится на трамвайчик, едет, а в глазах — азарт. Я не препятствую — ей пора входить во взрослую жизнь, нужно чтобы она была социализирована и адаптирована, — рассудила мама девочки.

У Насти, как и у любой девочки-подростка, появился интерес к косметике и критика в выборе одежды. И если раньше она не стеснялась пуститься в пляс, если на каком-то мероприятии играла музыка, то сегодня, скорее, будет скромно наблюдать.

На конкурсе красоты Настя отлично себя проявила Источник: Предоставила Диана Васильева

При этом Настя с удовольствием проявляет интерес ко всему творческому. На конкурсе красоты она гордо прошлась по подиуму, поразив зрителей и членов жюри задорной частушкой, которую она старательно репетировала дома.

Девочка снялась в клипе Димы Билана на песню «Неразделимы». Певец — давний друг благотворительного фонда «Михутка», при поддержке которого в прошлом году в Барнауле проходил вокальный конкурс для особенных детей. Главный приз достался слабовидящей школьнице Велимире Шадриной — она выиграла возможность записать песню с известным исполнителем. Остальные подопечные фонда, проявившие интерес к съемкам, были задействованы в массовке.

Настя с коллегами по съемочной площадке Источник: Предоставила Диана Васильева

Сейчас Настя снова работает на съемочной площадке: ей предложили роль в сериале «Особенные», и она охотно согласилась. Съемки так же проходят при поддержке благотворительного фонда «Михутка», уже отснято несколько серий. По сюжету Настя — дочь женщины, которая в одиночку воспитывает особенного ребенка, история основана на реальных событиях.

— У меня главная роль, и это очень сложно — заниматься с утра до вечера, — призналась девочка.

— Насте очень нравится вся эта активность. Она такая воодушевленная, глаза горят. Особенно ее увлекли съемки и работа с профессиональными актерами, — добавила ее мама.

Любимый вид спорта Насти Источник: Предоставила Диана Васильева

Кроме творческой активности Настя занимается спортом: играет в большой тенис на коляске.

— Ходим по три раза в неделю. Это непросто — представляете, сколько нужно учесть? Маневрировать коляской, управлять ракеткой, мячом. Настя молодец, у нее очень хорошо получается, — похвалила дочку Диана.

Она подчеркнула, что Настя никогда не считала себя другой, не такой, как все. Даже толком не задавала вопросов. Она открыта новым впечатлениям и увлечениям, не зацикливается на проблемах и смотрит в будущее с улыбкой.

Что еще почитать:

«Ни на что не надейтесь». Как живет спасенная врачами девочка, которая весила 700 граммов.

«Работодателей всегда отталкивало то, что я особенная»: художница зарабатывает, рисуя ногами.