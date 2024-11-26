Чипсы вызывают рак? Вы точно откажетесь от них после этих слов врача

Источник: Кристина Полевая / Городские порталы

Все мы время от времени балуем себя вредной едой. Она открыто продается и активно рекламируется, однако может сильно ухудшить здоровье. Вместе с гастроэнтерологом Эльвирой Белёвой наши коллеги из 29.RU обсудили, чем опасны чипсы.

В составе этой излюбленной закуски не только картофель и специи, а также трансжиры и натрий (да-да, та самая соль), которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

— Чипсы жарятся не на суперкачественном масле, и мы получаем достаточно вредный компонент — акриламид. И как раз этот компонент вызывает повышение холестерина низкой плотности, который в простонародье называют «плохой холестерин». Кроме того, увеличивается риск возникновения раковых клеток, вредные вещества распределяются по всему организму, — объясняет врач Эльвира Белёва.

От такой закуски стоит отказаться, если у вас есть ряд заболеваний Источник: Кристина Полевая / Городские порталы











Чрезмерное употребление чипсов вызывает повышение артериального давления и противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если уже есть проблемы с ЖКТ, то даже одна пачка чипсов может вызвать обострение.

— Если вы потенциально здоровый человек и вы кушаете раз в неделю или в две недели чипсы, в принципе, вам ничего не будет. Но если к своему возрасту вы успели накопить какие-то болячки, например ожирение, холестерин высокий, проблемы с сердцем, с суставами (артрит, артроз), эрозии и язвы, гастрит и панкреатит, то одного раза хватит, чтобы вызвать обострение, — рассказывает гастроэнтеролог.