«За месяц могу набрать 10 килограммов»: чемпионка по бодибилдингу рассказала, как живет с РПП

Мария занялась спортом профессионально после рождения дочки Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Кемеровчанка Мария Родионова — дипломированный тренер со стажем более десяти лет, кандидат в мастера спорта по бодибилдингу. Двукратная абсолютная чемпионка Сибири в категориях фитнес-бикини и боди-фитнес, чемпионка федерации NPС в Японии. К спортивным успехам и совершенству тела она идет, ежедневно борясь с расстройством пищевого поведения. Мария откровенно поговорила с нашими коллегами из NGS42.RU о жестком мире бодибилдинга, его влиянии на здоровье, восприятии собственного тела и личном счастье.

Из декрета под штангу

Мария рассказывает, что в детстве всерьез не занималась спортом. Вместе с папой каталась на лыжах и коньках, ходила в бассейн, и всё. После школы выучилась на экономиста, вышла замуж и начала работать менеджером закупок в фирме. В 20 лет у будущей чемпионки появилась дочка, и всё изменилось.

— Когда дочери было года 3–4, мы с мужем вместе пошли в тренажерный зал. Качались сами, без тренера, поддерживая друг друга, — вспоминает она.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Вскоре начинающая спортсменка смогла добиться первых видимых результатов. Супруг предложил попробовать выступить на соревнованиях.

— Раньше уровень турниров и спортсменов был значительно ниже. Я выступила в Кемерово, выступила в Томске. Заняла 12-е и 13-е места, одни из последних. Это прям позорно. Решила, что больше никогда выступать не буду, я была не готова проигрывать, — вспоминает Мария непростое начало спортивной карьеры.

Но судьба распорядилась иначе. Марию заметили организаторы проекта трансформации из Новосибирска и пригласили участвовать.

— Смысл заключался в том, что приходят спортсмены и каждому дают наставника. Ты готовишься, а потом выступаешь на региональных турнирах. Тот, кто больше медалей зарабатывает, забирает призовой фонд. И проект я выиграла, — рассказывает Мария.

После того как спортсменка добилась первого успеха, ее уже было не остановить: региональные состязания, федеральные, международные в Европе и Японии. Мария давно перестала считать медали.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Они по всему дому валяются. Сейчас будет чемпионат Сибири, а у меня уже три абсолютки. Сейчас я хочу уже работать не над формой, а именно над красотой тела. Почему я и перешла в боди-фитнес: он позволяет сильнее сушиться, форма может быть более качественной, проработанной. Мне это больше интересно. А выступать я бы хотела уже пореже, — объясняет чемпионка.

Мария говорит, что не всегда в памяти остаются самые престижные турниры. Важнее соревнования, где высок уровень конкуренции.

— Когда выходишь, а там три девочки прям лютых, и ты их обходишь. Я помню первую медаль, когда я на Алтае выступала. Взяла второе место, но там надо мной была чемпионка мира. А передо мной были хорошие, качественные девочки. И это было первое мое второе место, вот и запомнилось, — вспоминает она.

Сейчас для культуристки первостепенное значение приобрели ее победы в качестве тренера.

— Когда ты медаль как спортсмен получаешь, этого мало, потому что это твоя генетика, твои пропорции, ну хорошо, прикольно. А когда ты тренер чемпионов, то эту генетику нужно уметь показать, правильно преподнести, где-то что-то скорректировать, и вот тут ты молодец. А как спортсменке мне проигрывать унизительно, а выигрывать уже нерадостно, — поясняет бодибилдерша.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«Мужья спортсменок возят их на соревнования, как на выставку»

Мария рассказывает, что мир бодибилдинга буквально пропитан сексизмом и начинающим спортсменкам нужно быть к этому готовыми.

— Мужчины считают, что женщина не может быть хорошим качком и тренером, — говорит она.

Кроме того, зачастую мужья спортсменок воспринимают их как трофей и объект для хвастовства. И готовы поддерживать партнерш, только пока те играют на их статус.

— Пока она в фитнес-бикини, он ее возит на соревнования, как на выставку. С гордым видом сидит в зале. А если она хочет перейти в более серьезную категорию, угрожает, что если она станет как качок, то он ее бросит — частая история, что это за поддержка такая? — делится Мария.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мария признается, что ее супруг, Анатолий, тоже не в восторге, когда она перед соревнованиями выходит на пик своей формы, и был против ее перехода в боди-фитнес, однако всегда готов поддержать и понять, ведь в браке они уже 19 лет.

— Муж у меня неспортивный. Недавно купил абонемент в зал, он у него так и пропал. Я тренируюсь за нас двоих, — смеется спортсменка.

При этом Анатолий готов сорваться с места во время каждого выступления жены, чтобы быть рядом и болеть. У него собственный бизнес, и поэтому он может более свободно распоряжаться своим графиком.

«РПП — профессиональное заболевание»

Мария говорит, что, как и ее мама, генетически склонна к полноте. При этом в юности у нее не было особых проблем с питанием и поддержанием веса. Сейчас спортсменка уже не может перестать выступать, так как страдает от расстройства пищевого поведения и ежегодная подготовка к спортивному сезону — единственное, что держит ее в рамках.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— До спорта я весила 52 килограмма при росте 168. Худенькая сама по себе была. Сейчас я вешу около 70 килограммов. И если я расслабилась, за месяц 10 килограммов спокойно набираю. Представляете, во что я могу превратиться за год без режима?

Мария боится потерять форму, так как это скажется не только на ее спортивной карьере, но и на тренерской.

— Мой внешний вид — моя визитная карточка, моя реклама. Клиенты приходят, смотрят на меня, и это их мотивирует. Если тренер плохо выглядит, то чем он может помочь другому человеку? А моя мотивация, в свою очередь, — это соревнования, — говорит она.

Мария объясняет, что ее проблема заключается в том, что она не чувствует насыщения. Она старается сдерживаться, но готова есть, пока живот не раздуется. При этом ей хочется поглощать пищу очень быстро, будто кто-то вот-вот заберет. Она осознает, что такие проявления нездоровы, но срывы случаются.

— Это всё находится на подсознании. Сначала наедаешься, а потом ругаешь себя. Это абсолютно неконтролируемо: у меня может быть уже завтра турнир, но мне если что-то в рот попало, то всё. Это как алкоголики, которые думают: «Ну капельку попробую», а потом просыпаются в канаве. Точно такая же зависимость, — объясняет героиня.

По наблюдениям спортсменки, РПП страдают многие бодибилдеры, это можно назвать профессиональным заболеванием. Спортсмены недоедают годами, всё время питаются одной и той же едой. В голове формируется патологическое отношение к питанию. При этом в целом расстройство «молодеет» год от года.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Девочки приходят в возрасте 15–16 лет, я говорю: «Вы вообще в зал идти не должны. Вы должны спокойно есть, физкультурой заниматься. Если вы в 15 лет на диету садитесь, вините себя, сравниваете с другими — это уже первый звоночек. Психика еще не сформированная, если я могу держаться на грани силой воли, то вы уйдете либо в булимию, либо анорексию, и всё закончится психиатрической больницей», — негодует тренер.

Несмотря на то, что супруг чемпионки не придерживается особого режима питания, в семье всё равно рацион своеобразный и большей частью состоит из овощей и куриной грудки. Иногда Мария просит домашних прятать от нее запрещенные продукты, хотя по каким-то особым гастрономическим изыскам она не скучает.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Со временем рецепторы по-другому начинают работать. У многих продуктов я вообще вкус не чувствую. Ощущаю просто сладкое, допустим, а шоколадное это или лимонное — уже нет. Для меня вкусно просто батон съесть с майонезом. Постепенно планка в этом плане снижается.

Сама культуристка не пускает свой недуг на самотек. Она работает с психотерапевтом и принимает назначенные препараты. Становится легче.

«Идеальное тело существует только в вашей голове»

Перед всеми турнирами участники выборочно проходят тестирование на допинг. Если поймают, дисквалификация на год. При этом запрещены практически любые препараты.

— Снимают с соревнований даже за мочегонное. Но есть обходной путь. Обычно бодибилдеры перед соревнованием за неделю пьют по 5–6 литров в день. А в последний день убирают воду совсем. Почки разгоняются за неделю, и вся жидкость сливается. Но, к сожалению, у меня так не работает — хроническая болезнь почек. То есть вся фармакология, которую мы используем, она не имеет волшебных свойств. Она поддерживает организм, чтоб спортсмен на сцене не помер, — делится Родионова.

Мария — мама 18-летней дочки Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В целом, по словам Марии, бодибилдинг — один из самых вредных для здоровья видов спорта, и новичкам, которые только задумываются об этом направлении, нужно это понимать.

— Сейчас, когда в боди-фитнес перешла, с организмом проблем больше. Для этой категории нужно более сухое тело, следовательно, цикл исчезает. Поэтому я и хочу сократить количество выступлений, иначе, если у тебя цикл один-два раза за год, это уже совсем ненормально. Плюс я работаю над качеством тела, и мне хочется не только пропорции красивые, но и про кожу, про волосы не забывать. В подготовке к состязаниям всё страдает, — объясняет Мария.

Также из-за частого изменения веса у спортсменок меняется форма груди. Многие атлетки решаются на операцию, чтобы выглядеть одинаково красиво в любой форме. Мария сделала маммопластику шесть лет назад.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Не было страшно. Больно, конечно, но того стоило. Это не ради внимания мужчин, как показывают соцопросы, они как раз больше внимания на попу обращают. Просто я сама так себе больше нравлюсь, красиво, мне нравится смотреться в зеркало, — говорит Родионова.

По ее мнению, люди гонятся за «идеальным» телом только из-за собственных представлений о себе. Успех у противоположного пола от этого не зависит.