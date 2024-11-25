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Здоровье Содержится в привычных продуктах. Врач рассказала про витамин, который поможет восстановить слизистую желудка и кишечника

Содержится в привычных продуктах. Врач рассказала про витамин, который поможет восстановить слизистую желудка и кишечника

От ее состояния зависит не только пищеварение, но и наше общее самочувствие

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8 комментариев

Обычная гречка богата витамином В3

Наверное, мало у кого сегодня с пищеварением нет никаких проблем. Стрессы, постоянные перекусы, нехватка времени на готовку и от этого обилие полуфабрикатов в меню — всё это приводит к сбоям в работе ЖКТ, регулярной изжоге, тяжести после еды и в итоге к болезням, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Без внимания на правильном питании и лечения существующих заболеваний ЖКТ вряд ли можно исправить ситуацию. Однако есть особо важные вещества, которые полезны для восстановления слизистой и здоровья ЖКТ в целом. По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Ирины Барановой, один из самых значимых — витамин В3, или ниацин.

От состояния слизистой оболочки органов ЖКТ зависит не только нормальное пищеварение. Проблемы с ней отразятся и на общем самочувствии, ведь усвоение питательных веществ и витаминов из еды будет нарушено.

Как рассказала доктор в своем телеграм-канале, витамин В3 действует на ЖКТ следующим образом:

  • помогает поддерживать здоровье и целостность слизистой оболочки, защищая кишечник от повреждений и воспаления;

  • регулирует кислотность. Он участвует в синтезе ферментов, которые регулируют кислотность желудочного сока, необходимую для оптимального переваривания пищи;

  • участвует в метаболизме. Витамин B3 необходим для производства энергии, которая поддерживает активность клеток кишечника и нормальное пищеварение;

  • обладает антиоксидантными свойствами, а именно помогает снизить воспаление в кишечнике и защитить клетки ЖКТ от повреждений;

  • помогает в поддержке микрофлоры — способствует росту полезных бактерий в кишечнике, поддерживая микробиом и защиту от дисбиоза.

Где найти витамин В3

Если собираетесь принимать аптечные витамины, перед началом желательно проконсультироваться с врачом. Также можно чаще добавлять в свой рацион продукты, богатые ниацином. Витамин В3 содержится, например, в:

  • мясе всех видов;

  • жирных сортах рыбы — скумбрии, форели, сельди;

  • злаковых продуктах — гречке, рисе;

  • орехах — арахисе, миндале;

  • кураге;

  • ржаном хлебе;

  • свежей моркови;

  • свежих яблоках;

  • кофе в зернах;

  • халве.

До еды или после?

Ранее врач рассказывала о том, как и когда лучше пить витамины, чтобы был толк.

— Витамин D — утром во время еды, хорошо усваивается с жирной пищей. Витамины группы В — утром до еды, потому что они тонизируют. Йод обычно принимают в первой половине дня, лучше утром — неважно, натощак или с едой, — объяснила прием важных витаминов врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр.

Конечно, список витаминов на этом не заканчивается. Некоторые принимают oмега-3, а также хром, калий и магний.

— Омегу лучше во время или после еды. Если выпить натощак, может быть потом отрыжка — больше из этих побуждений, — пояснила врач. — Хром — за полчаса до еды, потому что влияет на обмен инсулина. Обычно назначают два-три раза в день. Калий редко назначают, но обычно вместе с магнием. Магний лучше всего пить вечером перед сном, чтобы хорошо спалось.

По мнению Марии Швабауэр, самые сложные по взаимодействию из списка витаминов — кальций, железо и цинк. Она советует принимать их в разное время:

  • кальций — утром с витамином D;

  • цинк — во время перекуса;

  • железо — в обед, лучше натощак, но если чувствительное пищеварение, то можно после еды. Запивать водой, но не чаем, кофе или соками. Не совмещать с молочными продуктами.

Но прежде чем начать пить что-то, нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

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Витамины Желудок ЖКТ
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Комментарии
8
Транс'Уха Маша Дегтярева
12 часов
Покорми меня?
Гость
10 часов
племя маори, известное тем, что тренировали в лондоне всушников злобно кричать и топать ногами! - ещё 150 лет тому назад кушали своих соплеменников, только в путь! достойным подарком друг другу считалась засоленная голова. вот такие витамины, вот такое хрен-брюле!
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