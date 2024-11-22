Брешь в щите: врачи объяснили, почему вы постоянно болеете и как получить крепкий иммунитет

Если человек болеет бронхитом, отитом или другими инфекциями более 4–5 раз в год, это может указывать на снижение иммунной защиты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Зимой многие начинают задумываться о том, как укрепить свой иммунитет: кто-то хочет таким образом предотвратить простуды, а кто-то вспоминает о природной защите, уже переболев. В ход идут витамины, полезные чаи, закаливание, прогулки на свежем воздухе. Но существует ли волшебное средство, чтобы усилить иммунитет? Об этом журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.

Каким бывает иммунитет

Как отметила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, иммунитет — сложная система защиты организма, которая распознает и уничтожает чужеродные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы), а также дефектные или раковые клетки.

При ослабленном иммунитете появляются герпетические высыпания, бородавки, молочница, а также медленнее заживают раны Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Иммунная система включает множество компонентов, в том числе барьерные механизмы защиты (здесь главную роль играют кожа, слизистые оболочки, а также вырабатываемый ими секрет), непосредственно клетки иммунной системы (лейкоциты, макрофаги, NK-клетки) и вырабатываемые ими антитела.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков напомнил об иммунодефиците — он бывает первичный (врожденный) и вторичный (приобретенный).

Первичный иммунодефицит — наследственно обусловленный и обычно выявляется в детском возрасте, но сейчас пишут, что нетяжелые формы могут выявляться и у взрослых. Как правило, это состояние характеризуется длительными, тяжелыми инфекционными заболеваниями вскоре после рождения и очень плохо корректируется. Но на современном этапе развития медицины коррекция возможна.

ВИЧ в стадии СПИДа, онкологические заболевания, пересадка костного мозга, лучевая болезнь относятся к приобретенному иммунодефициту Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Приобретенный иммунодефицит — это проявление тяжелых заболеваний и состояний нашего организма. Например, ВИЧ в стадии СПИДа, онкологические заболевания, пересадка костного мозга, лучевая болезнь, химиотерапия, тяжелые отравления химическими соединениями.

— Термина «ослабление иммунитета» официально нет в МКБ, но предположить, что с иммунной системой «что-то не очень», можно по тому, что человек не переставая чем-то болеет, чаще всего респираторными заболеваниями, — комментирует Андрей Поздняков. — Здесь нужно понимать: это разные заболевания и проблема с иммунитетом присутствует, или это одно недолеченное ЛОР-заболевание — здесь тогда нужно лечение конкретного специалиста.

Признаки ослабленного иммунитета

Лучше всего для начала сдать клинический анализ крови Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко рассказала, что к симптомам снижения иммунитета относятся частые респираторные заболевания, рецидивирующие воспалительные заболевания мочевой системы, воспалительные процессы на коже, а также слабость, усталость, сонливость.

Ее коллега Ирина Аманатова добавила еще головные боли, ломкость ногтей и волос, грибковые поражения кожи, ногтей и слизистых, туберкулезную инфекцию любой локализации.

Врач-терапевт клиники «Смитра» Галина Мишурова отметила также именно длительный период выздоровления после перенесённого ОРВИ, снижение работоспособности, необоснованную длительную усталость.

Какие анализы могут помочь

Укреплению иммунитета способствуют исключение курения и чрезмерного употребление алкоголя, питье достаточного количества воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Можно сдать общие анализы: например, клинический анализ крови для оценки уровня основных форменных элементов крови, особенно лейкоцитов, а также соотношения различных их видов в лейкоцитарной формуле.

Клинический анализ крови поможет определить, нет ли у человека серьезной проблемы, которая пока проявляется слабо.

— Например, он часто болеет респираторными заболеваниями, и мы видим снижение лейкоцитов до 3 и ниже — то есть имеется выраженная лейкопения, с которой нужно прицельно разбираться, — привел пример Андрей Поздняков.

Кроме того, подчеркнул врач, необходимо также оценить такие банальные показатели биохимии, как СРБ (С-реактивный белок — маркер воспалительных процессов), состояние функции печени, почек, оценить белковую составляющую крови и так далее.

— Иммунограмму сдавать самостоятельно особо смысла нет, потому что это некий «моментальный» снимок, который характеризует состояние «здесь и сейчас», в момент сдачи анализов и будет хоть немного, но меняться каждый день. Расширенные иммунологические исследования нужны, когда человек дойдет сам до иммунолога, и специалист назначит то, что необходимо, — резюмировал Андрей Поздняков.

Как укрепить иммунитет

Бороться со стрессом помогают медитация, йога, кардионагрузки — танцы, бег, активная ходьба Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











По словам Андрея Позднякова, с укреплением иммунитета, с одной стороны, всё крайне просто, с другой — крайне сложно. Для этого нужны три компонента: полноценное, сбалансированное питание, здоровый сон (не менее 7 часов в день) и избегание стрессовых ситуаций.

— Теперь, внимание, вопрос: как это все соблюсти? Сказать легко, а сделать достаточно тяжело, особенно со стрессоустойчивостью, — заметил врач.

Ольга Уланкина пояснила, что если человек мало спит, снижается продукция цитокинов — клеток, которые запускают и поддерживают воспалительную реакцию, чтобы побороть вредоносные микроорганизмы.

Сложнее всего, по мнению Андрея Позднякова, быть стрессоустойчивым Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











При не рациональном питании развивается дефицит витаминов (A, C, D, E), микроэлементов (цинк, селен) и антиоксидантов — это ослабляет барьерные функции организма.

Если человек много нервничает, и уровень гормона стресса кортизола часто повышен, это подавляет функции иммунных клеток (Т-лимфоцитов, макрофагов).

— Особое внимание следует обращать на работу со стрессом. Избежать переживаний едва ли получится, но важно помочь организму проживать их с наименьшими потерями. В этом хорошо помогают медитация, йога, кардионагрузки (танцы, бег, активная ходьба) — они нормализуют уровень кортизола и способствуют восстановлению работы иммунной системы, — уверена Ольга Уланкина.

Шиповник содержит витамин С, который стимулирует выработку лейкоцитов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Осенью, когда риск ОРВИ существенно повышается, особенно важно поддерживать иммунную систему, включая в рацион продукты, богатые витаминами, антиоксидантами, белком и полезными жирами.

В частности, отметила Ольга Уланкина, витамин C (содержится в шиповнике, болгарском перце, цитрусовых, киви) стимулирует выработку лейкоцитов и активизирует иммунитет при встрече с инфекцией. Витамин D (есть в жирных сортах рыбы, яйцах) поддерживает работу врожденного иммунитета и способствует выработке особых молекул — антимикробных пептидов.

Цинк (содержится в морепродуктах, тыквенных семечках, говядине) необходим для созревания и активации лимфоцитов. Антиоксиданты (ими богаты цитрусовые, ягоды, зелёные овощи) защищают клетки от повреждений, вызванных оксидативным стрессом. Витамин A (есть в моркови, дыне, шпинате, печени) поддерживает целостность слизистых оболочек, а значит, укрепляет барьерную защиту.

При этом Андрей Поздняков замечает, что по факту нет ни одного волшебного препарата, который может «безнаказанно» стимулировать иммунную систему.

— Все иммуномодуляторы и стимуляторы нужно применять только по назначению врача (лучше иммунолога или, в крайнем случае, инфекциониста), под его контролем и крайне осторожно. Потому что они могут вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы и развитие какого-то аутоиммунного процесса, а это уже очень серьезно, — указал он. — Ни растительного вида, ни химические таблетированные либо инъекционные препараты самостоятельно применять не надо.