«Осколок затолкали внутрь»: удаление «зуба мудрости» в частной клинике обернулось операцией и стационаром — что ответили врачи

Татьяна была клиентом стоматологии «Успех» на протяжении многих лет. Когда женщину начал беспокоить зуб мудрости, она не раздумывая записалась на прием к хирургу и в назначенный день прибыла на процедуру удаления. Чем обернется эта несложная, казалось бы, процедура, она даже не подозревала. Свою историю Татьяна рассказала корреспонденту НГС — чем осталась недовольна сибирячка и что говорят в клинике? Разбираемся в ситуации.
Жительницу Новосибирска Татьяну в какой-то момент, как и многих других, стал беспокоить зуб — пресловутая «восьмёрка». Она записалась в давно знакомую клинику, «Успех» на улице Тихвинская, 1, чтобы его удалить. Говорит, отлично запомнила почему-то время приема: 13:30.
— Около часа доктор удалял мне зуб, а потом я почувствовала неладное — он будто пытался что-то достать, — вспомнила женщина.
Оказалось, что во время процедуры внутрь полости рта провалился осколок зуба. Доктор пытался его достать в течение двух часов, но безуспешно. В 16:30 Татьяна заплатила за оказанные медицинские услуги 5 300 рублей.
Поскольку достать осколок не удалось, женщину отправил на КТ. Она сделала снимок и отправилась домой ждать звонка от доктора.
— Стоматолог сообщил мне, что осколок в безопасном месте, с ним можно жить, ничего страшного, — передала решение врача Татьяна.
Обычно, по ее словам, доктора звонят узнать о самочувствии пациента, особенно если манипуляции были сложными. Но прошло пять дней, а от клиники, заметила она, ни ответа, ни привета. За это время у нее развилось воспаление, и говорить сама Татьяна не могла.
— В клинику позвонила моя мама, и главный врач предложила мне прийти на прием. Тот же стоматолог осмотрел меня, сверился с КТ, и снова сказал то, что я уже слышала: осколок в безопасном месте, все в порядке, — рассказала Татьяна.
Убеждения врача ее не успокоили. Она решила: как только спадет воспаление и заживет место удаления зуба, отправится к другому врачу.
— Для меня это странно. Как так: внутри полости рта осталось что-то инородное, — рассудила сибирячка.
Еще через пять дней раздался звонок: представитель клиники «Успех» сообщила, что на врачебной комиссии было принято решение осколок удалить. Клиника готова была взять на себя все расходы, включая проезд.
— Я отказалась. У меня уже не было доверия к их специалистам, особенно к доктору, который должен был заниматься операцией — слишком молод, — объяснила Татьяна.
Она созвонилась с главным врачом и попросила дать ей направление в Городскую клиническую больницу № 34. По ее убеждению, такое направление ей должны были дать сразу, как только начались проблемы.
Операцию в 34-й больнице ей в итоге сделали бесплатно, по полису ОМС.
— Врачи исследовали мой случай: осколок должен был остаться в лунке, но мне затолкали его внутрь аж на 6 мм. После операции у меня остался внутренний шов, начиная от 3–4 зуба и до конца полости рта. Я прочитала статью, где человек рассказал похожую историю: шрам остался на всю жизнь, — обеспокоенно рассказала Татьяна.
Пять дней женщина провела в больнице. Ее мать и муж брали отпуск за свой счет, чтобы присматривать за детьми — их у Татьяны двое.
— Еще до операции, заведующая говорила мне: Татьяна, мы все возместим, только не подавайте в суд. После операции мы созвонились, чтобы обсудить моральную и материальную компенсацию, она попросила меня составить смету. Я вписала все траты на медикаменты, проезд, включая потерю в зарплате моих родных — получилось около 50 тысяч рублей. Моральный вред я предложила им оценить самостоятельно, — добавила собеседница НГС.
По словам женщины, заведующая стоматологией долго ей не отвечала, потом сообщила, что им нужна комиссия. На ней смету согласовали, кроме отпуска мамы и мужа Татьяны. Но она в ответ заметила: детей деть было некуда, и она в любом случае понесла бы расходы — будь то незапланированные потери в зарплате или оплата няни.
Вердикт комиссии Татьяне не понравился: она решила, что будет решать вопрос иначе.
— Диалог с главврачом я вела в WatsApp, и после моих слов о досудебной претензии она меня заблокировала. Я лишь хотела получить извинения и возместить расходы — для меня это важно. Я поняла, что ни о какой компенсации мирным путем нет и речи, ошибку врача клиника признавать тоже не хочет, — заключила сибирячка.
Татьяна рассказала, что с помощью юриста отправила клинике претензию. Она также обещала предоставить редакции снимки, скриншоты и другие документы, но за время подготовки материала корреспондент НГС их не получила.
Что говорят в клинике
Корреспондент НГС связалась с представителем стоматологического кабинета «Успех». Врач стоматолог-терапевт Ольга Потапова подтвердила, что такая пациентка у них была, и что она лично вела с ней переговоры.
— Мы получили претензию от Татьяны, наши юристы готовят ответ. Она обязательно его получит, сроки не нарушены, — ответила Ольга Потапова.
Комментировать ситуацию подробнее врач не стала, отметив, что сложившуюся спорную ситуацию клиника решает в рамках договора. Кроме того, подчеркнула она, разглашать сведения о пациентке она не имеет права — это противоречит врачебной этике.
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