Как живет мальчик, родившийся без ушей. Цена его слуха — 20 миллионов рублей

Источник: Дмитрий Крисковец, Артем Чудинов / E1.RU

В небольшом уральском поселке Алтынай живет двухлетний Егор Зюзиков. Этот малыш родился без ушей, и сейчас он носит слуховые аппараты костной проводимости.

У Егора есть шанс вернуть полноценный слух, если родители успеют накопить 20 миллионов рублей до июня 2025 года и отправить сына на операцию в Америку.

Мама мальчика Галина Зюзикова работает воспитателем в детском саду, но пока сидит в декрете. Ее муж трудится на железной дороге вахтами. У них многодетная семья: кроме Егора, есть еще два ребенка, они совершенно здоровы.

Чтобы слышать мир, ребенок носит слуховые аппараты Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Во время беременности УЗИ не показало наличие патологии, ведь ультразвук не отражает мягкие ткани. Мальчик родился раньше срока, на 37-й неделе. О том, что у него нет ушек, Галине сказали на операционном столе: ей проводили кесарево сечение.

— У него ушки… вот как будто чуть-чуть им не хватило открыться. В полтора года мы ездили на КТ, нам уже сказали точно, что в кости нет слухового прохода — это надо сверлить кость, воссоздавать его, — рассказывала нашим коллегам из E1.RU Галина.

Аппараты, которые носит мальчик, очень хрупкие — их нельзя мочить, пачкать и ронять. Устройство воспринимает звуки и, вибрируя, передает их через кость в мозг.

Почему Егор родился без ушей, до сих пор остается загадкой. Родители сдали тесты на наличие генетических заболеваний — никаких отклонений не нашли.

Родителям нужно собрать 20 миллионов рублей на две операции для сына Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Галина узнала, что ребенку могут вернуть слух в США, для этого заново создадут слуховой проход, а из медицинского пластика (медпора) слепят для мальчика новые ушки. Вот только стоимость операции для одного уха — 10 миллионов рублей, а проводят ее только малышам от трех до пяти лет.

Деньги на ушки для Егора собирают всем миром — сейчас набралось чуть больше миллиона рублей. К сожалению, благотворительные фонды взяться за сбор не готовы, основная причина отказа — место проведения операции.