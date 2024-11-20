Вздутие, диарея и слабость: при каких заболеваниях нельзя пить кофе с молоком — объясняет врач

Посмотрите видео и узнаете, когда лучше пить кофе, чтобы себе не навредить Источник: Кристина Полевая

Вы думали, что кофе с молоком может навредить вашему здоровью? Вместе с гастроэнтерологом Эльвирой Белёвой наши коллеги из 29.RU обсудили, чем опасен этот напиток. Спройлер: 200 миллилитров кофе ежедневно не навредят, если вы знаете, когда его пить, и нет ряда заболеваний.

Кофе повышает артериальное давление, поэтому противопоказан людям с гипертонической болезнью. Более того, если у вас есть анемия, то тоже стоит отказаться от капучино, латте и других видов зернового.

— В кофе содержится хлорогеновая кислота, которая мешает усваиваться железу, то есть снижается его биодоступность для организма. Если вы поели и сразу выпили чашечку кофе, скорее всего, у вас начнутся проблемы. Поэтому лучше насладиться кофе через час-полтора после еды, — объясняет врач Эльвира Белёва.

Обычное молоко в кофе иногда лучше заменить на растительное Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Если вы не выпускаете из рук напиток бодрости и всё равно чувствуете усталость и слабость, возможно, пора проверить уровень ферритина. А если после любимого капучино вы чувствуете бурление в животе, вздутие и сразу бежите в туалет, то стоит заподозрить непереносимость лактозы, которая также мешает усвоению важных витаминов из пищи:

— Из-за того, что непереносимость лактозы приводит к жидкому стулу, не усваиваются микроэлементы, также это провидит к обезвоживанию организма. Поэтому мы получаем выпадение волос, расслаивание ногтей, похудение, а также проблемы с пищеварением. Часто люди не проводят параллель и думают, что у них синдром раздраженного кишечника, а на самом деле может быть непереносимость лактозы.