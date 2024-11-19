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Здоровье мнение «Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки

«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки

Этот неприятный опыт семья получила еще в 2021 году во время отпуска

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10 комментариев

При Коксаки волдыри появляются даже во рту

В конце октября отдыхающие в Турции российские туристы пожаловались на заражение мощным вирусом Коксаки. Инфекция уже добралась до России и активно распространяется по детским садам. Наша мурманская коллега из 51.RU Александра Балаба рассказала, как ее дочь перенесла заболевание в 2021 году.

Вирус Коксаки по-другому называют «турецким вирусом». Основную опасность он представляет для детей от рождения до 10 лет. Вирус может спровоцировать много опасных заболеваний, вплоть до менингита. Чаще всего Коксаки поражает центральную нервную систему, сердце, кожу и мышцы.

Далее — от первого лица.

В 2021 году мы поехали отдыхать с дочерью и мужем к его бабушке в Севастополь. Как истинные северяне, мы хотели не упустить ни одного теплого дня и посещали всевозможные пляжи, аквапарки и бассейны почти всего Крыма.

На фото волдыри спустя месяц после появления

Где именно на тот момент моя четырехлетняя дочь могла подхватить вирус, мы так и не поняли, но врачи предположили, что рассадником инфекции мог стать аквапарк в Ялте, после посещения которого появились первые странные симптомы.

Всё началось с незначительного повышения температуры с утра до 37, а под вечер термометр показывал 38 с лишним, к ночи температура подскочила почти до 39 градусов.

Раньше дочь у меня болела, и ко всяким болячкам с повышением температуры я относилась спокойно. Муж съездил в аптеку за жаропонижающим, я дала лекарство, температура упала. Скачки температуры продолжались около двух дней, жаропонижающее действовало всё слабее, то есть интервалы, когда температура оставалась низкой, были всё короче. На третий день на руках и ногах у ребенка мы заметили слабую сыпь, похожую на ветрянку. Так как дочь к тому времени не болела ветрянкой, я подумала, что это именно она, и решила вызвать скорую, чтобы понять, как нам действовать дальше.

Приехавшая бригада скорой помощи осмотрела ребенка и предположила, что это ветрянка, посоветовав мазать сыпь зеленкой и посидеть дома, пока температура не нормализуется, мол, обычное дело у детей.

Мазать сыпь зеленкой я не стала, а решила понаблюдать. Температура продолжала держаться. На третий день высыпания начали превращаться в небольшие волдыри, новые очаги появились на ступнях, практически по всем двум рукам, от плеча до запястья, на двух ногах, в области бедер, между пальцами и даже во рту. Вторая бригада скорой сразу поставила диагноз — Коксаки. Тогда название такого вируса мы услышали впервые.

На фото уже подсохшие, почти зажившие волдыри

Врачи назначили нам разные лекарства, основными были разные мазюкалки, чтобы снимать зуд и подсушивать волдыри. Жаропонижающие мы пили неделю, температура спадала очень долго, иногда дочь была похожа на мякиш. Как только термометр показывал ниже 37, мы старались выходить на улицу и искать пустые площадки. Это было еще тем квестом, в самый разгар лета, в Севастополе, с четырехлетним ребенком. Но как только мы выходили на улицу, из-за активности у дочери снова поднималась температура.

Из-за этого мы решили просидеть дома, не выходя хотя бы пару дней, после заточения дело пошло на поправку. Примерно через полторы недели температура полностью спала, но волдыри очень сильно чесались, порой ночью приходилось держать руки дочери, чтобы она не расчесывала их до крови.

Наши ритуалы по смазыванию разными средствами около трех раз в день длились приблизительно три недели. После этого высыпания почти прошли.

Что примечательно, на спине, животе и области груди волдырей вообще не было, зато они выскочили на нёбе, языке, между пальцами ног и сильно причиняли дискомфорт, потому что зудели. Меня и мужа вирус обошел стороной.

Как рассказали нам местные врачи, которые выписывали лекарства нашему ребенку, тогда в Крыму была почти эпидемия, многие дети болели этим вирусом. По их словам, такую гадость можно подцепить где угодно, а застраховаться от нее невозможно. К счастью, в течение месяца дочь полностью восстановилась, а болезнь прошла без всяких страшных осложнений.

Не болейте и берегите себя.

Коксаки заражает только детей?

Ранее мы рассказывали, как распознать вирус Коксаки и чем он опасен. Вирус Коксаки принадлежит к группе энтеровирусов — то есть заболевание протекает как ОРВИ или другое респираторное заболевание, но также дополнительно может возникать сыпь на теле или язвочки во рту.

По словам врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, большая часть заболевших переносят вирус в очень легкой, бессимптомной форме — это относится в основном именно ко взрослым. Дети дошкольного и раннего школьного возраста же гораздо чаще болеют явно — с язвами и сыпью.

— Основную проблему представляют бессимптомные носители: у человека нет симптоматики, но он выделяет вирусы, а остальные заражаются, — добавил врач Болибок.

Опасен ли этот вирус?

В большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно за 7–10 дней. Однако у людей с ослабленным иммунитетом могут быть довольно тяжелые осложнения.

— Большей частью он опасен не сильно, но заболевания он может вызвать довольно тяжелые. Летальные исходы бывают очень редко, — объяснил профессор Анатолий Альтштейн.

Летальность этого вируса, как добавил врач-иммунолог Владимир Болибок, равна примерно 0,25% от официального числа болеющих.

— Большая часть болеет достаточно легко, без всяких высыпаний, и, соответственно, врач может поставить ОРВИ или острую кишечную инфекцию, — добавил Болибок.

Как лечить ребенка с вирусом Коксаки?

Специфического лечения вируса нет: нужно просто следовать рекомендациям врача. Главное, за чем нужно следить, — достаточное потребление жидкости. Из-за язв во рту ребенку может быть больно пить, и это может привести к обезвоживанию.

Также не рекомендуется давать больному ребенку острую, жареную и сильно соленую еду, так как это раздражает язвы, однако и в обычное время такой пищей желательно не кормить детей, добавил врач-иммунолог Владимир Болибок.

В остальном лечение должно быть симптоматическим, объяснил Болибок: нужно соблюдать режим дня, а при повышении температуры сбивать ее теми средствами, которые вам рекомендовал лечащий врач.

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Коксаки Вирус Ребенок
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Комментарии
10
Гость
48 минут
Ездят в грязные страны и привозят заразу! Там полный зашквар!!!!
Гость
46 минут
Мы, новосибирцы, за то чтобы таких вирусных не пускали в Россию. (на карантин сразу)
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