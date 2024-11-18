Грипп, ковид и загадочная «болезнь X»: какие пандемии ждут нас в будущем

После пандемии ковида у врачей и ученых появилось много наработок, которые помогут справиться с новыми вызовами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На днях Всемирная организация здравоохранения представила список приоритетных эндемических патогенов — вирусов и бактерий, разработка вакцин от которых необходима уже сейчас. Некоторые из этих заболеваний, например, ВИЧ, уже стали серьезной проблемой мирового масштаба, другие пока касаются отдельных регионов, но могут распространиться, третьи не очень опасны сейчас, но потенциально могут привести к новым эпидемиям и пандемиям. О них мы и поговорили с экспертами, чтобы разобраться, каких угроз можно ожидать в будущем.

Грипп

Вирус гриппа известен давно и так или иначе мы сталкиваемся с разными его вариантами ежегодно, однако именно грипп называют одним из главным кандидатов, способных вызвать новую пандемию.

— Мы уже привыкли к определенным вирусам гриппа после 18-19 годов прошлого века, когда была большая и страшная пандемия с большой смертностью, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — И это было, конечно, очень тяжелое дело. После этого вирус с нами остался, и давал пандемии, но не такие страшные, как это было исходно в 18-19 годах.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Проблема в том, что вирус гриппа не остался тем же, каким был более ста лет назад — он постоянно меняется. И эта изменчивость позволяет ему вызывать все новые и новые вспышки, которые могут стать более масштабными.

— Пандемия гриппа точно будет, не знаю когда, но будет, потому что периодически происходит смена штаммов и недостаточно эффективная вакцинация на долгое время приведет к тому, что грипп будет давать большие вспышки, — рассказал на конференции FutureMed врач-инфекционист Андрей Поздняков. — С учетом того, что грипп имеет неиссякаемый источник инфекции в виде животных, с которых периодически эти штаммы попадают на людей — то, что мы называем «птичий», «свиной» и так далее.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

По словам Анатолия Альтштейна, сейчас вирусологов беспокоит больше прочего именно вирусы, передаваемые от птиц. Они очень патогенны, уже сейчас люди иногда могут заражаться и очень тяжело болеть. К счастью, люди дальше друг другу вирус на данном этапе не передают.

— При определенных мутациях они могут стать более патогенными для человека, заражать и передаваться от человека к человеку, — говорит Альтштейн. — Вот тогда мы можем получить очень тяжелую пандемию, будет это или нет, и когда мне сказать, конечно, трудно. Но вирусологи всего мира работают над тем, чтобы вакцины могли быть заранее подготовлены.

Он отмечает, что даже если нет прямо наработанных вакцин, то как минимум все подготовлено к их производству.

— Если мы говорим об известных вирусах, то в принципе мы знаем, что пандемии происходят раз в определенный период времени. И мы примерно представляем как может развиваться ход событий, — рассказал Городским порталам профессор Игорь Бакулин. — У нас есть четкое представление о том, как мы можем предупреждать [пандемии]. Это касается известных вирусов, того же самого гриппа, когда мы имеем возможность создать иммунитет путем вакцинации. Но и здесь, к сожалению, не все просто. Масса вопросов, масса причин, почему этого не удается сделать. Комплаенс и невозможность провести какие-то процедуры по медицинским показаниям может изменить все наши представления. С этим, кстати, мы сталкивались и в ковид.

Игорь Бакулин — доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный терапевт Северо-Западного Федерального округа.

Коронавирусы

Пандемия Covid-19 уже позади, однако, по словам врачей и ученых, коронавирусы еще могут попробовать взять реванш и не раз. Вспышки инфекций были известны и до появления Sars-CoV-2, они могут повториться и при новых мутациях.

— Инфекция может оказаться гораздо более летальной, — говорит иммунолог Николай Крючков. — У ковида изначально летальность по разным оценкам была 3-4% от числа зараженных, у SARS-CoV, пик которого был в 2003 году, — где-то в районе 9,6%. А MERS, который тоже аналог, фактически, давал летальность на уровне чуть ли не трети. К счастью, случаев было немного, но, тем не менее, с очень высокой летальностью. Потенциальная новая коронавирусная инфекция может по летальности оказаться где-то посередине между SARS и SARS-CoV-2. И это может быть гораздо хуже по последствиям.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов.

По его словам, коронавирусы можно поставить на второе место среди вероятных возбудителей новой пандемии, сразу после гриппа. Речь, правда, идет не о ковиде, уже известном нам, а о тех вирусах, которые пока циркулируют только среди животных.

— Хорошая новость заключается в том, что вакцины фактически разработаны, в случае появления нового коронавируса на подготовку препаратов потребуется значительно меньше времени, — говорит Крючков. — В случае с ковидом внимание на него впервые обратили где-то в декабре 2019 года, а наиболее тяжелые последствия мы получили в 2021 году, когда уже началась вакцинация. Если бы мы успели и начали массово прививать хотя бы на полгода раньше, было бы заметно лучше по последствиям. Сейчас, в случае появления нового коронавируса, это удастся сделать быстрее, потому что несопоставимо больше наработок, технологий, понимания этой инфекции.

Болезнь X

Сам термин «болезнь X» (англ. «Disease X») был введен Всемирной организацией здравоохранения еще до пандемии ковида. Под ним подразумевается не какое-то конкретное заболевание, а некий патоген, о котором мы пока даже не догадываемся — новая, неизученная болезнь, которая окажется опасной.

— Это то, о чем мы сейчас не знаем или не предполагаем, что это может вызвать пандемию, — объясняет Николай Крючков. — Например, где-то на еще не освоенных территориях Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии могут быть патогены у животных, с которыми мы раньше не встречались, и люди, приехавшие туда работать, могут ими заразиться. Плюс, к тому же вечная мерзлота, которая деградирует вследствие глобального потепления. Поэтому «болезнь X» мы тоже оставляем как вероятный вариант.

Правда, не все врачи считают, что в вечной мерзлоте может таиться что-то опасное. Инфекционист Андрей Поздняков объясняет, что вирусы, которые там могут оказаться, вряд ли будут патогенны для людей.

— Если он в вечной мерзлоте, то понятно, что скорее всего такой вирус был заточен на каких-то животных, но никак не на человека, — считает Поздняков. — Представить себе вирус, который растает из вечной мерзлоты и начнет быстро кого-то заражать сложно по одной простой причине — вирусы затачиваются на конкретный вид. Условный мамонт и какой-нибудь суслик в вечной мерзлоте — это два разных вида, а тем более человек. Поэтому мне сложно представить, что что-то появится в силу глобального потепления из вечной мерзлоты.

Он отмечает, что наиболее опасными с точки зрения возникновения пандемии остаются вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем. Ряд опасных болезней сейчас таким способом не передается, однако это не значит, что так будет всегда — они могут мутировать самостоятельно, а могут быть «доработаны» человеком. К таким он относит, например, обезьянью оспу. Сейчас считается, что эпидемической угрозы для человечества вирус не представляет.