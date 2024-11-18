Даже если выспаться не удалось. 5 советов, которые помогут выглядеть свежей и отдохнувшей

Кожа нуждается в регулярном уходе и заботе Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Состояние волос и кожи во многом влияет на общее впечатление от образа человека. Неухоженная прическа, тусклый цвет лица, неряшливый макияж могут подорвать уверенность в себе и испортить настроение. Кроме того, на такие нюансы всегда обращают внимание окружающие, рассказывает «Доктор Питер».

Самыми эффективными способами, которые помогут выглядеть свежей и отдохнувшей, даже если на самом деле выспаться не удалось, поделилась Виктория Толстоносова — трихолог, нутрициолог.

Совет 1. Грамотный уход за волосами

Волосы — один из главных факторов, влияющих на визуальное восприятие внешнего вида. От того, насколько грамотно вы подобрали уход, зависит их здоровье и красота. Вот несколько важных моментов.

Необходимо правильно мыть голову. Использовать мягкие кондиционер и шампунь, подобрав их по типу волос, и делать это с постоянной периодичностью, чтобы своевременно удалять излишки жира и загрязнения.

Уделять внимание увлажнению . Для этого подходят маски и масла, которые делают волосы более блестящими и живыми.

Не переусердствовать с укладкой. Чтобы сохранить массу и густоту, избегайте сложных причесок, требующих много времени и косметических средств. Самые простые и обычные укладки способны мгновенно преобразить ваш внешний вид, обратите внимание на легкие волны или расслабленный пучок с нарочито выбившимися прядками.

Грамотный уход и любовь к собственным волосам способны подарить им красоту, блеск и здоровье, а вашему облику — привлекательность и женственность.

Совет 2. Забота о коже

Помните про то, что кожа нуждается в регулярном уходе и заботе. Уделяйте этому время и внимание, взяв на вооружение эти простые процедуры.

Очищение. Перед сном обязательно очищайте лицо, шею и зону декольте от загрязнений и косметических средств. Используйте увлажняющие тоники или средства для снятия макияжа, подобранные индивидуально для вашего типа кожи.

Увлажнение. Наносите утром увлажняющий крем, а вечером питательный, более плотной консистенции. Это поможет предотвратить сухость и придаст вашей коже здоровый и сияющий вид.

Хороший сон. Довольно непросто контролировать качество сна, но делайте всё возможное для полноценного ночного отдыха. Если не получилось, вы не выспались и утром увидели темные круги под глазами, то ситуацию помогут исправить патчи с гиалуроновой кислотой, пептидами и морскими водорослями. Это средство уберет отечность и синюшность в области нижнего века.

Совет 3. Полноценное питание

Никакие внешние средства не помогут сиять и радовать глаз здоровьем и красотой без полноценного питания. Важно, чтобы в вашем меню было:

побольше фруктов и овощей — богатые витаминами продукты помогают улучшить цвет лица и подарить коже красивый, ухоженный вид;

необходимое количество жирных кислот омега-3 , которые содержатся в рыбе жирных сортов, орехах, семенах, они способствуют улучшению состояния кожи и волос;

достаточно воды, поскольку гидратация крайне важна для здоровья, а обезвоживание может сделать кожу лица тусклой, а волосы — слабыми.

Организм скажет вам спасибо за фрукты и овощи в рационе Источник: Мария Гаврилова / 29.RU











Обязательно обратите внимание на свой рацион: питание напрямую влияет на самочувствие и внешний вид. Обеспечивайте свой организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, и вы всегда будете хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть!

Совет 4. Минимализм в макияже

Иногда меньше значит лучше. Простой естественный макияж может значительно улучшить ваш внешний вид, а избыток косметики — только подчеркнет усталость и мелкие морщинки. Поэтому обратите внимание на следующие лайфхаки, если днем надо выглядеть свежей и отдохнувшей:

тональная основа — используйте легкие продукты для выравнивания тона кожи;

светлые хайлайтеры — они придадут лицу здоровое сияние и свежесть;

натуральные цвета — выбирайте природные оттенки для глаз и губ, чтобы не перегружать образ и выглядеть естественно.

В повседневной жизни неброский, нюдовый макияж поможет сделать акцент на достоинствах внешности, добавив образу ухоженности и привлекательности.

Совет 5. Энергия и активность

Физическая активность и позитивный настрой — важные аспекты, которые влияют на то, как мы выглядим и чувствуем себя:

регулярные тренировки помогают улучшить кровообращение, придавая коже здоровый цвет;

улыбка делает вас более привлекательной и создает ауру уверенности — не забывайте об этом.

Следуя вышеперечисленным простым советам, можно не только значительно улучшить свой внешний вид, но и создать образ, который будет говорить о вашем здоровье и благополучии.

Лучшая борьба со старением

Ранее мы рассказывали, что регулярные физические упражнения считаются одними из самых мощных инструментов в борьбе со старением и помогают нам чувствовать себя лучше и энергичнее. Научные исследования показывают, что определенные виды физической активности могут не только замедлить процесс старения, но и улучшить здоровье на клеточном уровне. Это связано с активацией механизмов, способствующих регенерации клеток, улучшению обмена веществ и снижению воспалительных процессов в организме.

Аэробные упражнения. К ним относятся бег, плавание, велосипедные прогулки и ходьба. Эти виды активности улучшают сердечно-сосудистую систему, увеличивают выработку энергии митохондриями и способствуют поддержанию здорового веса. Исследования показывают, что аэробные тренировки могут замедлить процесс старения и улучшить когнитивные функции.

Силовые тренировки. Укрепление мышц путем поднятия тяжестей или использования собственного веса помогает поддерживать мышечную массу и плотность костей, что важно для предотвращения саркопении (возрастного снижения мышечной массы). Силовые тренировки способствуют улучшению метаболизма и поддержанию молодости.

Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT). HIIT-тренировки сочетают короткие периоды интенсивной активности с фазами восстановления. Этот вид тренировки улучшает чувствительность к инсулину, снижает жировую массу и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. По данным исследования, опубликованного в Cell Metabolism, HIIT-тренировки могут обратить вспять некоторые возрастные изменения на уровне клеток и замедлить процесс старения.