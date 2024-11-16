«Потерять до 10% исходного веса»: что такое интервальное голодание и как оно работает — разбор

Разбираемся с диетологом, что такое интервальное голодание Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Техник борьбы с лишним весом множество, но самая обсуждаемая — интервальное голодание. Существуют разные точки зрения по поводу эффективности данного метода. 76.RU поговорил с диетологом Евгенией Жариковой, и врач объяснила, в чем заключается принцип интервального голодания и стоит ли худеть с его помощью.

— Интервальное голодание — метод питания, при котором существует период, когда человек не употребляет пищу (голодает), и период, когда ест (прием пищи). Такой подход называется интервальным, так как питание происходит в определенные промежутки времени, — поясняет Евгения Жарикова.

Этот метод питания получил широкое распространение из-за потенциальной пользы для здоровья. Мол, и вес снижается, и обмен веществ улучшается, и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний становится не так велик.

— Интервальное голодание хорошо еще тем, что может помочь организму очиститься от вредных веществ и токсинов. Когда мы не употребляем пищу в течение определенного времени, организм начинает процесс очищения и восстановления клеток, — рассказывает диетолог.

Интервальное голодание подойдет тем, кто хочет контролировать вес и, соответственно, улучшить здоровье. Однако врач настаивает на том, что этот метод питания не слишком подходит детям, беременным, людям с нарушениями в работе пищеварительной системы, а также тем, кто страдает эмоциональными или психологическими проблемами, связанными с питанием.

— Людям с низким давлением тоже не рекомендуется интервальное голодание, — предостерегает Евгения Жарикова.

Существует несколько видов интервального голодания. Вот самые популярные:

16/8. Подразумевает 16 часов голода, 8 часов питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00, ужин в 16:00, и 16 часов длится период отказа от пищи);

5/2. Заключает в себе 5 дней нормального питания и 2 дня ограниченного питания;

Eat-Stop-Eat . Режим полного голодания в течение 24 часов 1–2 раза в неделю;

Warrior Diet. Подразумевает 20 часов голодания и 4 часа питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00 и отказ от еды в течение 20 часов).

— Важно употреблять разнообразную и питательную пищу, включать в рацион фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Важно помнить о соблюдении интервалов голодания и питания в указанные временные рамки, — объясняет диетолог.

По словам специалиста, при интервальном голодании следует избегать продуктов, богатых сахаром, насыщенных жирами и простыми углеводами. В период голодания необходимо пить достаточное количество воды. Не рекомендуется употреблять алкоголь: он может нарушить общий режим диеты и метаболизм. Стоит помнить, что можно набрать вес, если потребление калорий выше, чем их расход.

Длительность данной диеты варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, зависит от состояния здоровья и поставленных целей.

— Максимальный вес, который можно снизить при интервальном голодании, определяется исходя из многих факторов, включая начальный вес, образ жизни, физическую активность и так далее, — объясняет Евгения Жарикова.

Некоторые люди могут потерять до 10% исходного веса за несколько месяцев интервального голодания. Необходимо помнить, что результаты индивидуальны и могут сильно различаться. Евгения Жарикова диетолог

По словам диетолога, при правильном соблюдении интервалов питания первые изменения можно заметить уже через 2–3 недели. Однако такая диета не является универсальным методом похудения.