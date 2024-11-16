«Потерять до 10% исходного веса»: что такое интервальное голодание и как оно работает — разбор

Техник борьбы с лишним весом множество, но самая обсуждаемая — интервальное голодание. Существуют разные точки зрения по поводу эффективности данного метода. 76.RU поговорил с диетологом Евгенией Жариковой, и врач объяснила, в чем заключается принцип интервального голодания и стоит ли худеть с его помощью.
— Интервальное голодание — метод питания, при котором существует период, когда человек не употребляет пищу (голодает), и период, когда ест (прием пищи). Такой подход называется интервальным, так как питание происходит в определенные промежутки времени, — поясняет Евгения Жарикова.
Этот метод питания получил широкое распространение из-за потенциальной пользы для здоровья. Мол, и вес снижается, и обмен веществ улучшается, и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний становится не так велик.
— Интервальное голодание хорошо еще тем, что может помочь организму очиститься от вредных веществ и токсинов. Когда мы не употребляем пищу в течение определенного времени, организм начинает процесс очищения и восстановления клеток, — рассказывает диетолог.
Интервальное голодание подойдет тем, кто хочет контролировать вес и, соответственно, улучшить здоровье. Однако врач настаивает на том, что этот метод питания не слишком подходит детям, беременным, людям с нарушениями в работе пищеварительной системы, а также тем, кто страдает эмоциональными или психологическими проблемами, связанными с питанием.
— Людям с низким давлением тоже не рекомендуется интервальное голодание, — предостерегает Евгения Жарикова.
Существует несколько видов интервального голодания. Вот самые популярные:
16/8. Подразумевает 16 часов голода, 8 часов питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00, ужин в 16:00, и 16 часов длится период отказа от пищи);
5/2. Заключает в себе 5 дней нормального питания и 2 дня ограниченного питания;
Eat-Stop-Eat. Режим полного голодания в течение 24 часов 1–2 раза в неделю;
Warrior Diet. Подразумевает 20 часов голодания и 4 часа питания (например, завтрак в 8:00, обед в 12:00 и отказ от еды в течение 20 часов).
— Важно употреблять разнообразную и питательную пищу, включать в рацион фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Важно помнить о соблюдении интервалов голодания и питания в указанные временные рамки, — объясняет диетолог.
По словам специалиста, при интервальном голодании следует избегать продуктов, богатых сахаром, насыщенных жирами и простыми углеводами. В период голодания необходимо пить достаточное количество воды. Не рекомендуется употреблять алкоголь: он может нарушить общий режим диеты и метаболизм. Стоит помнить, что можно набрать вес, если потребление калорий выше, чем их расход.
Длительность данной диеты варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, зависит от состояния здоровья и поставленных целей.
— Максимальный вес, который можно снизить при интервальном голодании, определяется исходя из многих факторов, включая начальный вес, образ жизни, физическую активность и так далее, — объясняет Евгения Жарикова.
Некоторые люди могут потерять до 10% исходного веса за несколько месяцев интервального голодания. Необходимо помнить, что результаты индивидуальны и могут сильно различаться.
По словам диетолога, при правильном соблюдении интервалов питания первые изменения можно заметить уже через 2–3 недели. Однако такая диета не является универсальным методом похудения.
Перед тем как начать интервальное голодание, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские показания или ограничения в питании.