Избавляемся от морщин: шесть простых правил от косметолога, чтобы в 30 лет выглядеть на 20

Косметолог просит не жалеть денег на хорошую косметику Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











После 30 лет тщательно ухаживать за кожей лица следует как женщинам, так и мужчинам. В первую очередь важны хороший сон и правильное питание, а также качественный домашний уход. О других секретах ухода за лицом NGS24.RU расспросил косметолога Екатерину Ларионову.

— 30 лет и более — тот возраст, когда мы замечаем первые признаки возрастных изменений. Появляются мелкие морщинки, цвет лица становится тусклым, а вид — более усталым. Уже с 26 лет начинает уменьшаться выработка коллагена и эластина, а к 40 мы уже имеем в дерме залежи аморфного коллагена, — рассказывает Екатерина Ларионова.

Она назвала шесть правил ухода за кожей лица после 30 лет.

Домашний уход по типу кожи. Средства должны быть некомедогенными и соответствовать всем стандартам. Если вы используете кремы с ретинолом, которого боятся морщины, то он должен быть хорошего качества. Дешевого крема с качественным ретинолом не бывает. Использовать только на ночь. Витамин C в составе косметики — классный антиоксидант, использовать его можно и нужно утром. Пилинги должны плотно войти в жизнь после 30. Подходят и профессиональные, и приготовленные дома. Они способствуют очищению кожи, ее омоложению и восстановлению. Крем для глаз должен быть именно для этой области. Его нужно использовать ежедневно утром уже с 26–27 лет, чтобы сохранить плотность и без того тонкой кожи. Если хочется нанести крем для глаз перед сном, то сделать это нужно хотя бы минут за 40, чтобы избежать утренних отеков. Круглогодично использовать SPF-защиту, чтобы избежать пигментации (фактор 15–20 зимой и не менее 50 летом).

Кроме того, продолжает Екатерина Ларионова, первые возрастные морщины можно убрать с помощью таких процедур, как:

мезотерапия препаратами гиалуроновой кислоты с витаминами и аминокислотами;

ботулинотерапия, которая снимет гипертонус лицевой мускулатуры и предупредит образование заломов;

аппаратные методы поддержания молодости кожи: гидропилинг, микротоковая терапия, радиочастотный лифтинг.