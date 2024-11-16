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Здоровье карточки Переболели дети, теперь заразятся взрослые? Как распознать вирус Коксаки, чем он опасен и как лечить: объясняем в карточках

Переболели дети, теперь заразятся взрослые? Как распознать вирус Коксаки, чем он опасен и как лечить: объясняем в карточках

Врачи объяснили, как отличить инфекцию от других недугов и можно ли от нее защититься

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1 комментарий

Врачи объяснили, что такое вирус Коксаки и ответили на все вопросы о «турецкой» болезни

Инфекция Коксаки активно распространилась по детским садам в конце октября и начале ноября. Вирус по-другому называют «турецким» из-за того, что его могли «привезти» оттуда российские туристы. Несмотря на панику родителей, детские сады не закрывают. Врачи считают: паника — от незнания.

Как этот вирус возник? Заражаются ли им взрослые? Можно ли защитить ребенка от вируса? Как отличить его по симптомам от других инфекций? Врачи ответили MSK1.RU на все главные вопросы о вирусе.

  1. Коксаки заражает только детей?
  2. Можно ли защититься от вируса Коксаки?
  3. Можно ли заразиться вирусом Коксаки во второй раз?
  4. Опасен ли этот вирус?
  5. Как не перепутать Коксаки с ветрянкой, корью или стоматитом?
  6. Как лечить ребенка с вирусом Коксаки?
  7. Действительно ли вирус «прилетел» из Турции?
1

Коксаки заражает только детей?

Короткий ответ: нет.

Вирус Коксаки принадлежит к группе энтеровирусов — то есть заболевание протекает как ОРВИ или другое респираторное заболевание, но также дополнительно может возникать сыпь на теле или язвочки во рту.

По словам врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, большая часть заболевших переносят вирус в очень легкой, бессимптомной форме — это относится в основном именно к взрослым. Дети дошкольного и раннего школьного возраста же гораздо чаще болеют явно — с язвами и сыпью.

— Основную проблему представляют бессимптомные носители: у человека нет симптоматики, но он выделяет вирусы, а остальные заражаются, — добавил врач Болибок.

2

Можно ли защититься от вируса Коксаки?

Короткий ответ: нет, вакцины от семейства этих вирусов нет.

Как объяснил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, у вирусов Коксаки 29 серотипов (серотип — группа микроорганизмов одного вида. — Прим. ред.), а самих «вариантов» вируса более ста.

— Вакцину сделать очень, конечно, сложно. А кроме того, есть еще примерно 160 вирусов, относящихся к энтеровирусам, которые вызывают легкие простудные заболевания, типа насморка. Эти вирусы называются риновирусы, это тоже всё родственники вирусов Коксаки и всей этой группы, — объяснил профессор вирусологии Альтштейн.

Поэтому вакцин, конечно, нет, и лекарств специфических тоже нет.

Врач Владимир Болибок добавил, что, как правило, когда вирус не особо летальный и не вызывает эпидемии, ученые не тратят кучу времени на разработку вакцины.

3

Можно ли заразиться вирусом Коксаки во второй раз?

Короткий ответ: да.

Так как вирусов Коксаки много, и «между» ними, как объясняет врач Анатолий Альтштейн, нет иммунитета, заразиться можно и во второй, и в третий раз — даже за короткий промежуток времени.

— Можно заразиться сколько угодно раз. Таких вирусов больше ста. Надежного иммунитета нет, так как это серотипы. И разные антитела они «вызывают», — объяснил доктор Альтштейн.

4

Опасен ли этот вирус?

Короткий ответ: вирусы Коксаки не сильно опасны.

В большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно за 7–10 дней. Однако у людей с ослабленным иммунитетом могут быть довольно тяжелые осложнения.

— Большей частью он опасен не сильно, но заболевания он может вызвать довольно тяжелые. Летальные исходы бывают очень редко, — объяснил профессор Альтштейн.

Летальность этого вируса, как добавил врач-иммунолог Владимир Болибок, равна примерно 0,25% от официального числа болеющих.

— Большая часть болеет достаточно легко, без всяких высыпаний, и, соответственно, врач может поставить ОРВИ или острую кишечную инфекцию, — добавил Болибок.

5

Как не перепутать Коксаки с ветрянкой, корью или стоматитом?

Распознать инфекцию можно по трем основным симптомам: это язвы во рту и в горле, высокая температура и характерная сыпь на ладонях и стопах, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Однако такие же симптомы есть и у других заболеваний. Как отличить от других болезней?

При вирусе Коксаки у ребенка во рту образуются болезненные пузырьки. Затем появляется похожая сыпь на ладонях и ступнях, реже — на ягодицах и бедрах. Другие участки тела не поражены. Сыпь не чешется и через 7–10 дней проходит без образования корок.

Во время ветрянки высыпания покрывают всё тело, в том числе волосистую часть головы, но не затрагивают ладони и ступни. Сыпь сильно чешется и заживает с образованием корок.

Корь сопровождается кашлем, насморком и конъюнктивитом. Во рту язв нет.

При стоматите язвы во рту крупнее, чем при вирусе Коксаки. Конечности не поражены.

6

Как лечить ребенка с вирусом Коксаки?

Специфического лечения вируса нет: нужно просто следовать рекомендациям врача. Главное, за чем нужно следить, — достаточное потребление жидкости. Из-за язв во рту ребенку может быть больно пить, и это может привести к обезвоживанию.

Также не рекомендуется давать больному ребенку острую, жареную и сильно соленую еду, так как это раздражает язвы, однако и в обычное время такой пищей желательно не кормить детей, добавил врач-иммунолог Владимир Болибок.

В остальном лечение должно быть симптоматическим, объяснил Болибок: нужно соблюдать режим дня, а при повышении температуры сбивать ее теми средствами, которые вам рекомендовал лечащий врач.

7

Действительно ли вирус «прилетел» из Турции?

Короткий ответ: нет.

Как объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок, вирусы Коксаки — это группа вирусов, которые были еще описаны в 1948–49 годах в США. Семейству вирусов дали название по имени небольшого городка Коксаки в штате Нью-Йорк, где и проводились первые исследования на мышах.

— Вирус имеет повсеместное распространение, то есть по всему миру, — объяснил врач Болибок. — И у нас он тоже периодически возникает вспышками. Грязные руки, плохая вода, загрязненные продукты питания и так далее.

Эпидемии, как добавил врач, вирус не вызывает, только «вспышки»: несколько сотен человек могут заболеть, но такого, «чтобы целая страна болела», — такого с этими вирусами не бывает.

В общем, Турция, можно сказать, только стала причиной очередной вспышки, но вирусы Коксаки и раньше повсеместно возникали в детских садах.

Ранее мы приводили слова врачей о вирусе Коксаки: читайте три основных симптома и как отличить его от других детских инфекций. Детские сады тем временем не закрывают, несмотря на количество заболевших.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
34 минуты
Полнолицевая маска спасет от этого вируса? Со времён пандемии ещё не снимали в ЧОПе
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