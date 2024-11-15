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Здоровье «Приходят на прием с адвокатами»: медуниверситет вынужден судиться со студентами-целевиками, которые не хотят работать

«Приходят на прием с адвокатами»: медуниверситет вынужден судиться со студентами-целевиками, которые не хотят работать

В Новосибирске НГМУ вынужден судиться со студентами-целевиками

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26 комментариев

Часть «целевиков» пытаются через суд уклониться от отработки

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала на профильном комитете в Заксобрании региона, что с кадровым голодом в региональных медицинских учреждениях удалось справиться. Тем не менее, в отдельных случаях бороться за кадры все еще приходится, и тому есть несколько причин.

По словам Аксеновой, хотя укомплектованность амбулаторий и больниц средним медицинским и врачебным персоналом выросла за счет притока молодых специалистов, студентки, которые идут учиться в НГМУ как «целевики», иногда портят статистику трудоустройства.

— На шестом курсе девушки у нас активно выходят замуж за военных, тем самым нам снижают процент трудоустройства в наши подведомственные медорганизации. У нас тогда расторжение договора идет в одностороннем порядке, освобождает их от обязательств, — рассказала Аксенова на заседании социального комитета Заксобрания Новосибирской области 14 ноября.

Помимо того, часть «целевиков» пытаются через суд уклониться от отработки установленного количества лет в медицинской организации, отправившей их на обучение.

— Когда они подписывают договор перед первым курсом вместе с родителями, они очень хотят отрабатывать в наших медорганизациях, а к шестому курсу начинаются походы, в том числе ко мне на личный прием, с адвокатами, с юристами, — продолжила Аксенова, — и с разговорами о том, что они ни за что на свете не пойдут в ту поликлинику или в ту больницу, с которой был подписан договор. Поэтому в настоящий момент у нас медуниверситет занимается такой неприятной работой, как судебные процессы.

Замминистра подчеркнула, что по договору такие выпускники должны возвращать не только деньги за все годы обучения в медуниверситете, а также стипендию. Помимо того, им придется выплачивать штрафы.

Рассказала Аксенова и о федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По словам Аксеновой, особенно это отразилось на укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов. Всего за 10 лет функционирования программ в них поучаствовало 964 специалиста: 863 врача и 101 медсестра. Они получили жилье и денежное вознаграждение за переезд в сельскую местность.

Председатель профильного комитета, депутат Игорь Гришунин напомнил, что не все земские доктора и фельдшеры честно отработали свои вознаграждения. В качестве примера он привел историю, которая произошла в Мошковском районе еще в 2008 году.

— Приехали фельдшер с женой. В бюджете денег тогда не было, времена бедные были. Спонсоры купили им хорошую трехкомнатную квартиру, передали. Ровно через четыре месяца семья эта уволилась — они ушли служить в войсковую часть, — высказался депутат.

Если вы студент-целевик или «земский доктор», но вы хотите расторгнуть контракт, расскажите свою историю читателям НГС. Можно анонимно

Звоните8-923-157-00-00
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Представители учреждений здравоохранения отметили, что мер поддержки не хватает именно многопрофильным стационарам и больницам скорой помощи в Новосибирске.

На заседании приняли решение создать рабочую группу с участием представителей областных минздрава и минфина. Минздраву региона рекомендовано проработать меры дополнительного стимулирования для обеспечения медицинских учреждений кадрами. Комитет вернется к обсуждению вопроса в апреле 2025 года.

В 2023 году в минздраве региона отчитались, что взяли на работу 38 выпускников новосибирского медколледжа, которые успешно прошли аккредитацию по специальности скорой медицинской помощи.

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Комментарии
26
С левого берега
37 минут
"С кадровым голодом в региональных медицинских учреждениях удалось справиться." Правда? С лета нет офтальмолога в поликлинике недалеко от площади Маркса. В частных есть, там все специалисты есть. Можно и к ним. Но тогда пусть вот эта чиновница возместит мне из моих налогов стоимость визита к платному специалисту. Налоги платим, специалистов нет...
fin
32 минуты
Не нужно ныть, сплотится и терпеть, все для фронта все для победы.
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