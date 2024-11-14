Больше сотни новосибирцев покалечились из-за гололеда за неделю

Гололедных травм в 2024 году меньше, так как снег лег позже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центр медицины катастроф подвел итоги недели с 7 по 13 ноября. За указанный период с гололедными травмами в новосибирские травмпункты поступило 128 обращений. Для сравнения, в 2023 году за такой же период зафиксировали 206 обращений.

Неделей ранее (с 30 октября по 6 ноября) зарегистрировали одно обращение. В прошлом году за аналогичный период гололедные травмы получили 446 человек.

Снежный покров установился в Новосибирске в 2024 году после 10 ноября. Синоптики накануне предупреждали о гололедице.