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Здоровье Больше сотни новосибирцев покалечились из-за гололеда за неделю

Больше сотни новосибирцев покалечились из-за гололеда за неделю

За аналогичный период 2023 года пострадали больше 200 человек

1 163
23 комментария

Гололедных травм в 2024 году меньше, так как снег лег позже

Центр медицины катастроф подвел итоги недели с 7 по 13 ноября. За указанный период с гололедными травмами в новосибирские травмпункты поступило 128 обращений. Для сравнения, в 2023 году за такой же период зафиксировали 206 обращений.

Неделей ранее (с 30 октября по 6 ноября) зарегистрировали одно обращение. В прошлом году за аналогичный период гололедные травмы получили 446 человек.

Снежный покров установился в Новосибирске в 2024 году после 10 ноября. Синоптики накануне предупреждали о гололедице.

Утром 11 ноября на город обрушилась метель. Дороги занесло снегом, в результате водители и пассажиры вынуждены стоять в 9-балльных пробках.

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Комментарии
23
Урлулуууу
59 минут
А зима еще даже не началась.
275239151
48 минут
Прошлый ноябрь был дождливым, за первые две недели минус случился только 4 дня. Откуда столько пострадавших? В этом году 11 дней минусы. Значит ситуация сильно улучшилась
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