Без этого раствора вся система встанет. Почему в российских аптеках пропал простой, но важный препарат?

Эксперт заявил, что в этом году в России фармпроизводители выпустили меньший объем физраствора Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В российских аптеках возникли сложности с покупкой физраствора, который нужен для многих медицинских процедур. Как отмечают эксперты, объем препарата, который в этом году получила система здравоохранения, заметно ниже существующих потребностей. Подробности — в материале E1.RU.

Физиологический раствор — стерильный раствор натрия хлорида (NaCl), концентрация которого составляет 0,9% в дистиллированной воде. Он необходим для разведения лекарств в капельницах, промывания ран, носа и миндалин, восстановления водно-солевого баланса организма и других процедур.

Дешевле просто не производить

— За первый-третий кварталы 2024 года рынок получил всего 27,7 миллиона упаковок, это на 45% меньше, чем в первом-третьем кварталах 2023 года, — заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Суммарная годовая потребность в препарате в нормальных условиях работы системы здравоохранения составляет 50–60 миллионов упаковок, а в текущем году рынок получит в лучшем случае 37–38.

Николай Беспалов предположил, что причина сокращения отгрузок — в резком росте расходов, из-за чего производители были вынуждены пересмотреть объемы поставок.

— Нужно учитывать, что рентабельность очень низкая, а цена регулируется государством, — уточнил аналитик. — В текущем году практически все крупные производители инфузионных растворов натрия хлорида сократили объемы выпуска на 40–50%. Лидируют, с точки зрения натурального объема производства, в первом-третьем кварталах 2024 года компании «Гротекс» (44% от общего объема), «Фармасинтез» (29%) и «Мосфарм» (9%), первые две сократили поставки на 55 и 42% соответственно, «Мосфарм» уменьшил выпуск на 14%.

Эксперт считает, что производство физраствора нерентабельно, отсюда и проблемы с поставками Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ситуацию может изменить только индексация цены в Госреестре: сделать это можно довольно быстро, но потребуется время на то, чтобы физически произвести необходимый объем препаратов, полагает наш собеседник.

— Проблему можно закрыть за пару месяцев, если регуляторы подключатся и отреагируют быстро, — поделился мнением Николай Беспалов. — Надо сказать, что инфузионный раствор натрия хлорида — это препарат, без которого система здравоохранения функционировать не может. Это один из базовых продуктов, который используется при большинстве медицинских процедур в лечебно-профилактических учреждениях.

Кому нужен физраствор

Важно отметить, что проблема касается только больших фасовок физраствора от 200 миллилитров до нескольких литров — эти упаковки используются чаще всего в больницах. С препаратами в небольших фасовках (5–10 мл) проблем в этом году нет, они в первую очередь используются в качестве растворителей инъекционных лекарств, например в небулайзерах.

— Спектр более-менее простых потребностей закрыт полностью и проблем с ним нет, а вот всё, что касается госпитального сегмента, увы, пока в зоне риска, — считает Николай Беспалов.

Как отметила провизор, специалист по фармацевтическому порядку Ассоциации независимых аптек Елена Соколова, натрия хлорид — очень востребованный препарат, особенно если аптека находится вблизи больницы.

— Препарат приобретают для капельниц и проставления курса лечения, а также для дневного стационара и для ингаляций детям и взрослым, поэтому отказы в продаже физраствора происходят в абсолютно каждой аптеке, ежедневно и неоднократно, — объяснила провизор. — А если пациент живет в отдаленном населенном пункте, где аптека единственная, взять препарат больше негде.

Мы заметили также, что физраствор активно предлагают купить на разных маркетплейсах. Врачи предупреждают: его покупка на онлайн-площадках опасна, потому что нельзя знать наверняка его состав и то, как он хранился. Этот препарат используют для разных инъекций, и применять непроверенные растворы опасно для жизни.

Не иссякнут ли запасы?

В ассоциации независимых аптек сообщили E1.RU, что у самого крупного поставщика физраствора, «Гротекс», препарат в объемах 200 и 400 миллилитров отсутствует, но скоро поступит.

Крупный производитель обещает, что скоро физраствор в объемах 200 и 400 мл поступит в аптеки Источник: Ассоциация независимых аптек

Также с запросом о наличии физраствора в российских аптеках и стационарах E1.RU обратился в Росздравнадзор. Там сообщили, что в этом году произвели в среднем столько же физраствора, сколько и в другие годы. В ведомстве также уточнили, что российские производители в полной мере обеспечивают потребность системы здравоохранения в физрастворе, объемы его ввода в гражданский оборот в этом году соответствуют среднегодовым значениям прошлых лет.

По данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, на 13 ноября 2024 года в обороте в России находится 10 014 646 упаковок раствора натрия хлорида для инфузий.

Также в Росздравнадзоре рассказали об остатках в других регионах, которые ранее упоминались в СМИ по этой теме:

Свердловская область — 132 015 упаковок;

Челябинская область — 155 666 упаковок;

Тюменская область — 311 248 упаковок;

Пермский край — 187 050 упаковок.

В России время от времени возникает дефицит лекарств. Например, в аптеках и роддомах не хватает антирезусного иммуноглобулина. Также внезапно пропал важный препарат для лечения бронхиальной астмы и других легочных болезней — «Релвар Эллипта», мы писали о причинах и решении этой проблемы.