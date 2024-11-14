Курагу отдай врагу: врачи рассказали, почему вам нельзя есть сухофрукты

Сухофрукты — прекрасная альтернатива сладкому Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зимой сильнее всего хочется фруктов, потому что организм нуждается в витаминах. В магазинах не всегда получается купить вкусное, поэтому на помощь приходят сухофрукты. В чём польза и вред сухофруктов, как правильно выбрать их и почему ими лучше не злоупотреблять — в материале корреспондента NGS24.RU Полины Бородкиной. Бонус: рецепты компота из сухофруктов и пасты Амосова.

В чём польза сухофруктов

О пользе сухофруктов рассказала нутрициолог Ирина Бывшева. Она выделила четыре преимущества этих продуктов.

Богатый источник питательных веществ. Сухофрукты сохраняют в себе витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют укреплению иммунной системы и улучшению общего состояния организма. Например, курага богата калием, а изюм — железом. Энергия на ходу. Они станут отличным перекусом в дороге или на работе. Несколько штук фиников или инжира помогут быстро восполнить запасы энергии и улучшить настроение. Поддерживают здоровье пищеварительной системы. Клетчатка в сухофруктах способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и поддерживает здоровье кишечника. Альтернатива сладостям. Сухофрукты могут стать вкусной заменой других сладостей, что особенно важно при контроле веса и стремлении к здоровому питанию.

Главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева также отметила, что сухофруктами можно заменить любимые конфеты. Особенно в случаях, когда есть непреодолимая тяга к сладкому — если нет никакой патологии внутри организма.

— Чаще всего пациенты приходят к врачам уже с проявлениями или даже с осложнениями сахарной зависимости, которая обычно сопровождается неправильным питанием. Это приводит к ожирению, появлению угревой сыпи, очень часто происходит метеоризм, — отметила Ирина Сергеева. — И дифференцировать сахарную зависимость и потребность быстрых углеводов на фоне патологии без анализов очень сложно.

Сухофрукты полезны для здоровья, но лучше ими не злоупотреблять Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В чём вред сухофруктов

Но сухофрукты могут причинить и вред, уточняет нутрициолог Ирина Бывшева. Если не знать меры в их употреблении.

Переизбыток сахаров. Сухофрукты содержат много природного сахара. Чрезмерное их употребление может привести к повышению уровня сахара в крови и набору лишних килограммов. Консерванты и добавки. Следите за качеством продуктов. Некоторые производители добавляют сахар или консерванты, чтобы продлить срок хранения. Лучше выбирать органические варианты без дополнительных добавок. Аллергические реакции. У некоторых людей может быть непереносимость определенных видов сухофруктов. Будьте внимательны, если вы пробуете что-то новое.

Если грамотно подходить к выбору сухофруктов, то можно избежать проблем со здоровьем Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Как правильно выбрать сухофрукты

Чтобы выбрать сухофрукты, нужно придерживаться трех простых правил, говорит нутрициолог Ирина Бывшева.

Изучайте состав. Ищите продукты без добавленного сахара и консервантов. «Чистые» сухофрукты должны содержать лишь сам фрукт и, возможно, немного сока. Обратите внимание на внешний вид. Сухофрукты должны быть приятно оформлены, без черного налета или плесени. Яркие цвета без потемнений часто означают, что такие фрукты прошли обработку. Пробуйте разные виды. Не ограничивайтесь только одним видом. Варьируйте свое питание, добавляя курагу, чернослив, инжир и другие сухофрукты. Таким образом, вы получите больше разнообразных питательных веществ.

Чтобы правильно выбрать сухофрукты, достаточно придерживаться трех правил Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Сколько сухофруктов можно есть в день

В Роскачестве рассказали, сколько фруктов можно есть в день — не более 250–300 граммов.

— Из-за испарения воды высушенный кусочек фрукта сильно уменьшается в объеме и весе, но сохраняет в себе полезные соединения, а также глюкозу и фруктозу. В итоге в 100 граммах высушенных фруктов калорий будет больше, чем в 100 граммах свежих, — говорится в сообщении Роскачества. — Даже небольшое количество сухофруктов может обеспечивать наш организм разнообразными витаминами, минералами и другими веществами — например, фолиевой кислотой, клетчаткой, полифенолами, антиоксидантами. Исключением здесь является лишь витамин С, так как из-за обезвоживания фрукта уровень витамина значительно снижается.

По данным гастрономического путеводителя Taste Atlas, в топ-10 самых распространенных сухофруктов в мире входят изюм, инжир и чернослив.

Ранее Роспотребнадзор включил такие сухофрукты, как инжир, чернослив, изюм и курагу, в перечень продуктов, богатых гемоглобином. Кроме этого, продолжают в ведомстве, инжир, чернослив и финики способны заметно увеличить количество потребляемой клетчатки и рекомендуются тем, кто страдает запорами. Однако их чрезмерное употребление может привести к диарее.

Как приготовить компот из сухофруктов

Компот — отвар фруктов или сухофруктов в сиропе. Такой напиток повышает работоспособность организма и укрепляет иммунитет, говорят в краевом Роспотребнадзоре. Чтобы компот был не только вкусным, но и полезным, закладывайте фрукты в уже кипящую воду.

В Роспотребнадзоре отмечают, что компот — достаточно калорийный напиток из-за добавления в него сахара. В обычном виде его не рекомендуется пить людям с сахарным диабетом.

Рецепт компота из смеси сухофруктов

Ингредиенты:

курага — 100 граммов;

чернослив — 100 граммов;

изюм — 100 граммов;

яблоки сушеные — 100 граммов;

сахар — 150 граммов, но лучше обойтись без него;

лимон — 0,5 штуки;

ягоды малины (замороженные) — по желанию;

вода — 1,5 литра.

Способ приготовления:

Вскипятить чайник. Сухофрукты залить горячей водой на одну-две минуты, воду слить. Хорошо промыть. Выложить в кастрюлю сухофрукты. Порезать кусочками лимон. Добавить сахар. Можно по желанию добавить ягоды. Залить кипятком. Варить на самом маленьком огне 20–25 минут под накрытой крышкой. Снять напиток с огня и дать ему настояться.

Чернослив богат гемоглобином Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Как приготовить пасту Амосова

Николай Амосов — советский ученый-медик, торакальный хирург, кибернетик, писатель. Он наблюдал за своими пациентами и заметил: те, кто ест сухофрукты вместе с орехами, гораздо быстрее идут на поправку. Так появилась паста Амосова. Сейчас ее употребляют для восстановления сил после болезни, укрепления иммунитета, насыщения организма минералами и микроэлементами.

Однако такая паста подойдет далеко не всем. Например, ее нельзя есть людям индивидуальной непереносимостью какого-то из ее ингредиентов, нельзя давать маленьким детям в большом количестве и употреблять людям с сахарным диабетом без консультации врача.

Рецепт пасты Амосова

Ингредиенты:

курага — 200 граммов;

изюм — 200 граммов;

инжир — 200 граммов;

финики — 200 граммов;

грецкий орех — 200 граммов;

чернослив — 200 граммов;

лимон — одна штука;

мед — 200 миллилитров.

Способ приготовления:

Сухофрукты и орехи залить кипятком и замочить на 30 минут. Слить воду. Пару раз промыть под проточной водой. Промокнуть салфеткой. Сухофрукты и орехи прокрутить через мясорубку на мелкой сетке. Лимон также пропустить через мясорубку. Заправить смесь качественным медом. Размешать. Разложить в небольшие баночки. Есть по одной столовой ложке в день.

Примечание: хранить в холодильнике — максимум до двух месяцев. В идеале съесть пасту за семь дней.