«Боль такая, что не можешь двигаться»: симптомы острого и хронического пиелонефрита — ликбез от врачей

Среди самых распространенных симптомов пиелонефрита — высокая температура и сильная боль в спине Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Слова о том, как опасно застудить почки и заработать из-за этого пиелонефрит, в холодное время года звучат намного чаще, но его симптомы можно легко спутать с гриппом. При этом неправильное лечение может серьезно навредить почкам. Разбираемся с врачами, что делать, если скрутила жуткая боль в спине с высокой температурой, и как правильно лечить «застуженные почки».

Симптомы пиелонефрита

Пиелонефрит — это воспалительное заболевание почек, вызванное инфекцией. В 90% случаев причиной болезни становится кишечная палочка (Escherichia coli), реже — стафилококк, энтерококк, протеи и другие условно-патогенные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и органах мочеполовой системы.

— У женщин пиелонефрит развивается в несколько раз чаще, чем у мужчин. Это объясняется особенностями строения тела: у женщин мочеиспускательный канал короче и находится в непосредственной близости от ануса, поэтому риск проникновения кишечной микрофлоры в мочеполовые органы выше, — объяснила Нина Зубова, врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест».

Также воспаление может развиться при нарушении естественной циркуляции мочи из-за других воспалительных заболеваний (например, цистита), недержания мочи, мочекаменной болезни или аномального строения мочевыводящих путей.

— Бытует мнение, что пиелонефритом можно заболеть, если «застудить» почки, посидев на стылой земле или искупавшись в холодной воде. Это не совсем верно: переохлаждение напрямую не вызывает воспалительный процесс, но оно снижает местный иммунитет, помогая болезнетворным микроорганизмам быстрее размножаться, — отметила врач.

Кроме того, развитию патогенных бактерий способствуют инфекции, передаваемые половым путем, сахарный диабет, снижение иммунитета, беременность. Пиелонефрит может протекать как в острой, так и хронической форме.

— В первом случае симптомы возникают резко, и их сложно не заметить. У человека начинает сильно болеть спина в области поясницы. Тупая изматывающая боль не утихает при смене положения тела, а иногда бывает настолько сильной, что человеку сложно двигаться. Боль может ощущаться с одной стороны спины, в месте воспаления или опоясывать спину, — перечислила хирург Нина Зубова.

Температура поднимается до 39–40 градусов. Ее могут сопровождать слабость, сильная головная боль и даже тошнота со рвотой. Моча при пиелонефрите темнеет. Часто болезнь сопровождается циститом — воспалением мочевого пузыря. При этом мочеиспускание учащается, человек испытывает боль и жжение, возникают ложные позывы помочиться.

При хронической форме заболевания симптомы не настолько выражены. Человека могут беспокоить слабость, головная боль, повышенная утомляемость, более частое мочеиспускание, периодически возникает тупая ноющая боль в пояснице, которая может то усиливаться, то ослабевать.



На первых порах и острую, и хроническую форму пиелонефрита можно спутать с большим количеством заболеваний: гриппом и другими ОРВИ, радикулитом, остеохондрозом, циститом. Для точной диагностики необходимо сдать анализы.

Какие анализы назначают при пиелонефрите

Врач должен оценить работу почек, а для этого придется сдать анализ мочи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для того чтобы установить точный диагноз, врачи чаще всего назначают целый ряд обследований:

общий анализ мочи;

общий анализ крови;

посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам;

УЗИ почек или КТ почек.

— Для отдельных категорий пациентов (например, беременных женщин при подозрении на острый пиелонефрит и нарушение оттока мочи) КТ не проводят, ограничиваясь УЗИ, в редких случаях выполняя МРТ забрюшинного пространства, — подчеркнул Павел Низин, врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье».

Лечение пиелонефрита

Чаще всего пиелонефрит лечат амбулаторно. Нужно только строго следовать назначениям врача. Но при тяжелом течении заболевания или риске развития осложнений (например, почечной недостаточности, возникновения абсцесса в почке) придется лечь в стационар.

Врач пропишет антибиотики, а от боли — нестероидные противовоспалительные препараты и средства, снимающие спазмы. Для обеззараживания мочевыводящих путей придется принимать уросептики.

Справиться с болезнью можно за 4–6 недель, но если будет затруднен отток мочи из-за камней или сужения просвета уретры при рубцевании ее стенки, то хирурги могут провести операцию.

Как справиться подручными средствами

При лечении пиелонефрита врачи борются с бактериями и воспалением Источник: Илья Давыдов / E1.RU











Временно облегчить состояние могут нестероидные противовоспалительные средства, но это не решит проблему окончательно. Без специфических лекарств сохранить здоровье почек не получится.

Врачи советуют во время болезни соблюдать постельный режим, не переохлаждаться, пить побольше жидкости и часто ходить в туалет. Придется отказаться от соленых, острых и копченых блюд, а также высокобелковых продуктов.

Профилактика пиелонефрита

Достаточно следовать простым правилам, чтобы не заработать болезнь почек. Например, избегать переохлаждения.

— При возникновении симптомов цистита — болезненном и частом мочеиспускании — необходимо своевременно обратиться к врачу и начать лечение, чтобы не возникло восходящего инфицирования почек, — отметил Павел Низин, врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье».

Если есть мочекаменная болезнь, то нужно строго выпивать не менее 2–2,5 литров воды в сутки — конечно, при отсутствии противопоказаний. Также стоит ограничить употребление поваренной соли до 4–5 граммов в сутки, при наличии ожирения — корректировать вес вместе с врачом.

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