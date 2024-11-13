Когда никак: два простых способа заставить кишечник работать как надо — советы врача по неудобной проблеме

Каждого хоть раз подводил кишечник. К диарее или запору легко могут привести ежедневные вредные привычки. Наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина поговорила с врачами и узнала, как избежать неприятностей с кишечником и что делать ежедневно, чтобы не было проблем со стулом.
В чем причины проблем со стулом
Врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр рассказала NGS24.RU, что проблемы со стулом — одна из самых частых причин обращения пациентов. Исходя из своей практики, она выделила две основные причины проблем со стулом. Первая — это недостаток воды в организме.
— Часто из-за запоров и нарушения опорожнения кишечника страдают люди, которые пьют очень мало воды. Чтобы всё шло как по маслу, в рационе должны быть не газировки, не чай, не кофе — большую часть должна составлять именно питьевая вода. Шесть-восемь стаканов в день будут способствовать лучшей работе кишечника и более регулярному его опорожнению, — пояснила Мария Швабауэр.
Вторая основная причина проблем со стулом — это сухая еда и отсутствие овощей и фруктов в рационе.
— Если человек ест одни булки, тот же фастфуд, злоупотребляет быстрыми перекусами и не включает в свой рацион овощи, фрукты, источники пищевых волокон, то проблемы со стулом будут в 99,9% случаев, — предостерегает диетолог. — Или, допустим, если человек ест условно одну капусту без всего, то также могут быть проблемы со стулом, потому что для нормальной работы желудочно-кишечного тракта должны быть еще и другие компоненты в рационе.
О немаловажной роли воды и сбалансированного питания в работе желудочно-кишечного тракта говорит и нутрициолог Ирина Бывшева. Она также отметила, что одна из главных проблем со стулом — это недостаток жидкости и нехватка клетчатки в рационе.
Кроме этого, продолжает консультант по еде, есть еще несколько причин, которые могут вывести ЖКТ из строя:
Дисбактериоз. Нарушение баланса микрофлоры кишечника может провоцировать как запоры, так и диарею. Хорошие бактерии крайне важны для переваривания пищи и поддержания иммунитета.
Стресс и психологические факторы. Эмоциональное состояние оказывает огромное влияние на пищеварение. Стресс может вызвать спазмы кишечника или, наоборот, замедлить его работу.
Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности может привести к ухудшению перистальтики кишечника.
Лекарственные препараты. Некоторые лекарства могут оказывать побочный эффект в виде запоров или расстройств.
Заболевания кишечника. Хронические состояния, такие как синдром раздраженного кишечника или воспалительные болезни, также могут негативно сказываться на работе кишечника.
— При диарее мы теряем большое количество жидкости и электролитов, что может привести к обезвоживанию и истощению организма. Также это может вызвать слабость, головокружение и даже нарушения в работе сердца, — говорит нутрициолог. — Запор, в свою очередь, может привести к повышенному давлению в кишечнике, что чревато геморроем и даже трещинами в прямой кишке. Отравление организма токсинами может спровоцировать общее недомогание.
Как решить проблемы со стулом
Решение проблем со стулом найдется сразу, если понимать причины. Во-первых, человек должен начать пить достаточно воды, говорит диетолог Мария Швабауэр. Желательно, чтобы она была теплой.
— Теплая вода хорошо стимулирует работу пищеварительного тракта. Шесть-восемь стаканов воды в день хорошо скажутся на работе пищеварения, — рассказывает врач. — Когда есть вода, стул становится более оформленным. Когда ее нет, то там всё затромбуется.
Во-вторых, продолжает диетолог, человек должен включить в свой рацион продукты с большим количеством клетчатки или пищевыми волокнами.
— Пищевые волокна являются своеобразным кормом для полезных бактерий кишечника. Они формируют сам стул — каловую массу, которая в большинстве случаев состоит из пищевых волокон. Если пищевых волокон нет, то формироваться будет нечему — и всегда будут запоры у человека. А если в нашем рационе есть продукты, которые содержат пищевые волокна, то и бактерии будут сыты в кишечнике, и с микрофлорой и пищеварением всё будет хорошо, и стул будет регулярным.
Мария Швабауэр назвала продукты, в которых большое количество клетчатки или пищевых волокон. Это:
груша;
тыква;
инжир;
сухофрукты;
чернослив;
хурма;
свекла;
яблоки.
Мария Швабауэр отметила, что суточная норма употребления овощей и фруктов — это 500 граммов.
— Это в среднем условно одна груша и порция овощного салата. Можно еще вечером половинку какого-нибудь овоща съесть, — рекомендует диетолог. — Клетчатку можно включать в каждый прием пищи. Допустим, фрукты за завтраком, а овощной салат за обедом и еще немного овощей за ужином.
Если человек не любит овощи и фрукты, то он должен включить в свой рацион биологически активные добавки, говорит диетолог.
— Можно добавить псиллиум — он есть в капсулах. Можно добавить пшеничные или ржаные отруби в шариках — в завтрак. Допустим, в йогурт или кефир. Можно просто купить клетчатку в банке, но она, как правило, не такая вкусная и нерастворимая в воде, — советует врач.
Но есть и продукты, которые уже содержат бактерии для благоприятного воздействия на кишечник, отмечает эксперт. Это кисломолочные напитки: кефир, ряженка и йогурт.
— Эти продукты также будут улучшать работу пищеварительной системы. Однако если есть изжога, проблемы с кислотностью, то кефир не подходит, а вот ряженка и йогурт будут отличной историей, — уточнила диетолог. — Если человек не переносит их, потому что они конкретно у него могут вызвать расстройство пищеварения, то можно рассматривать прием бактерий, пробиотиков, симбиотиков курсами для того, чтобы подкармливать свою микрофлору.
Мария Швабауэр добавляет, что для нормальной работы кишечника важно и наличие жиров в рационе.
— Жиры стимулируют выработку желчи из желчного пузыря. И желчь как раз активно принимает участие в пищеварении, в том числе в регулярном стуле. Люди, которые сидят на обезжиренных рационах, часто страдают от запоров: желчь густеет, и потом в ней образуются камни. Поэтому жиры тоже должны быть обязательно в каждом приеме пищи, — объяснила врач.
Среди таких жиров могут быть:
сливочное и растительное масла;
орехи и ореховые пасты;
смеси семян, которые можно добавлять в салаты;
семечки;
яйца;
авокадо;
жирная рыба;
сыр.
— На жирах никогда нельзя экономить. Даже если человек снижает вес, допустим худеет, то мы никогда не опускаем жиры ниже 50 граммов в сутки. Жиры обязательно должны быть для правильной работы пищеварительной системы и для гормонального фона, — пояснила диетолог.
Нутрициолог Ирина Бывшева, в свою очередь, для решения проблем со стулом также рекомендует:
Следить за своим временем. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время, чтобы установить режим, включая время для завтрака — это активирует пищеварение.
Заниматься физической активностью. Прогулки, фитнес или простые домашние упражнения помогут улучшить кровообращение и активизировать работу кишечника.
Управлять стрессом. Найдите свои способы расслабления: йога, медитация или просто прогулки на свежем воздухе.
Не игнорировать медицинскую помощь. Если проблемы продолжаются долго или сопровождаются другими симптомами, не стесняйтесь обращаться к специалистам.
В чем причины проблем со стулом у беременных
Как уже упоминалось выше, проблемы со стулом могут привести к геморрою. По словам проктолога Дениса Стародубова, проявление геморроя напрямую зависит от внешних и внутренних факторов. К факторам риска возникновения геморроя относится беременность, проблемы со стулом: как запоры, так и диарея. К рискам заболевания также относится сидячий образ жизни и наследственность: если у человека есть предрасположенность, то вероятнее всего, заболевание сформируется рано или поздно в той или иной стадии.
— В болезнь это превращается тогда, когда есть какой-то фактор внешний, приводящий к тому, что кровь к этим узлам приливает в избытке, и дополнительный фактор в виде пассивного образа жизни либо какого-то застойного явления, который не дает эту кровь назад из этих узлов отвести, — пояснил Денис Стародубов.
В среднем геморроидальные узлы воспаляются до трех-четырех сантиметров. Но, например, у рожениц в послеродовой период этот показатель может увеличиться в несколько раз. По статистике, геморрой испытывает каждая вторая рожавшая женщина. Денис Стародубов с такими данными не согласен, однако заболевание действительно распространено среди беременных и рожавших. Ключевой фактор в период беременности: плод сдавливает нижнюю полую вену. Она отвечает за отток крови от нижних конечностей и от органов малого таза. Если ее придавить — кровь застаивается и провоцирует возникновение не только геморроя, но и варикоза.
— Для того чтобы этого избежать, достаточно, как правило, достаточно коленно-локтевой позы в течение 10 минут три-четыре раза в день. То есть для того, чтобы плод как бы отходил от нижней полой вены и отток улучшался. Это действительно помогает, — рекомендует проктолог.
В случае с родами какой-либо эффективной профилактики, к сожалению, нет. Брюшное давление и приток крови за счет натуживания настолько сильные, что отток крови за счет давления ткани не идет. Из-за этого геморрой начинает свое проявление. Денис Стародубов рекомендует в послеродовом периоде обязательно посетить проктолога.
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