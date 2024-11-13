Почему так тянет на сладкое? Как стать стройнее, обманув организм, — советы врачей

Если вас сильно тянет на сладкое, то нужно обратиться за помощью к врачу Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











О вреде сладкого много пишут и говорят. Но если знать меру, можно и побаловать себя десертом. А если сладкого хочется сильно и сразу много, то стоит задуматься, ведь за желанием съесть килограмм конфет может скрываться серьезная проблема. Почему хочется сладкого, нормально ли это и когда стоит обратиться не только к врачам, но и психологу — в материале нашей красноярской коллеги из NGS24.RU Полины Бородкиной.

Почему хочется сладкого

Первой причиной тяги к сладкому может стать психоэмоциональное состояние, говорит главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева.

— Сладкая пища является источником удовольствия. Никто не запрещает говорить об этом, и все мы знаем, что съев конфетку или пирожное, всегда повышается настроение. Поэтому человек часто чувствует, что ему очень хочется сладкого на фоне стресса или плохого настроения, — сказала Ирина Сергеева. — Но если это происходит постоянно на фоне стресса и плохого настроения, то это переходит уже в поведенческое настроение, и человек на автопилоте начинает покупать шоколад либо идет к холодильнику за мороженым, чтобы заесть стресс.

Второй причиной тяги к сладкому, по мнению Ирины Сергеевой, является дефицит энергии.

— Он может быть связан с избыточными физическими нагрузками или неправильной диетой. Когда мы намеренно ограничиваем себя в питании, не следим за сбалансированностью пищевого рациона, потребность в глюкозе может говорить о нарушении способности организма правильно переваривать пищу и усваивать углевод, а также о расходе энергии, — пояснила врач.

Первой причиной тяги к сладкому может стать психоэмоциональное состояние Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Ирина Сергеева отмечает, что тяга к сладкому может сигнализировать о таких заболеваниях как:

авитаминоз;

гельминтоз;

гипогликемия;

гиповитаминоз;

дисбактериоз;

надпочечниковая недостаточность;

сахарный диабет.

— У человека, зараженного гельминтами, происходит дефицит нутриентов, в результате чего происходит повышение аппетита, особенно к сладкой пище. Гипогликемия — это состояние, при котором уровень сахара в крови опускается ниже нормы, и в результате человеку всё время хочется сладкого, — объяснила Ирина Сергеева. — Дисбактериоз характеризуется нарушением баланса микрофлоры в кишечнике, и это тоже может привести к сильной тяге к сладкому. И причины развития здесь связаны с неправильным питанием, приемом антибактериальных препаратов, стрессов и других факторов.

Чтобы узнать причину тяги к сладкому, нужно сначала записаться к терапевту и сдать анализы, которые он назначит, говорит эксперт. Среди назначенных анализов могут быть:

анализ мочи;

анализ кала;

кровь на глюкозу;

исследования на гормоны;

УЗИ;

компьютерная томограмма;

магнитно-резонансная томограмма;

МРТ брюшной полости.

Любимые конфеты можно заменить сухофруктами Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











По их результатам станет ясно, на прием к какому врачу вы попадете потом: эндокринологу, гастроэнтерологу, инфекционисту, диетологу или психотерапевту.

— Чаще всего пациенты приходят к врачам уже с проявлениями или даже с осложнениями сахарной зависимости, которая чаще всего сопровождается неправильным питанием. Это приводит к ожирению, появлению угревой сыпи, очень часто происходит метеоризм, — отметила Ирина Сергеева. — И дифференцировать сахарную зависимость и потребность быстрых углеводов на фоне патологии без анализов очень сложно.

Если никаких патологий не обнаружат, а тяга к сладкому так и останется, врач советует заменить те же любимые конфеты двумя-тремя кусочками горького шоколада или сухофруктами.

Чем заменить сладкое

Нутрициолог Ирина Бывшева, в свою очередь, выделяет три причины тяги к сахару:

Гормональный фон. На уровень тяги к сладкому сильно влияет баланс гормонов. Высокий уровень кортизола, производимого во время стресса, может заставлять нас искать утешение в сладостях. Сахар действительно может улучшить настроение на короткий срок. Дефицит микроэлементов. Нехватка магния, хрома или цинка может увеличивать желание съесть что-то сладкое. Организм ищет источник энергии и, как правило, выбирает самый быстрый — это простые углеводы. Эмоциональная зависимость. К сожалению, сладкое часто становится другом для стресса или одиночества.

Одна из причин тяги к сладкому — стресс Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Ирина Бывшева советует придерживаться трех правил при борьбе с тягой к сладкому:

Замените сахар натуральными сладостями. Фрукты, ягоды, орехи или мед могут стать отличной заменой. Они не только удовлетворят вашу тягу, но и принесут пользу организму. Ешьте чаще. Разнообразьте свое меню в течение дня — полноценные приемы пищи с белками, жирами и углеводами помогут стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить желание поесть сладости. Следите за балансом активностей. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые могут быстро заменить сладкое в качестве источника радости.

— Помните, что контроль над своей диетой — это путешествие, а не гонка. Начинайте маленькими шагами и позвольте себе иногда наслаждаться сладким в умеренных количествах. Каждый из нас заслуживает немного счастья, — говорит нутрициолог.

Сладкое можно заменить ягодами Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Тяга к сладкому может сигнализировать о дефицитах в организме или других физиологических процессах. В этом случае Ирина Бывшева рекомендует сдать несколько анализов:

Общий анализ крови. Он помогает оценить общее состояние здоровья и выявить возможные воспалительные процессы. Биохимический анализ крови. Он покажет уровень глюкозы, инсулина и общего холестерина. Нарушения этих показателей могут говорить о метаболических проблемах. Анализ на витамин D. Его недостаток может влиять на уровень серотонина и, как следствие, вызывать тягу к углеводам. Анализ на железо и ферритин. Низкий уровень железа может приводить к утомляемости и ухудшению настроения, что иногда и толкает нас на поиски «утешительных» сладостей. Гормональный профиль (ТТГ, Т3, Т4). Они помогают проверить работу щитовидной железы, которая играет важную роль в обмене веществ и энергетическом уровне.

— Не забывайте, что причины тяги к сладкому могут быть различны: от психологических моментов до физиологических. Поэтому важно не просто сдать анализы, но и обратиться к специалисту, который поможет расшифровать результаты и предложит индивидуальные рекомендации, — рекомендует нутрициолог.

Чтобы выяснить тягу к сладкому, нужно сдать анализы Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











По словам врача-косметолога Алены Храменковой, можно начать принимать магний и витамин D, чтобы уменьшить тягу к сладкому.

— Магний способствует снижению уровня стресса в организме, нормализует крепкий сон и успокаивает нервы. Витамин D является прогормоном (то есть из него в организме вырабатываются гормоны, контролирующие многие важные функции. — Прим. ред.), и для нас, девушек, он является крайне важным. Исследования показали, что с помощью витамина D можно похудеть, если его держать в норме, — пояснила Алена Храменкова.

Чтобы правильно подобрать дозировку магния и витамина D, нужно также проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

Почему мы можем переедать?

Причины переедания могут быть разными, говорит психолог Мария Скоробогатова.

1. Эмоциональный стресс

— Иногда мы можем переедать на фоне эмоционального стресса или когда переживаем какие-то сильные эмоции, но не понимаем, что с нами происходит. В основе такого механизма лежит зависимость от уровня серотонина: если серотонин на низком уровне, человек будет переедать. Еда может стать единственным способом утешения или получения удовольствия, — рассказала Мария Скоробогатова.

2. Неосознанный прием пищи

— Это когда во время приема пищи мы смотрим телевизор или пользуемся телефоном и тому подобное. «Автоматизмы» при приеме пищи приводят к тому, что мы не получаем удовлетворения от насыщения, мы не замечаем процесс, и в результате наш мозг не получает об этом информации, и мы замечаем уже только тогда, когда мы переели.

3. Долгие ограничения

— Мы запрещали себе, не позволяли, потому что это еда «вредная». Но чем больше мы себе запрещаем, тем больше мы можем хотеть съесть именно это. И рано или поздно на фоне жестких запретов происходит срыв, и мы съедаем больше, чем могли бы съесть, не ограничивай мы себя до этого. Иногда мы не можем остановиться, когда видим еду, привлекательную для нас. Нам может быть сложно оставить ее на тарелке, если порция для нас слишком большая. Мы можем есть за компанию. И здесь нам очень важно понимать, как мы думаем о процессе еды. Мысли, отношение к процессу еды — всё это важно в работе с перееданием, — объяснила Мария Скоробогатова.

Причины переедания могут быть разными Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Как помочь себе, чтобы не переедать?