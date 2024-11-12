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Здоровье Красноярец хотел вылечить зуб в стоматологии, но после оказался в больнице — клиника заплатит ему в 50 раз больше

Красноярец хотел вылечить зуб в стоматологии, но после оказался в больнице — клиника заплатит ему в 50 раз больше

За лечение он отдал 9600 рублей

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Еще один страх в копилку

Красноярец хотел вылечить зуб в стоматологии, но оказался в БСМП. Теперь ему выплатят полмиллиона рублей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, мужчина обратился с сильной зубной болью в частную стоматологическую клинику. Там ему сделали рентген, на основании которого пояснили, что зуб еще можно восстановить. Перед лечением красноярцу посоветовали сделать КТ в другой клинике — в этот же день он прошел обследование.

После чего пациент вернулся в стоматологию, где ему вылечили зуб за 9600 рублей.

Но ночью зуб снова заболел, появился отек. Спустя несколько дней мужчина оказался в БСМП, где ему провели экстренную операцию. В итоге остался шрам.

Клиника вернула деньги, но мужчина решил, что этого мало, и обратился в суд.

На предварительном судебном заседании стороны пришли к компромиссу и заключили мировое соглашение о возмещении пострадавшему 500 тысяч рублей, из которых: 497 900 рублей — компенсация морального вреда, 2100 рублей — возмещение убытков (обследование КТ).

Ранее мы рассказывали историю мужчины, который судится с коммерческой клиникой из-за того, что его сына оставили без зубов.

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