Красноярец хотел вылечить зуб в стоматологии, но после оказался в больнице — клиника заплатит ему в 50 раз больше

Еще один страх в копилку Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Красноярец хотел вылечить зуб в стоматологии, но оказался в БСМП. Теперь ему выплатят полмиллиона рублей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, мужчина обратился с сильной зубной болью в частную стоматологическую клинику. Там ему сделали рентген, на основании которого пояснили, что зуб еще можно восстановить. Перед лечением красноярцу посоветовали сделать КТ в другой клинике — в этот же день он прошел обследование.

После чего пациент вернулся в стоматологию, где ему вылечили зуб за 9600 рублей.

Но ночью зуб снова заболел, появился отек. Спустя несколько дней мужчина оказался в БСМП, где ему провели экстренную операцию. В итоге остался шрам.

Клиника вернула деньги, но мужчина решил, что этого мало, и обратился в суд.

На предварительном судебном заседании стороны пришли к компромиссу и заключили мировое соглашение о возмещении пострадавшему 500 тысяч рублей, из которых: 497 900 рублей — компенсация морального вреда, 2100 рублей — возмещение убытков (обследование КТ).