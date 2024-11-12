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Сибирячкам предлагают роды по модной азиатской методике

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Здоровье эксперт «Это высочайший риск»: сибирячкам предлагают роды по модной азиатской методике — так родила Сати Казанова, но врачи против

«Это высочайший риск»: сибирячкам предлагают роды по модной азиатской методике — так родила Сати Казанова, но врачи против

Новосибирский акушер-гинеколог рассказала о рисках модных лотосовых родов

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3 комментария

Что такое лотосовые роды и чем они опасны — объясняет врач

Все чаще на просторах социальных сетей стали появляться эмоциональные истории о лотосовых родах. Женщины откровенно делятся прожитым опытом, в красках рассказывая о том, что постепенно превращается в тренд. НГС обратился к эксперту — врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева рассказала, что такое лотосовые роды и чем они могут быть опасны для матери и ребенка.

Лотосовые роды — тема далеко не новая, но все чаще встречающиеся в соцсетях предложения присоединиться к онлайн-курсу о том, как провернуть такую авантюру дома, вернули ее к обсуждению.

Сторонники лотосовой практики уверены, что такой способ снижает агрессию у детей и даже укрепляет их сакральную связь с космосом. Лотосовые роды могут предложить в частной клинике: их стоимость составляет около 200 тысяч рублей, а в регионах услугу предлагают домашние акушерки.

«Мечтала о лотосовых родах»

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В начале ноября певица Сати Казанова поделилась в своих соцсетях новостью: она родила девочку, и роды были лотосовыми.

— Я всегда мечтала о домашних «лотосовых» родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды, — написала певица в личном блоге.

Чтобы насладиться материнством, звезда отменила свои выступления как минимум до апреля 2025 года.

Что такое лотосовые роды

Лотосовые роды появились в Азии в XX веке и стали особенно популярны в Индонезии. Их суть заключается в том, что после рождения ребенка врач-акушер или сами родители не перерезают пуповину, а оставляют ее связанной с малышом и плацентой до момента, пока она сама не отпадет естественным путем.

Евгения Пекарева — доктор медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, акушер гинеколог. Работает в ФГБУ «Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.  И.  Кулакова» Минздрава РФ.

— Плацента после рождения остается с ребенком сутки или до полного отсыхания пуповины. Пуповина обычно отсыхает на 3–5–7 сутки, после полного отмирания она отходит сама. Вместе с пуповинным жгутом отмирает и послед. Иногда пуповина может отойти на 9–12 сутки. Если послед начинает быстро гнить, пуповину отрезают раньше, — объясняет врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.

В роддомах нетрадиционную методику не предлагают

Эксперт отмечает, что лотосовые роды не нашли одобрения среди акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. С точки зрения современной медицины, такие роды несут только неудобства и риски.

— Неудобство будет во время ухода за грудничком и висящей на пуповине плаценте, из-за необходимости в непрерывном промывании последа, плюс перемещения его (не менее 500 грамм весом) вместе с малышом. Ну а самое главное — это высочайший риск инфицирования крови грудничка, высокая вероятность развития сепсиса, — объясняет врач.

Плацента после родов не дает никаких питательных веществ — она является уже отмирающей тканью. Клетки крови в ней разрушаются, за счёт оседающих бактерий она начинает гнить.

Врач отметила, что после рождения у младенца происходит адаптация, его иммунитет снижен. При связи с последом малышу нужно много сил, чтобы справиться с инфекционными агентами и некротическими элементами, которые поступают от неё в его кровь.

— Из всей методики можно использовать только последнюю пульсацию сразу после рождения — она дает ребенку дополнительный приток крови (что, собственно, и делают в родильных домах без заострения на этом внимания родильницы). После пульсации надо сразу же пережимать и перерезать пуповину для исключения осложнений, — предупреждает врач.

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Комментарии
3
Мон@шка60+
47 минут
Почему-то всякой дури народец охотно верит и готов следовать. А когда что-то пойдет не так (в подавляющем большинстве случаев), виноватыми остаются врачи, учителя, социальные службы.
belka923
4 минуты
вроде бы беременность не энцефалит. отчего же у неко торых так мозг страдает?
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