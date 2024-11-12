«Это высочайший риск»: сибирячкам предлагают роды по модной азиатской методике — так родила Сати Казанова, но врачи против

Все чаще на просторах социальных сетей стали появляться эмоциональные истории о лотосовых родах. Женщины откровенно делятся прожитым опытом, в красках рассказывая о том, что постепенно превращается в тренд. НГС обратился к эксперту — врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева рассказала, что такое лотосовые роды и чем они могут быть опасны для матери и ребенка.
Лотосовые роды — тема далеко не новая, но все чаще встречающиеся в соцсетях предложения присоединиться к онлайн-курсу о том, как провернуть такую авантюру дома, вернули ее к обсуждению.
Сторонники лотосовой практики уверены, что такой способ снижает агрессию у детей и даже укрепляет их сакральную связь с космосом. Лотосовые роды могут предложить в частной клинике: их стоимость составляет около 200 тысяч рублей, а в регионах услугу предлагают домашние акушерки.
«Мечтала о лотосовых родах»
В начале ноября певица Сати Казанова поделилась в своих соцсетях новостью: она родила девочку, и роды были лотосовыми.
— Я всегда мечтала о домашних «лотосовых» родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды, — написала певица в личном блоге.
Чтобы насладиться материнством, звезда отменила свои выступления как минимум до апреля 2025 года.
Что такое лотосовые роды
Лотосовые роды появились в Азии в XX веке и стали особенно популярны в Индонезии. Их суть заключается в том, что после рождения ребенка врач-акушер или сами родители не перерезают пуповину, а оставляют ее связанной с малышом и плацентой до момента, пока она сама не отпадет естественным путем.
Евгения Пекарева — доктор медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, акушер гинеколог. Работает в ФГБУ «Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ.
— Плацента после рождения остается с ребенком сутки или до полного отсыхания пуповины. Пуповина обычно отсыхает на 3–5–7 сутки, после полного отмирания она отходит сама. Вместе с пуповинным жгутом отмирает и послед. Иногда пуповина может отойти на 9–12 сутки. Если послед начинает быстро гнить, пуповину отрезают раньше, — объясняет врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.
Эксперт отмечает, что лотосовые роды не нашли одобрения среди акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. С точки зрения современной медицины, такие роды несут только неудобства и риски.
— Неудобство будет во время ухода за грудничком и висящей на пуповине плаценте, из-за необходимости в непрерывном промывании последа, плюс перемещения его (не менее 500 грамм весом) вместе с малышом. Ну а самое главное — это высочайший риск инфицирования крови грудничка, высокая вероятность развития сепсиса, — объясняет врач.
Плацента после родов не дает никаких питательных веществ — она является уже отмирающей тканью. Клетки крови в ней разрушаются, за счёт оседающих бактерий она начинает гнить.
Врач отметила, что после рождения у младенца происходит адаптация, его иммунитет снижен. При связи с последом малышу нужно много сил, чтобы справиться с инфекционными агентами и некротическими элементами, которые поступают от неё в его кровь.
— Из всей методики можно использовать только последнюю пульсацию сразу после рождения — она дает ребенку дополнительный приток крови (что, собственно, и делают в родильных домах без заострения на этом внимания родильницы). После пульсации надо сразу же пережимать и перерезать пуповину для исключения осложнений, — предупреждает врач.
Что еще почитать
«Сомнений не было»: сибирячка родила дома и выложила фото в соцсети. Чем опасны такие роды? Объясняет врач.
Лотосовые роды на Бали: сибирячка рассказала, как нашла любовь в тропиках, родила сына без боли и почему отказалась перерезать ему пуповину.
«Открыли дверь, а там чернота»: спасенная из огня сибирячка родила мальчика — на её выписку приехали пожарные.