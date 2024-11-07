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Здоровье Медликбез Ругают или вспоминают? Врачи объяснили, почему на самом деле «горят» щеки и уши

Ругают или вспоминают? Врачи объяснили, почему на самом деле «горят» щеки и уши

Новосибирские врачи назвали причины покраснения щек и ушей

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3 комментария

Если покраснение лица не связано с повышением температуры тела и эмоциональным состоянием, стоит обратиться к врачу

Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с покрасневшими щеками или ушами. В народе это объясняют так: кто-то вспоминает или ругает. НГС узнал у врачей, с чем на самом деле связаны такие состояния с медицинской точки зрения.

Самая частая причина покраснения и ощущения жара в области щек и ушей — это повышение температуры тела.

Если симптомы длятся всего несколько минут, то, скорее всего, это связано с эмоциональным состоянием, например, чувством тревоги, страха или смущения, объяснила врач-терапевт, дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Алёна Паршина.

— Оба случая можно объяснить физиологическими причинами. Так, при повышении температуры тела обычно происходит расширение сосудов кожи для облегчения выделения избытка тепла в организме. Причиной покраснения и жара лица и ушей во время различных эмоций является выброс гормонов и нейромедиаторов, — добавляет она.

Врач-терапевт новосибирской клиники «Смитра» Татьяна Малиновская объясняет, что появление таких симптомов возможно еще и при повышенном артериальном давлении или интоксикации.

— А также при гипоксии (недостатке кислорода в крови по различным причинам) происходит рефлекторное усиление кровотока в кожных капиллярах лица и головы, и еще из-за этого повышается возбудимость нервных окончаний, — подчеркивает Татьяна Малиновская. — В результате получается, что щеки и уши краснеют и «горят».

Кроме того, замечает врач-кардиолог «Медсанчасти-168» Дарья Леденева, такое может возникать от интенсивной физической нагрузки и прилива крови на периферию, при употреблении алкоголя. Также на холоде сосуды сначала сужаются, а потом могут резко расширяться при возвращении в тепло, образуя румянец.

Алёна Паршина перечисляет и более редкие случаи. Это может быть проявлением аллергической реакции, в частности, крапивницы, аутоиммунных заболеваний, например, системной красной волчанки, кожных болезней, среди которых атопический дерматит и розацеа.

— Кроме этого, ощущение жара в области лица бывает у женщин в период менопаузы. Важно отметить, что во всех этих редких случаях покраснение и жжение — не единственные симптомы. Если покраснение лица не связано с повышением температуры тела и эмоциональным состоянием, не проходит в течение нескольких минут, сопровождается высыпаниями, утолщением кожи или любыми другими изменениями кожного покрова, необходимо обратиться к врачу, — резюмирует Алёна Паршина.

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Комментарии
3
Гость
24 минуты
врачи не знают ничего о лекарствах которыми лечат, о людях которых лечат , но при этом продолжают чему то учить....я а так скажу, приметы работают ! когда у меня горят уши это меня материт бывшая жена ! ибо как только я произношу ее имя и говорю вслух = чур меня ! уши сразу гореть перестают. Потому что она - демон во плоти.
Гость
35 минут
всё просто, чиновников матерят, родных вспоминают
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