Симптомы и лечение бронхита: как отличить его от пневмонии и коклюша — ликбез от врачей

Бронхит опасен тем, что может нанести серьезный урон легким Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











С бронхитом осенью и зимой люди сталкиваются намного чаще, чем в летние месяцы, поэтому важно обращать внимание на нюансы — его симптомы схожи с пневмонией, при этом неверное лечение может серьезно навредить здоровью. Разбираемся с врачами, как распознать бронхит, почему для лечения не всегда нужны антибиотики и как избежать болезни.

Симптомы бронхита

Бронхит — это воспалительное заболевание бронхов. Так называются дыхательные пути, по которым воздух поступает в легкие.

— Бронхи похожи на дерево с раскидистой кроной: крупные и толстые — это ствол, а мелкие и тонкие — ответвления, которые ведут к альвеолам. Именно здесь происходит основной газообмен: кислород поступает в кровь, а углекислый газ при выдохе выходит наружу. Так происходит процесс дыхания и насыщения организма кислородом, — объяснила Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук.

Бронхит развивается, если слизистая оболочка бронхов по какой-то причине воспаляется. Это может быть из-за вирусной или бактериальной инфекции. Кроме того, бронхит может быть неинфекционным — такой часто развивается у курильщиков, аллергиков и людей, которые работают на вредном производстве.

Воспаленная слизистая оболочка отекает, раздражается и начинает выделять больше слизи. Из-за этого у человека появляется кашель, который может сопровождаться выделением мокроты.

— Бронхит легко спутать с другими респираторными заболеваниями, пневмонией и коклюшем. При пневмонии болезнь развивается резко и внезапно: человек может чувствовать себя прекрасно, как вдруг у него подскакивает температура, появляется сильная слабость. Симптомы бронхита же обычно нарастают постепенно, — объяснила Ольга Уланкина. — При коклюше человека мучит сильный навязчивый кашель, а приступы могут быть такими продолжительными, что заканчиваются рвотой.

Поставить точный диагноз сможет только врач. Он будет оценивать всё в совокупности: и симптомы, и анализы. Обычно назначают общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализ на С-реактивный белок, общий белок, электролиты. Кроме того, проводят анализ мокроты.

Что такое острый бронхит

Кашель после острого бронхита может сохраняться почти месяц Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Острый бронхит — это воспаление бронхов, которое возникает после перенесенной ОРВИ. При правильной терапии заболевание проходит через 7–10 дней.

— У человека может быть как непродуктивный кашель, без мокроты, так и слабо продуктивный — с небольшим количеством мокроты. Он всегда сопровождается общим недомоганием, головной болью и повышением температуры тела, — перечислила симптомы Алена Паршина, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье».

После выздоровления кашель может оставаться еще на протяжении примерно 2–3 недель. Лечение острого бронхита в большинстве случаев проводится только с целью облегчения симптомов. По показаниям врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты, обильное питье, а также противокашлевые средства.

Обструктивный и хронический бронхит

Если бронхит запустить или недолечить, он может перейти в хроническую форму — симптомы будут сохраняться не менее 3 месяцев. И даже после того, как человек идет на поправку, болезнь может время от времени возвращаться. В некоторых случаях бронхит может привести к пневмонии и другим тяжелым осложнениям.

— Без правильного лечения велик риск осложнений. Заниматься самолечением и назначать самому себе антибиотики тоже опасно — это может привести к развитию резистентности: то есть бактерии становятся невосприимчивыми к действию антибактериальных препаратов. Если это произойдет, вылечить болезнь будет крайне сложно, — предупредила Ольга Уланкина.

Как правило, вылечить бронхит можно и дома — обычно госпитализация для этого не требуется, но всё зависит от самочувствия.

Врач при лечении бронхита может комбинировать препараты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обструктивный бронхит, или хроническая обструктивная болезнь легких (сокращенно ХОБЛ), — хроническое заболевание дыхательных путей и ткани легких. Это воспалительный ответ организма на вдыхаемые токсины, чаще всего — сигаретный дым.

— У некурящих людей заболевание может развиться по причине недостаточности альфа-1-антитрипсина — белка плазмы крови, который защищает легкие от повреждений. А также на фоне профессиональных вредностей: при работе на производстве, которая связана с вдыханием частиц пыли, содержащей, например, кадмий, — отметила Алена Паршина.

У человека с ХОБЛ может быть кашель с мокротой, одышка, «свистящее» дыхание и слишком долгий выдох. В этом случае человеку в первую очередь предложат отказаться от курения. По показаниям врач может назначить использование ингаляционных бронходилататоров, кортикостероидов или их комбинации. Также пациенту могут назначить поддерживающие методы терапии, например оксигенотерапию — вдыхание кислорода через маску.

Лечение бронхита — какие антибиотики назначают

При лечении бронхита не всегда используют антибиотики — их могут назначить только при наличии показаний, подчеркнула Алена Паршина.

Любое лечение должен назначать только врач.

Если же антибиотики необходимы, то могут выписать:

пероральные цефалоспорины III поколения;

фторхинолоны, антибиотики пенициллинового ряда;

при необходимости — комбинацию пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз.

Как облегчить состояние при бронхите без лекарств

Антибиотики нужно принимать строго по назначению врача, иначе можно получить резистентность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прежде всего важно помнить, что бронхит — это не обычная простуда, которая даже без лечения часто проходит за несколько дней. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь и снизить риск осложнений.

— Чтобы облегчить самочувствие и ускорить выздоровление, важно оставаться дома. Постельный режим, теплое питье, проветривание — все эти обычные рекомендации актуальны и при лечении бронхита. Конечно, важно воздержаться от курения — хотя бы до полного выздоровления. Кроме того, могут быть полезны дыхательные упражнения: глубокое и медленное дыхание через нос, — объяснила Ольга Уланкина.

Для облегчения симптомов врачи советуют ежедневно использовать увлажнитель воздуха — уровень влажности должен быть в пределах 50–60%.

Профилактика бронхита

Чтобы снизить риск развития бронхита, первое, что нужно сделать, — отказаться от курения. Причем сделать это можно и с помощью врачей, если избавиться от вредной привычки самостоятельно не получается.

— Кроме того, рекомендовано 1 раз в год ставить прививку от гриппа и дополнительно от пневмококковой инфекции — частоту проведения вакцинации устанавливает врач в зависимости от показаний, — добавила Алена Паршина.

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