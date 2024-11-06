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Новый глава детской больницы скорой помощи Новосибирска

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Здоровье В Новосибирске нашли нового главврача детской больницы скорой помощи — прошлый возглавил Минздрав

В Новосибирске нашли нового главврача детской больницы скорой помощи — прошлый возглавил Минздрав

Егор Чумак занял место Ростислава Заблоцкого

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37 комментариев

Егор Чумак много лет работал в детской больнице скорой помощи

В Новосибирске должность главного врача Городской детской больницы скорой медицинской помощи занял Егор Чумак. Ранее на этом месте работал Ростислав Заблоцкий, который на этой неделе стал и. о. министра здравоохранения Новосибирской области.

О новом назначении сообщили в официальной группе больницы в соцсети «ВКонтакте». До этого Егор Чумак работал заведующим вторым хирургическим отделением в этой же больнице.

— Это молодой и опытный врач-хирург, который много лет проработал в этом учреждении, — добавили в ГДКБСМП.

Новый главврач в 2010 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». В 2011 году — ординатуру по специальности «детская хирургия». После этого он работал врачом-хирургом и более пяти лет возглавлял 2-е хирургическое отделение.

Предыдущий министр здравоохранения Константин Хальзов ушел на повышение — стал заместителем губернатора Новосибирской области.

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Комментарии
37
Татьяна 53
43 минуты
Молодой, удачи ему
Гость
1 час
Как? Почему не Терешкову?
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