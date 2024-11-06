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Здоровье эксклюзив Новосибирец заразился тропической малярией — откуда он ее привез

Новосибирец заразился тропической малярией — откуда он ее привез

Сибиряк сейчас находится на лечении

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13 комментариев

В этом году это пока единичный случай опасного заболевания

В Новосибирске зафиксировали заражение тропической малярией. Как сообщил источник НГС, сибиряк заразился этой болезнью в Африке и сейчас проходит в городе лечение.

Информацию о заболевании подтвердили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

— За истекший период 2024 года в Новосибирской области зарегистрирован единичный случай тропической малярии. Аналогичный случай был зарегистрирован в 2023 году, — говорится в ответе ведомства на запрос редакции НГС.

Малярия — опасное заболевание, вызываемое паразитами, которое распространено в тропических странах. По данным ВОЗ, только за 2022 год в мире было зафиксировано 249 миллионов случаев заболевания, при этом 608 тысяч человек скончались. Именно на Африку приходится 93% случаев заболевания и 95% случаев смерти от малярии.

Инфекция вызывается паразитом и не передается от человека к человеку. Заразиться можно от укуса определенных видов комаров, при переливании крови. Среди ранних симптомов — лихорадка, головная боль и озноб. Тяжелые симптомы — нарушение сознания, дыхания, аномальные кровотечения.

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Ранее НГС писал о том, что у жителей Новосибирской области стали чаще находить описторхоз.

ПО ТЕМЕ
Малярия Тропическая малярия Малярия в Новосибирской области Болезнь Роспотребнадзор Новосибирской области
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Комментарии
13
Гость
1 час
зафиксировали заражение тропической малярии И чем заразилась несчастная малярия?
кулькулятр
32 минуты
Интересно, это турист или боец ЧВК?
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