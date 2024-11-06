Новосибирец заразился тропической малярией — откуда он ее привез

В этом году это пока единичный случай опасного заболевания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске зафиксировали заражение тропической малярией. Как сообщил источник НГС, сибиряк заразился этой болезнью в Африке и сейчас проходит в городе лечение.

Информацию о заболевании подтвердили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

— За истекший период 2024 года в Новосибирской области зарегистрирован единичный случай тропической малярии. Аналогичный случай был зарегистрирован в 2023 году, — говорится в ответе ведомства на запрос редакции НГС.

Малярия — опасное заболевание, вызываемое паразитами, которое распространено в тропических странах. По данным ВОЗ, только за 2022 год в мире было зафиксировано 249 миллионов случаев заболевания, при этом 608 тысяч человек скончались. Именно на Африку приходится 93% случаев заболевания и 95% случаев смерти от малярии.

Инфекция вызывается паразитом и не передается от человека к человеку. Заразиться можно от укуса определенных видов комаров, при переливании крови. Среди ранних симптомов — лихорадка, головная боль и озноб. Тяжелые симптомы — нарушение сознания, дыхания, аномальные кровотечения.