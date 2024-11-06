«Врачей заставляют обманывать пациентов». Почему российские доктора бегут из больниц и как их остановить

Больницы остаются без врачей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России серьезный дефицит медицинских кадров, ситуация продолжает обостряться. Особенно тревожны ситуации массовых увольнений. Например, в селе Селихино (Хабаровский край) из-за маленьких зарплат и больших нагрузок уволились все сотрудники станции скорой помощи. В Первоуральске Свердловской области из городской больницы ушло более 100 медиков, в том числе 30 врачей стационара.

При этом некоторые медики не меняют больницу, а просто уходят из профессии. Наши коллеги E1.RU решили выяснить, почему это происходит и как прекратить массовый отток кадров.

Сколько медиков не хватает в стране

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на Международной конференции «ОргЗдрав-2024» сообщила, что в России не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч работников среднего звена. Она заявила, что медсестры востребованы в фитнес-центрах, спа-салонах и других заведениях, что вызывает кадровый дефицит в государственной системе.

В докладе Высшей школы экономики о перспективах российского здравоохранения отмечается: общая численность врачей в стране выросла с 680 200 человек в 2000 году до 744 100 человек в 2022-м, а вот в государственных медучреждениях она за это же время снизилась с 608 700 до 541 500 человек.

Медицинские работники перемещаются из государственного сектора в негосударственный, на начало 2024 года 28% врачей и 18% среднего медицинского персонала работали в частных и ведомственных организациях. В докладе говорится, что обеспеченность населения врачами в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву России, в долговременном плане ухудшается. С 2020 по 2021 год она снизилась с 42,2 до 37,7 на 10 тысяч населения.

Наши врачи способны на самые сложные операции, но их не хватает Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Специалист по организации здравоохранения Гузель Улумбекова рассказала E1.RU, что президент Владимир Путин обратил внимание на дефицит и оплату труда медицинских кадров, он говорил об этом на недавнем конгрессе «Национальное здравоохранение».

Гузель Улумбекова — доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

Рыночные отношения губят медицину

— Дефицит медицинских кадров непрерывно увеличивается уже второе десятилетие, медработники просто уходят из профессии, работать становится очень сложно, — поделился президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. — Основная проблема, на мой взгляд, в том, что с началом так называемой оптимизации здравоохранение превратилось в откровенный бизнес .

Семен Гальперин — президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач-невролог, кандидат медицинских наук. Организацию открыли в 2017 году, ее цель — отстаивание трудовых и профессиональных интересов медиков.

Врач подчеркнул, что у бизнеса совершенно иные задачи: зарабатывать, а не лечить. Из-за этого в медицине происходит так называемый негативный отбор.

— Дело в том, что даже в государственных учреждениях, не говоря уже о коммерческих, постоянно ставится задача зарабатывать деньги. Но в медицине делать это достаточно сложно, потому что расценки в системе ОМС да и в системе ДМС — низкие, — рассказал Семен Гальперин. — Очень много лет не растет уровень оплаты по договорам с медицинским страхованием. Я даже писал обращение в Федеральную антимонопольную службу по этому поводу. Я считаю, что существует картельный сговор, который сдерживает рост расценок на медицинскую помощь .

В России медицинская помощь, оказываемая в стационаре (круглосуточном или дневном), оплачивается из бюджета обязательного медицинского страхования (ОМС) по так называемым клинико-статистическим группам (КСГ) за законченный случай госпитализации. То есть за каждый вид манипуляции, за каждую операцию установлена сумма, которую получит больница после оказания помощи. Такая система оплаты применяется с 2012 года. У первичного звена здравоохранения (это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и т. д.) — подушевое финансирование. Поликлиника стала зависеть не от количества услуг, которые она оказала, а от количества людей, к ней прикрепленных. При этом вы имеете право выбрать поликлинику, сменить прикрепление пациенту можно раз в год. Поликлиника получает за каждого пациента определенную сумму в месяц, и неважно, был в ней прикрепленный пациент или вообще не заходил.

— Из-за низкой оплаты по договорам страхования становится невыгодно работать с медицинскими страховыми компаниями, и они всячески выталкивают пациентов платить наличкой через кассу, — сказал президент «Лиги защиты врачей». — Во многих частных клиниках врачам откровенно говорят, что они должны ограничивать прием по ДМС и заставлять пациентов платить. Я сталкивался с ситуацией, когда врачей заставляют обманывать пациентов, что им не положены по страховке те или иные виды помощи или положены в ограниченном объеме. Это мошенничество.

Врачи не должны следить за окупаемостью отделения, они должны думать, как вылечить пациента Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











За одну и ту же услугу больницам платят разные суммы: если услуга оказана по ОМС, то сумма минимальная, если по ДМС — больше, а цена для самостоятельной оплаты пациента еще выше. Из-за этого, по словам эксперта, в государственных больницах врачей вынуждают принимать всё больше пациентов, чтобы они зарабатывали и выполняли план, а это сложно, порой даже невозможно — и медики уходят. В частных клиниках врачей заставляют активно склонять пациента к наличному расчету.

— Расценки по разным видам оплаты — это тоже противозаконная деятельность, — считает Семен Гальперин. — В медицинских учреждениях на сегодняшний день огромное количество нарушений законодательства, и никто это не контролирует, потому что некому заниматься. Поэтому сегодня дефицит медиков не только в государственных больницах, он растет уже и в коммерческих клиниках , особенно не хватает специалистов с высокой квалификацией. Хороший специалист не станет разводить пациентов на дополнительные, ненужные виды помощи, он просто уйдет.

Так и образуется негативный отбор, когда в профессии остаются те, кто не особенно озабочен идеей реально помогать пациентам, а кого больше волнует заработок. Семен Гальперин президент «Лиги защиты врачей»

Ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова считает, что врачи не должны следить за окупаемостью отделения и думать, как заработать на пациентах. Проблема — в нынешней системе.

— На мой взгляд, это неправильная система оплаты медицинской помощи, она основана на рыночных принципах, — поделилась эксперт. — У нас идет оплата за пациента или диагноз по определенному тарифу: чем больше придет пациентов, чем легче будет у них протекать заболевание, и чем выше будет тариф по оплате этого заболевания, тем больше денег получит медицинская организация. Это неправильно. Врачи должны думать, как правильно лечить пациентов, а не о том, как заработать денег.

С 2012 года больницы в России не финансируются государством, а сами зарабатывают на расходные материалы и зарплаты врачам Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Наша собеседница полагает, что ситуацию может исправить изменение системы оплаты медицинской помощи — больницам должны платить по смете.

Смета — финансовый план расходов больницы на календарный год. Это основной финансовый документ, определяющий общий объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, выделяемых на содержание учреждения.

— Что я имею в виду? Если в этом месте по нормативным документам должна стоять медицинская организация, то средств на ее работу (то есть на оплату труда медицинского персонала, лекарств, содержание зданий и обновление оборудования) должно хватать. Эти деньги должны быть обеспечены государством, — считает Гузель Улумбекова.

Сейчас больницы сами должны заработать эти деньги, за каждого пациента платят определенную сумму. Главные врачи вынуждены ставить заведующим отделений определенные финансовые планы, чтобы больница покрыла все расходы, в том числе выплату зарплат.

— Поскольку денег в целом на оказание бесплатной помощи недостаточно, многие главные врачи, чтобы удержать организацию на плаву, требуют от своих заведующих выполнения коммерческих планов, — рассказала ректор ВШОУЗ. — В наших больницах разрешено оказание платных медицинских услуг, и это не от хорошей жизни, а потому что государственных денег недостаточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность организации.

Специалисты уверены, что больницы должны полностью финансироваться государством, чтобы медики не думали о том, как выполнить план Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Вся надежда на новую систему оплаты труда?

Гузель Улумбекова рассказала, что отток кадров из медицины продолжается несмотря на то, что в системе здравоохранения сделано достаточно много. В основном это касается инфраструктуры: закупки нового оборудования, обновления зданий и строительства новых клиник.

— Еще я бы отметила три важнейших программы, которые позволили существенно улучшить оказание помощи нашим пациентам. Это трехуровневая система помощи больным с инсультами и инфарктами, это борьба с онкологическими заболеваниями, которая за четыре года позволила снизить смертность на 6%, и это программа борьбы с младенческой смертностью, которая за последние 10 лет снизилась почти в два раза.

Эксперт объяснила, что все деньги на здравоохранение поступают из трех основных источников — Фонда обязательного медицинского страхования, федерального бюджета и региональных бюджетов здравоохранения. Вместе эти источники формируют государственные расходы, из которых оплачивается бесплатная медицинская помощь.

— В первую очередь нужно увеличивать средства федерального бюджета. В большинстве регионов средств недостаточно, но увеличение средств ОМС потребует увеличения начислений в фонд оплаты труда, а работодателям, которые платят эти взносы, сегодня и так непросто. Решение этой проблемы — задача финансово-экономического блока, — объяснила Гузель Улумбекова.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением рассказала, что фактические зарплаты медиков в разных регионах России сильно различаются, по данным федерального Минздрава, в три-пять раз.

Ранее глава Минздрава РФ Мурашко говорил, что в регионах сегодня используют различные подходы к формированию зарплат врачей и медсестер. Этот опыт хотят проанализировать, чтобы на его основе с 2025 года запустить пилотные проекты в семи регионах. После этого будет сформирована единая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

— Второй важный вопрос — это дисбаланс между оплатой труда в городе и в сельской местности. Сегодня благодаря соцвыплатам повысили оплату труда работающим в сельской местности и в малых городах, — рассказала Гузель Улумбекова. — Это важное начинание, но получилось так, что там, где расстояния между населенными пунктами небольшие, начался отток кадров из города в сельскую местность . Соответственно, в сельской местности у нас стопроцентное укомплектование, особенно в районах, которые близки к городам, а в городе, куда идет основной поток пациентов, причем как городских, так и сельских жителей, — дефицит кадров.

Эксперт считает, что также нужно исправить несправедливость в доплатах некоторым специалистам. Например, медсестры в сельской местности получают плюс 30 тысяч к зарплате, фельдшер скорой помощи — 7 тысяч, а фельдшер, который работает в диспетчерской и распределяет вызовы, — 4,5 тысячи. Выплаты нужно уравнять.

Также специалист подчеркнула, что есть особо дефицитные специальности, например врачи-инфекционисты, анестезиологи и травматологи. Таких специалистов нужно стимулировать дополнительно. Все эти вопросы должна решить новая система оплаты труда.

По данным специалиста по организации здравоохранения Гузель Улумбековой, в 2025 году зарплаты медикам проиндексируют на 13,2% Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Система работает на пределе

Гузель Улумбекова рассказала, что в 2025 году в России расходы на здравоохранение увеличат на 13% по сравнению с 2024 годом. В пересчете на деньги это 850 миллиардов рублей.

— Это позволит сделать две вещи. Первое — индексировать оплату труда медицинских работников на 13,2%. Плюс доиндексация на 4,5% будет сделана в 2024 году из-за существенного роста заработных плат, к которым привязана наша оплата труда в здравоохранении. Это хорошая новость.

Есть и другие способы привлечь дополнительные кадры в медицину — это увеличение целевого приема в вузах, целевые контракты, программы «Земский доктор» и «Сельский доктор», предоставление льготного жилья.

На мой взгляд, эти меры исчерпали свою эффективность, и они не помогут нам решить вопрос с оплатой труда медицинских работников. Поможет только увеличение оплаты труда и исправление дисбалансов. Гузель Улумбекова ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением

— Второй важный вопрос — это, конечно, квалификация кадров. Сегодня медицинским работникам приходится работать на полторы-две ставки, чтобы принять большой поток больных и заработать на жизнь, — рассказала Гузель Улумбекова. — Поэтому у них не остается времени для того, чтобы повышать свою квалификацию, думать, размышлять над пациентом, а это обязательные условия для качественного лечения. Эти две проблемы мы в ближайшее время должны решить.

При этом эксперт отметила, что система здравоохранения работает на пределе за те деньги, которые ей выделяют. Долгие годы на систему здравоохранения в России государство тратило в среднем 3,2% ВВП, сейчас это 3,5% ВВП, в то время как другие страны, близкие к нам по уровню экономического развития, финансируют его в 1,6 раза больше — на 5% ВВП.

— Я считаю, что наша система здравоохранения сделала всё возможное и даже невозможное , но резервы повышения эффективности без дополнительных вливаний на увеличение оплаты труда исчерпаны. Сегодня на первый план выступают финансовые и организационные проблемы, которые я перечислила, — подытожила Гузель Улумбекова.

В этом году сотрудники нескольких больниц региона написали коллективные обращения с жалобами на руководителей и требованиями их сменить. Так, в феврале врачи ФМБА и пациенты медсанчасти в Новоуральске жаловались на массовые увольнения, длинные очереди к узким специалистам, отсутствие важных препаратов и многое другое. В итоге через несколько месяцев начальника медсанчасти уволили.