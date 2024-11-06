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Здоровье проблема «Врачей заставляют обманывать пациентов». Почему российские доктора бегут из больниц и как их остановить

«Врачей заставляют обманывать пациентов». Почему российские доктора бегут из больниц и как их остановить

В стране не хватает 92 тысяч медиков

2 031
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Больницы остаются без врачей

В России серьезный дефицит медицинских кадров, ситуация продолжает обостряться. Особенно тревожны ситуации массовых увольнений. Например, в селе Селихино (Хабаровский край) из-за маленьких зарплат и больших нагрузок уволились все сотрудники станции скорой помощи. В Первоуральске Свердловской области из городской больницы ушло более 100 медиков, в том числе 30 врачей стационара.

При этом некоторые медики не меняют больницу, а просто уходят из профессии. Наши коллеги E1.RU решили выяснить, почему это происходит и как прекратить массовый отток кадров.

Сколько медиков не хватает в стране

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на Международной конференции «ОргЗдрав-2024» сообщила, что в России не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч работников среднего звена. Она заявила, что медсестры востребованы в фитнес-центрах, спа-салонах и других заведениях, что вызывает кадровый дефицит в государственной системе.

В докладе Высшей школы экономики о перспективах российского здравоохранения отмечается: общая численность врачей в стране выросла с 680 200 человек в 2000 году до 744 100 человек в 2022-м, а вот в государственных медучреждениях она за это же время снизилась с 608 700 до 541 500 человек.

Медицинские работники перемещаются из государственного сектора в негосударственный, на начало 2024 года 28% врачей и 18% среднего медицинского персонала работали в частных и ведомственных организациях. В докладе говорится, что обеспеченность населения врачами в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву России, в долговременном плане ухудшается. С 2020 по 2021 год она снизилась с 42,2 до 37,7 на 10 тысяч населения.

Наши врачи способны на самые сложные операции, но их не хватает

Специалист по организации здравоохранения Гузель Улумбекова рассказала E1.RU, что президент Владимир Путин обратил внимание на дефицит и оплату труда медицинских кадров, он говорил об этом на недавнем конгрессе «Национальное здравоохранение».

Гузель Улумбекова — доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

Рыночные отношения губят медицину

— Дефицит медицинских кадров непрерывно увеличивается уже второе десятилетие, медработники просто уходят из профессии, работать становится очень сложно, — поделился президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. — Основная проблема, на мой взгляд, в том, что с началом так называемой оптимизации здравоохранение превратилось в откровенный бизнес.

Семен Гальперин — президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач-невролог, кандидат медицинских наук. Организацию открыли в 2017 году, ее цель — отстаивание трудовых и профессиональных интересов медиков.

Врач подчеркнул, что у бизнеса совершенно иные задачи: зарабатывать, а не лечить. Из-за этого в медицине происходит так называемый негативный отбор.

— Дело в том, что даже в государственных учреждениях, не говоря уже о коммерческих, постоянно ставится задача зарабатывать деньги. Но в медицине делать это достаточно сложно, потому что расценки в системе ОМС да и в системе ДМС — низкие, — рассказал Семен Гальперин. — Очень много лет не растет уровень оплаты по договорам с медицинским страхованием. Я даже писал обращение в Федеральную антимонопольную службу по этому поводу. Я считаю, что существует картельный сговор, который сдерживает рост расценок на медицинскую помощь.

В России медицинская помощь, оказываемая в стационаре (круглосуточном или дневном), оплачивается из бюджета обязательного медицинского страхования (ОМС) по так называемым клинико-статистическим группам (КСГ) за законченный случай госпитализации. То есть за каждый вид манипуляции, за каждую операцию установлена сумма, которую получит больница после оказания помощи. Такая система оплаты применяется с 2012 года.

У первичного звена здравоохранения (это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и т. д.) — подушевое финансирование. Поликлиника стала зависеть не от количества услуг, которые она оказала, а от количества людей, к ней прикрепленных. При этом вы имеете право выбрать поликлинику, сменить прикрепление пациенту можно раз в год. Поликлиника получает за каждого пациента определенную сумму в месяц, и неважно, был в ней прикрепленный пациент или вообще не заходил.

— Из-за низкой оплаты по договорам страхования становится невыгодно работать с медицинскими страховыми компаниями, и они всячески выталкивают пациентов платить наличкой через кассу, — сказал президент «Лиги защиты врачей». — Во многих частных клиниках врачам откровенно говорят, что они должны ограничивать прием по ДМС и заставлять пациентов платить. Я сталкивался с ситуацией, когда врачей заставляют обманывать пациентов, что им не положены по страховке те или иные виды помощи или положены в ограниченном объеме. Это мошенничество.

Врачи не должны следить за окупаемостью отделения, они должны думать, как вылечить пациента

За одну и ту же услугу больницам платят разные суммы: если услуга оказана по ОМС, то сумма минимальная, если по ДМС — больше, а цена для самостоятельной оплаты пациента еще выше. Из-за этого, по словам эксперта, в государственных больницах врачей вынуждают принимать всё больше пациентов, чтобы они зарабатывали и выполняли план, а это сложно, порой даже невозможно — и медики уходят. В частных клиниках врачей заставляют активно склонять пациента к наличному расчету.

— Расценки по разным видам оплаты — это тоже противозаконная деятельность, — считает Семен Гальперин. — В медицинских учреждениях на сегодняшний день огромное количество нарушений законодательства, и никто это не контролирует, потому что некому заниматься. Поэтому сегодня дефицит медиков не только в государственных больницах, он растет уже и в коммерческих клиниках, особенно не хватает специалистов с высокой квалификацией. Хороший специалист не станет разводить пациентов на дополнительные, ненужные виды помощи, он просто уйдет.

Так и образуется негативный отбор, когда в профессии остаются те, кто не особенно озабочен идеей реально помогать пациентам, а кого больше волнует заработок.

Ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова считает, что врачи не должны следить за окупаемостью отделения и думать, как заработать на пациентах. Проблема — в нынешней системе.

— На мой взгляд, это неправильная система оплаты медицинской помощи, она основана на рыночных принципах, — поделилась эксперт. — У нас идет оплата за пациента или диагноз по определенному тарифу: чем больше придет пациентов, чем легче будет у них протекать заболевание, и чем выше будет тариф по оплате этого заболевания, тем больше денег получит медицинская организация. Это неправильно. Врачи должны думать, как правильно лечить пациентов, а не о том, как заработать денег.

С 2012 года больницы в России не финансируются государством, а сами зарабатывают на расходные материалы и зарплаты врачам

Наша собеседница полагает, что ситуацию может исправить изменение системы оплаты медицинской помощи — больницам должны платить по смете.

Смета — финансовый план расходов больницы на календарный год. Это основной финансовый документ, определяющий общий объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, выделяемых на содержание учреждения.

— Что я имею в виду? Если в этом месте по нормативным документам должна стоять медицинская организация, то средств на ее работу (то есть на оплату труда медицинского персонала, лекарств, содержание зданий и обновление оборудования) должно хватать. Эти деньги должны быть обеспечены государством, — считает Гузель Улумбекова.

Сейчас больницы сами должны заработать эти деньги, за каждого пациента платят определенную сумму. Главные врачи вынуждены ставить заведующим отделений определенные финансовые планы, чтобы больница покрыла все расходы, в том числе выплату зарплат.

— Поскольку денег в целом на оказание бесплатной помощи недостаточно, многие главные врачи, чтобы удержать организацию на плаву, требуют от своих заведующих выполнения коммерческих планов, — рассказала ректор ВШОУЗ. — В наших больницах разрешено оказание платных медицинских услуг, и это не от хорошей жизни, а потому что государственных денег недостаточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность организации.

Специалисты уверены, что больницы должны полностью финансироваться государством, чтобы медики не думали о том, как выполнить план

Вся надежда на новую систему оплаты труда?

Гузель Улумбекова рассказала, что отток кадров из медицины продолжается несмотря на то, что в системе здравоохранения сделано достаточно много. В основном это касается инфраструктуры: закупки нового оборудования, обновления зданий и строительства новых клиник.

— Еще я бы отметила три важнейших программы, которые позволили существенно улучшить оказание помощи нашим пациентам. Это трехуровневая система помощи больным с инсультами и инфарктами, это борьба с онкологическими заболеваниями, которая за четыре года позволила снизить смертность на 6%, и это программа борьбы с младенческой смертностью, которая за последние 10 лет снизилась почти в два раза.

Эксперт объяснила, что все деньги на здравоохранение поступают из трех основных источников — Фонда обязательного медицинского страхования, федерального бюджета и региональных бюджетов здравоохранения. Вместе эти источники формируют государственные расходы, из которых оплачивается бесплатная медицинская помощь.

— В первую очередь нужно увеличивать средства федерального бюджета. В большинстве регионов средств недостаточно, но увеличение средств ОМС потребует увеличения начислений в фонд оплаты труда, а работодателям, которые платят эти взносы, сегодня и так непросто. Решение этой проблемы — задача финансово-экономического блока, — объяснила Гузель Улумбекова.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением рассказала, что фактические зарплаты медиков в разных регионах России сильно различаются, по данным федерального Минздрава, в три-пять раз.

Ранее глава Минздрава РФ Мурашко говорил, что в регионах сегодня используют различные подходы к формированию зарплат врачей и медсестер. Этот опыт хотят проанализировать, чтобы на его основе с 2025 года запустить пилотные проекты в семи регионах. После этого будет сформирована единая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

— Второй важный вопрос — это дисбаланс между оплатой труда в городе и в сельской местности. Сегодня благодаря соцвыплатам повысили оплату труда работающим в сельской местности и в малых городах, — рассказала Гузель Улумбекова. — Это важное начинание, но получилось так, что там, где расстояния между населенными пунктами небольшие, начался отток кадров из города в сельскую местность. Соответственно, в сельской местности у нас стопроцентное укомплектование, особенно в районах, которые близки к городам, а в городе, куда идет основной поток пациентов, причем как городских, так и сельских жителей, — дефицит кадров.

Эксперт считает, что также нужно исправить несправедливость в доплатах некоторым специалистам. Например, медсестры в сельской местности получают плюс 30 тысяч к зарплате, фельдшер скорой помощи — 7 тысяч, а фельдшер, который работает в диспетчерской и распределяет вызовы, — 4,5 тысячи. Выплаты нужно уравнять.

Также специалист подчеркнула, что есть особо дефицитные специальности, например врачи-инфекционисты, анестезиологи и травматологи. Таких специалистов нужно стимулировать дополнительно. Все эти вопросы должна решить новая система оплаты труда.

По данным специалиста по организации здравоохранения Гузель Улумбековой, в 2025 году зарплаты медикам проиндексируют на 13,2%

Система работает на пределе

Гузель Улумбекова рассказала, что в 2025 году в России расходы на здравоохранение увеличат на 13% по сравнению с 2024 годом. В пересчете на деньги это 850 миллиардов рублей.

— Это позволит сделать две вещи. Первое — индексировать оплату труда медицинских работников на 13,2%. Плюс доиндексация на 4,5% будет сделана в 2024 году из-за существенного роста заработных плат, к которым привязана наша оплата труда в здравоохранении. Это хорошая новость.

Есть и другие способы привлечь дополнительные кадры в медицину — это увеличение целевого приема в вузах, целевые контракты, программы «Земский доктор» и «Сельский доктор», предоставление льготного жилья.

На мой взгляд, эти меры исчерпали свою эффективность, и они не помогут нам решить вопрос с оплатой труда медицинских работников. Поможет только увеличение оплаты труда и исправление дисбалансов.

— Второй важный вопрос — это, конечно, квалификация кадров. Сегодня медицинским работникам приходится работать на полторы-две ставки, чтобы принять большой поток больных и заработать на жизнь, — рассказала Гузель Улумбекова. — Поэтому у них не остается времени для того, чтобы повышать свою квалификацию, думать, размышлять над пациентом, а это обязательные условия для качественного лечения. Эти две проблемы мы в ближайшее время должны решить.

При этом эксперт отметила, что система здравоохранения работает на пределе за те деньги, которые ей выделяют. Долгие годы на систему здравоохранения в России государство тратило в среднем 3,2% ВВП, сейчас это 3,5% ВВП, в то время как другие страны, близкие к нам по уровню экономического развития, финансируют его в 1,6 раза больше — на 5% ВВП.

— Я считаю, что наша система здравоохранения сделала всё возможное и даже невозможное, но резервы повышения эффективности без дополнительных вливаний на увеличение оплаты труда исчерпаны. Сегодня на первый план выступают финансовые и организационные проблемы, которые я перечислила, — подытожила Гузель Улумбекова.

В этом году сотрудники нескольких больниц региона написали коллективные обращения с жалобами на руководителей и требованиями их сменить. Так, в феврале врачи ФМБА и пациенты медсанчасти в Новоуральске жаловались на массовые увольнения, длинные очереди к узким специалистам, отсутствие важных препаратов и многое другое. В итоге через несколько месяцев начальника медсанчасти уволили.

А вы сталкиваетесь с дефицитом врачей?

Конечно, в поликлиниках исчезли наши специалисты и сплошь приезжие из Средней Азии
Чтобы дождаться приема нужного специалиста, приходится долго ждать
Да, и это отражается на качестве обслуживания

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Комментарии
18
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
13 минут
Меня терзают смутные сомнения, чем же на самом деле занимается великан лилипут на каблучках.
Адов Скунс
34 минуты
да нет никакого "рыночного отношения" все все хотят от врачей за бесплатно и с дикими переработками, плюс вход в профессию у врачей достаточно длинный - где-то 6 лет учёбы, год-два ординатуры + пара лет зарабатывания опыта.
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