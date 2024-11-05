Назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области

Министерство возглавил главный врач Городской детской больницей скорой помощи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения. Им стал Ростислав Заблоцкий, ранее занимавший должность главного врача Городской детской больницей скорой помощи. Он сменил и. о. Елену Аксенову. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 5 ноября, во время оперативного совещания.

Предыдущий министр здравоохранения Константин Хальзов ушел на повышение — стал заместителем губернатора Новосибирской области. На новой должности он курирует деятельность министерства здравоохранения, а также министерства труда и социального развития. В частности, Константин Хальзов теперь следит за реализацией нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Ростислав Михайлович Заблоцкий окончил 1996 году Новосибирский медицинский институт, проходил интернатуру на базе «Новосибирской муниципальной детской клинической больницы скорой помощи № 3» по специальности «Детская хирургия», которая позже была переименована в Городскую детскую больницу скорой помощи. С 1997-го работал врачом-травматологом-ортопедом. В 2005 году стал заведующим травматолога-ортопедическим отделением. В 2007 году возглавил больницу.