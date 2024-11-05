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Здоровье Назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области

Назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области

Ростислав Заблоцкий возглавил Министерство здравоохранения Новосибирской области

4 582
22 комментария

Министерство возглавил главный врач Городской детской больницей скорой помощи

В Новосибирской области назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения. Им стал Ростислав Заблоцкий, ранее занимавший должность главного врача Городской детской больницей скорой помощи. Он сменил и. о. Елену Аксенову. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 5 ноября, во время оперативного совещания.

Предыдущий министр здравоохранения Константин Хальзов ушел на повышение — стал заместителем губернатора Новосибирской области. На новой должности он курирует деятельность министерства здравоохранения, а также министерства труда и социального развития. В частности, Константин Хальзов теперь следит за реализацией нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Ростислав Михайлович Заблоцкий окончил 1996 году Новосибирский медицинский институт, проходил интернатуру на базе «Новосибирской муниципальной детской клинической больницы скорой помощи № 3» по специальности «Детская хирургия», которая позже была переименована в Городскую детскую больницу скорой помощи. С 1997-го работал врачом-травматологом-ортопедом. В 2005 году стал заведующим травматолога-ортопедическим отделением. В 2007 году возглавил больницу.

Эксперты расценивают повышение Константина Хальзова неоднозначно.

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Новосибирская область Правительство Новосибирской области Министерство здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий Назначение Губернатор Новосибирской области Минздрав НСО Андрей Травников
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Комментарии
22
79139505394
46 минут
Нац проект семья это ипотека под 27%?🤟🏻😂😂
За державу обидно!
29 минут
Кадровая политика Травникова... Эксперты расценивают повышение Константина Хальзова неоднозначно. Итак пример из нашего сегодняшнего бытия: Три дня назад,находясь в ста метрах от станции Скорой Помощи на ул.А.Невского,сильно поднялось давление,вызываем Скорую,приезжает через 30минут,хотя пешком идти до метса две минуты,врач к которому претензий нет грамотно проводит все процедуры и через 25минут принимает решение госпитализировать .И вот начинается самое интересное,на вопрос куда едем отвечает в Пашино,почему в Пашино ,когда в 100метрах 25медсанчасть и в полкиометре Горбольница.Ответ-- у нас такая установка. Т.е. даже с мигалкой до Пашино 30мину и столько же обратно и минут 20-30 на передачу больного врачам Пашино.Скорая на одном больном теряет больше 2-х часов ,уже не учитываем интересы больного.... Кто устроил такой дурдом?????Травников с Хальховым,Голикова с ...... или ещё варианты????
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