Всего три ингредиента. Завтрак из этих продуктов поможет снизить давление

Если вы привыкли есть классическую овсянку по утрам, попробуйте ленивую с йогуртом и ягодами Источник: Дарья Селенская











От гипертонии страдает каждый третий россиянин. Возможно, цифры были бы еще более пугающими, если бы все люди мерили давление. Однако для многих гипертония становится неожиданностью, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Между тем высокое давление значительно увеличивает риск заболеваний сердца, мозга и почек. Эта патология входит в число ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. По данным ВОЗ, 30% смертей в мире случается из-за болезней, к которым приводит гипертония.

Врачи советуют всем людям после 40 лет измерять давление дважды в день. А чтобы цифры на тонометре не скакали, нужно следить за питанием. Так, одна из причин, почему повышается давление, — это употребление соленых продуктов. Из-за избытка соли задерживается жидкость в организме, появляются отеки, а сосуды набухают и сужаются.

Однако есть продукты, которые имеют противоположный эффект. Предлагаем попробовать простое блюдо на завтрак, которое состоит всего из трех ингредиентов.

Вам потребуются овсяные хлопья, йогурт и ягоды. Вечером смешайте их в миске, накройте крышкой и поставьте до утра в холодильник. Подобный способ приготовления каши без варки часто называют «ленивой овсянкой». За ночь хлопья разбухнут, и на завтрак вы получите вкусное и сытное блюдо, ингредиенты которого помогают снизить давление. Вот как это работает.

Овес

Овес содержит полисахарид природного происхождения, который называется «бета-глюкан». Это вещество содержится в водорослях, грибах, дрожжах, но особо много его в овсянке. Бета-глюкан помогает укрепить иммунитет, снизить уровень холестерина и сахара. А многочисленные исследования показали, что это вещество нормализует давление.

Так, в одном эксперименте, опубликованном в Европейском журнале клинического питания, гипертоники в течение 12 недель должны были питаться на завтрак продуктами, содержащими бета-глюкан. Спустя время наблюдатели отметили снижение давления у добровольцев.

Йогурт

Йогурт, если, конечно, речь идет о натуральном продукте без сахара, вредных добавок и консервантов, помогает снизить уровень холестерина. А исследование, опубликованное в издании International Dairy Journal, показало: у добровольцев-гипертоников, которые начали есть больше йогурта, снизилось систолическое (верхнее) давление.

Ягоды

Многие ягоды содержат антоцианы — сильные природные антиоксиданты, помогающие бороться с окислительным стрессом и воспалением, снижая риск хронических заболеваний. Особенно много этих антиоксидантов в вишне. Так, эксперимент, опубликованный в издании The FASEB Journal, показал, что систолическое и диастолическое давление значительно снижается в течение 2 часов после однократного приема 300 мл вишневого сока.

Кроме того, антоцианами богаты черника, черная смородина, клюква, брусника, голубика и ежевика.

Ранее диетолог рассказывала, чем еще полезны осенние фрукты и ягоды. Так, если вы плохо спите и у вас скачет давление, ешьте боярышник. Хочется повысить жизненный тонус и поддержать стройность — обратите внимание на айву. Инжир поможет при запорах и улучшит работу кишечника. Употребление 2–3 свежих или 10 сухих ягод шиповника в день обеспечит суточную потребность в витамине С. Ягоды калины полезны при повышенном давлении, сердечных и почечных отеках, а за счет высокого содержания витамина С — при простудных заболеваниях.