Крадут молодость: 7 безобидных привычек, которые состарят вас раньше времени

Все мы хотим оставаться молодыми и выглядеть всегда красиво, но некоторые наши повседневные и с виду безобидные привычки могут этому серьезно помешать. Да не то что помешать, а прямо-таки запустить обратный процесс — и вот к 40 годам вы выглядите на все 100. Но не процентов. Вместе с врачами мы нашли 7 таких привычек, которые негативно сказываются на нашей красоте, молодости и здоровье. Посмотрите, от каких из них вы еще не успели избавиться.
- Привычка первая: пьем мало воды
- Привычка вторая: пользуемся декоративной косметикой
- Привычка третья: отмечаем пятницу
- Привычка четвертая: спим лицом в подушку
- Привычка пятая: постоянно сутулимся
- Привычка шестая: едим слишком много сладкого
- Привычка седьмая: сидим в течение длительного времени
Привычка первая: пьем мало воды
Не зря говорят, что в день человеку нужно выпивать как минимум 2 литра воды, ведь она помогает поддерживать эластичность кожи и позволяет выглядеть свежими. А вот обезвоживание может привести к преждевременному старению.
— Недостаток воды действительно может негативно сказаться на состоянии кожи, — говорит врач-дерматолог Дарья Белова. — Вода необходима всем органам для поддержания нормальной жизнедеятельности. А кожа — самый большой орган человека. При нехватке воды нарушаются все процессы. Это приводит к нарушению функций кожи, замедлению обмена веществ, преждевременному старению.
Дарья Белова — врач-дерматолог, руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Кофе и чай тоже засчитываются — в них есть вода, соответственно, они могут считаться частью общего потребления жидкости. Но нужно иметь в виду, что у них есть мочегонные свойства, что может привести к снижению уровня гидратации, если употреблять их в больших количествах. Но в целом, по словам врача, умеренное потребление кофе и чая может быть полезным, если у вас нет персональных противопоказаний. Но всё же лучше всего пить чистую воду. А если для вас это слишком скучно, добавьте фрукты или овощи (например, лимон, апельсин, огурец или что вам больше нравится) для улучшения вкуса, это может помочь увеличить потребление воды.
Привычка вторая: пользуемся декоративной косметикой
Конечно, декоративная косметика подчеркивает нашу красоту. Но с другой стороны, мы можем добиться обратного эффекта. Достаточно всего лишь выбрать неправильные средства, не учитывать индивидуальные особенности кожи и наносить слишком много косметики. Пара лет в таком темпе, и от вашей прекрасной, красивой и свежей кожи не останется и следа.
Например, это может произойти из-за комедогенных ингредиентов, которые забивают поры, что может привести к появлению акне.
Комедогенность — характеристика косметических средств, определяющая их способность вызывать образование комедонов, то есть тем или иным образом загрязнять и закупоривать поры кожи.
Также нужно следить за тем, насколько качественно вы очищаете кожу после использования косметики — стоит где-то недосмотреть, как остатки косметики приведут к воспалению. Кроме того, в некоторых средствах попросту может не быть солнцезащитных фильтров (или их может быть слишком мало), и кожа пострадает от ультрафиолетового излучения. Ну и аллергические реакции никто не отменял.
Чтобы избежать неприятных последствий, дерматолог советует выбирать качественную косметику, особенное внимание уделяя соответствию вашему типу кожи, регулярно и качественно очищать кожу, давать ей нормально отдохнуть и использовать солнцезащитные средства. Даже зимой.
Привычка третья: отмечаем пятницу
Если вы отмечаете конец рабочей недели в баре, то у нас есть для вас так себе новости, которые касаются вашего внешнего вида. Понятно, что опытные выпивохи светят фонарями за тридевять земель, но и те, кто любит пропустить по пятницам бокальчик-другой, тоже рискуют ощутить на себе все прелести возлияний. Всё потому, что алкоголь обезвоживает кожу и со временем может привести к появлению морщин.
— Алкоголь может оказывать негативное влияние на здоровье кожи, вызывая несколько проблем, таких как: обезвоживание, расширение кровеносных сосудов, воспалительные реакции, снижение уровня витаминов и минералов и, конечно, ускорение старения, — говорит Дарья Белова.
Хроническое потребление алкоголя может привести к снижению уровня коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Чтобы сохранить ее здоровье, лучше не окунаться в пучину синего безумия с головой. А если уж собрались сегодня как следует выпить, то чередуйте спиртное с водой. Так вы и гидратацию кожи поддержите, и утром не так сильно болеть будете.
Привычка четвертая: спим лицом в подушку
Понимаем, контролировать себя во сне сложно, но имейте в виду, что любителей спать лицом в подушку рано или поздно настигнет не самый молодой внешний вид.
— Сон лицом в подушку может негативно сказаться на состоянии кожи, особенно в долгосрочной перспективе, — утверждает Дарья Белова.
Вот с какими проблемам могут столкнуться любители спать лицом в подушку:
затруднение кровообращения;
образование морщин;
раздражение кожи (в зависимости от материала подушки).
По словам врача-дерматолога, тем, кто хочет дольше оставаться молодыми хотя бы внешне, лучше спать на спине. Это положение минимизирует давление на лицо и предотвращает образование морщин.
— Оно также способствует хорошему кровообращению и помогает поддерживать правильное положение шеи и спины, — рекомендует Дарья Белова. — Также не помешает наносить увлажняющий крем или сыворотку перед сном, чтобы сохранить кожу увлажненной.
Привычка пятая: постоянно сутулимся
Привычка сутулиться никого красивее не делает, зато лишних лет добавляет запросто. Так что обязательно обращайте внимание на свою спину.
— Правильнее сказать, сутулость не старит, но делает тебя менее статным, менее красивым, зажатым и поникшим в глазах другого человека, — объясняет врач — травматолог-ортопед Александр Чичкин.
Александр Чичкин — врач — травматолог-ортопед многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум».
По сути, сутулость — это комбинация из разных патологий позвоночника: шейного лордоза, грудного кифоза и других. И если вы задумались о том, как правильно сидеть, чтобы не состариться раньше времени, первым делом старайтесь укреплять мышцы шейно-воротниковой зоны, плечевого пояса и мышцы грудного и поясничного отделов позвоночника.
Если вы из-за работы вынуждены слишком долго сидеть за компьютером, для вас у Александра Чичкина есть несколько рекомендаций:
держите спину ровно, плечи расслаблены;
пятки на полу или на подставке, колени на уровне бедер;
монитор должен быть на уровне глаз, расстояние — 50–70 см от лица;
запястья должны быть прямыми, а локти согнуты под углом 90 градусов;
используйте стул с поддержкой для поясницы либо отдельную специальную ортопедическую подушку под поясницу.
Привычка шестая: едим слишком много сладкого
Многие из нас с детства слышали, что сладкое приводит к кариесу. Но это не единственная побочка любви к сладостям.
— Избыточное потребление сладкого может оказывать негативный эффект на кожу и общее состояние здоровья, — говорит Дарья Белова. — Глюкоза разрушает молекулы белка, в том числе и те, которые содержатся в коже, что приводит к дряблости и потере упругости.
Основные механизмы, через которые сладкое и сахар могут негативно сказываться на коже и способствовать ее преждевременному старению, включают:
гликирование — повреждение коллагена и эластина, важных для упругости и эластичности кожи, может привести к образованию морщин, потере тонуса и общему ухудшению текстуры кожи;
воспаление — сладкие продукты могут способствовать воспалительной реакции в организме, что может вызывать покраснения, отеки и акне, а также ухудшать состояние кожи, способствуя ее преждевременному старению;
дегидратация — сахар может вытягивать воду из клеток, что в свою очередь приводит к сухости и потере эластичности кожи.
Дарья Белова объясняет, что для того, чтобы продлить молодость и здоровье, в том числе и кожи, в этом случае достаточно не злоупотреблять сладким.
Привычка седьмая: сидим в течение длительного времени
Все мы прекрасно знаем, что недостаток движения вреден, особенно если у вас сидячая работа. Это тоже одна из привычек, из-за которых мы можем выглядеть старше.
— Да, неправильная осанка и напряжение лицевых мышц могут способствовать возникновению дряблости, морщин и других признаков начала старения кожи, — объясняет Александр Чичкин.
Зачастую, не замечая этого, мы страдаем от неправильной осанки из-за множества других вещей — это и неправильная высота стула/стола по отношению друг к другу, и неправильная поза водителя за рулем, и многое другое. Даже наклон головы вперед и вниз во время пользования различными гаджетами влияет на состояние и дальнейшее изменение в осанке человека.
Также врач — травматолог-ортопед Александр Чичкин дает несколько простых упражнений, чтобы расслабиться после долгого сидения в одном положении:
растяжка шеи: наклоните голову в стороны, задержитесь на 10–12 секунд с каждой стороны;
растяжка плеч: поднимите плечи к ушам, задержитесь на несколько секунд, а затем опустите, повторите 5–6 раз;
выполняйте круговые движения руками по 10 раз;
сделайте несколько выпадов вперед, задерживаясь на несколько секунд, повторите 5–6 раз;
повороты корпуса: встаньте и поворачивайте верхнюю часть тела вправо и влево, задерживаясь на несколько секунд, повторите 10–15 раз;
подъем на носки: поднимайтесь на носки и опускайтесь на пятки, повторите 10–15 раз.
— Эти упражнения достаточно выполнять 1–2 раза в течение рабочего дня, они помогут снять напряжение и улучшить кровообращение, повысят вашу работоспособность и улучшат настроение, — советует Александр Чичкин.
Также полезно будет висеть на турнике — хотя бы по 1–2 минуты, полностью расслабив спину, ноги и шею, вытянув позвоночник. Это рекомендуется делать дважды в день.
А какие из этих привычек есть у вас?