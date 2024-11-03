Эту ягоду считают ядовитой, однако ее сок улучшает работу кишечника и помогает похудеть. Результат заметен уже через неделю

Крестьяне считали бузину опасной, но боялись вырубать кустарники, так как верили, что их посадил черт и живет под ними. И, если, например, выкопать дерево с корнем, хвостатый взбунтуется и придут несчастья, болезни, начнется падеж скота. Однако страхи давно превратились в легенды, а врачи говорят о том, что бузина, если правильно ее употреблять, полезна. О целебных свойствах этой черной ягоды рассказывает Доктор Питер.
Известно, что черная бузина обладает противовирусным и иммуностимулирующим действием.
— Плоды бузины используют при гриппе, простуде, кашле, легких воспалениях верхних дыхательных путей и для укрепления иммунитета, — говорит педиатр Мария Симошенкова.
Мария Симошенкова — педиатр клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.
Теперь же открылись и другие полезные свойства этой ягоды. Оказалось, она помогает сжечь жир, снизить сахар и наладить работу кишечника. Причем изменения начинаются уже через неделю употребления, говорится в американском исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.
А всё благодаря антоцианам — растительным пигментам из группы флавоноидов, которыми богата бузина.
— Антоцианы предотвращают всасывание моносахаридов в кишечнике, усиливают клеточный метаболизм жировой и мышечной тканей, изменяют микробиом кишечника, — говорят авторы.
Цианидин — самый полезный вид антоцианов
Ранее те же ученые продемонстрировали, что 600 граммов ежевики в день в течение недели повышают чувствительность к инсулину и увеличивают окисление жиров. Как раз в этих ягодах содержится цианидин. Однако добавление других ягод не дало такого результата. Авторы предполагают, что здесь важен тип антоциана.
Ученые решили изучить полезные свойства сока бузины, так как в нем высокое содержание антоцианов из числа цианидинов. Цианидин — это полифенольный пигмент, известный своими противораковыми свойствами. И он же, как выяснилось, помогает избавиться от лишнего жира.
Сначала эффект бузины проверили на грызунах. В течение 12 недель лабораторным животным с ожирением давали порошок бузины, при этом их кормили жирной пищей. В результате состав их тела улучшился по сравнению с контрольной группой грызунов, которые не получали порошок.
Как сок бузины работает на людях
Участниками нового исследования стали 18 женщин и мужчин от 22 до 75 лет. Из числа добровольцев исключили тех, у кого была аллергия на бузину, а также другие патологии, которые могли бы повлиять на результат исследования.
Эксперимент длился пять недель, и всё это время участники должны были придерживаться привычного рациона питания, а чтобы результаты были достоверными, добровольцев попросили избегать продуктов с высоким содержанием полифенолов. Это слива, баклажаны, темная фасоль, все виды ягод, в том числе вишня, красные виноград, яблоки, капуста, редиска, лук.
Результаты исследования оценивали каждые семь дней. Все добровольцы должны были ежедневно пить стопроцентный сок черной бузины (по 177,5 г утром и вечером во время еды) либо подобранный по вкусу и цвету плацебо-напиток в течение одной недели. Участники не знали, что они пьют, но если неделю они употребляли сок бузины, то в следующие семь дней им выдавали плацебо.
— Подобранная ежедневная порция сока бузины содержит 720 мг цианидина, — сообщают авторы. — Никаких побочных эффектов, в том числе желудочно-кишечных расстройств, во время исследования зарегистрировано не было.
Проверка на сахар
После каждой недели добровольцы сдавали тест на толерантность к глюкозе. Участников кормили сладкой и жирной пищей, после чего измеряли уровень сахара.
— Наблюдалось 24-процентное снижение кривой глюкозы и 9-процентное снижение кривой инсулина у группы, которая неделю до этого принимала сок бузины, — сообщают ученые.
Проверка на жир
Когда человек худеет, жир превращается в углекислый газ и воду, которые выводятся из организма при дыхании, а также с потом и мочой. Изучая состав воздуха, который выдыхали участники эксперимента, исследователи пришли к выводу: окисление жиров значительно увеличивалось после недельного употребления сока бузины.
Проверка микробиоты кишечника
По сравнению с плацебо сок бузины значительно увеличил содержание полезных бактерий фирмикутов (подавляют рост патогенных микроорганизмов, усиливают защитную функцию стенок кишечника) и актинобактерий (также проявляют противомикробную активность) в микрофлоре кишечника.
Меры предосторожности:
избегайте употребления бузины во время беременности и кормления грудью. Не давайте ягоду детям;
не употребляйте бузину при аутоиммунных заболеваниях, так как она может вызвать их обострение;
избегайте употребления незрелых и необработанных ягод;
проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любых растительных препаратов, чтобы избежать побочных эффектов.
По данным Роспотребнадзора, несозревшие ягоды бузины ядовиты. Но и есть созревшую бузину в свежем виде не рекомендуется. Отравление бузиной начинается с головокружения и окрашивания слизистых в синий цвет, а заканчивается тахикардией и остановкой дыхания.
Многие салаты калорийны
Ранее мы рассказывали о том, какие салаты помогают похудеть.
Мнение о том, что все они полезны, потому что низкокалорийные, ошибочно. Например, оливье, сельдь под шубой, цезарь и другие, те, которые содержат сложные углеводы, например картофель, а также рыбу, мясо и сытную заправку, являются значительной частью обеда или ужина.
— В нашей стране традиционно готовят сытные и калорийные салаты с основой из овощей. К ним добавляют еще и достаточно плотные заправки. В итоге одна порция салата может потянуть на полноценный прием пищи, поэтому худеющим стоит обратить внимание на некоторые компоненты салатов, которые серьезно прибавляют им калорий, — советует диетолог Наталья Тимкина.
Наталья Тимкина — врач-эндокринолог, диетолог клиники «АБИА» в Санкт-Петербурге.
Запеченные овощи и белые сухари
Сырые овощи малокалорийны за редким исключением, но в процессе их приготовления, например при варке или запекании, а уж тем более при жарке в масле, их калорийность подрастает. Кроме того, повышается их гликемический индекс (ГИ), для усвоения нужно больше инсулина, что тормозит процесс расщепления жиров. Поэтому выбирайте салаты преимущественно с сырыми овощами.
Добавление в салат сухарей из белого хлеба только кажется хорошей идеей. Они могут добавить блюду до 150 ккал, причем за счет легких углеводов, которые наиболее вредны для похудения. Аналогично и с добавлением к салатам белого риса, макарон, булгура: они тоже калорийны и добавляют ГИ блюда.
О том, почему вредны в салатах для худеющих мясные компоненты и сухофрукты, читайте тут.