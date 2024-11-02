«Им просто плевать. Умер и умер»: мать выжила при родах, но потеряла дочку — ее откровенный рассказ

История молодой мамы, которая потеряла нерожденную дочь Источник: Кристина Полевая

Молодая мама из Архангельской области Татьяна Балдакова ждала рождения второй дочери. Семья выбирала имя и думала назвать малышку или Оливия, или Камила. Но на шестой день 36-й недели произошла трагедия — Татьяну в полуобморочном состоянии экстренно увезли на кесарево сечение. Сердце малышки перестало биться в утробе матери. В видео выше Татьяна рассказала о горе, которое пережила.

Татьяна ждала второго ребенка, на момент трагедии ей был 31 год Источник: из личного архива Татьяны Балдаковой











С момента трагедии в семье Балдаковых прошел год. Татьяна скорбит о потере дочери, молодой маме тяжело без слез вспоминать произошедшее. Вторая беременность проходила так же, как и первая, только тогда женщину госпитализировали на раннем сроке, а в этот раз — нет. Второго ребенка Татьяны спасти не смогли. В протоколе экспертизы причиной смерти указали асфиксию плода, якобы это произошло из-за преждевременной отслойки плаценты.

— Первые месяцы я ревела практически 90% времени. Муж с первой дочкой всё время были со мной, им спасибо огромное за поддержку, — вспоминает Татьяна.

Через несколько месяцев после экстренной операции 31-летняя мама пошла к врачу, чтобы пройти обследование и найти причину, почему потеряла ребенка. Но столкнулась с холодностью и безразличием.

— Я понимаю, что для врачей это абсолютно штатная ситуация. А для меня нет. Для моей семьи — нет. Это мой ребенок, а всем без разницы. Им просто плевать. Умер и умер! — рассказывает мама, потерявшая нерожденную дочь.