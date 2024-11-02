«Без жертв не обойтись»: как работают противовирусные препараты и почему у них столько побочек — разговор с фармакологом

Человечество пока не умеет убивать вирусы, как бактерии, но изобрело обходные пути Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осень скоро подойдет к концу, а значит, заболеваемость ОРВИ и гриппом пойдет вверх — в аптеках на первый план выставят противовирусные препараты. И даже в соцсетях станет больше рекламы цветастых упаковок за совсем немалые деньги. При этом до сих пор не утихают споры вокруг таких лекарств. Многие называют их фуфломицинами — от грубого слова «фуфло», которым обозначают что-то бесполезное и фальшивое. Другие считают лишним принимать таблетки при простуде и игнорируют назначения врача. Самые важные вопросы о борьбе с вирусами корреспондент НГС задала фармакологу Павлу Мадонову.

Павел Геннадьевич Мадонов — заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор.

«Вирусу человек выгоден именно живым»

Человечество научилось бороться с бактериями, заручившись помощью антибиотиков. Да, появилась другая проблема — микроорганизмы вырабатывают устойчивость, но с этим тоже можно бороться.

Другое дело — вирусы. До сих пор нет лекарства, которое бы убивало целенаправленно их. В случае с бактериями антибиотики именно уничтожают врага, а вот противовирусные препараты на такое не способны. У них другой принцип действия.

— Избавиться от вируса гораздо сложнее, чем от бактерии. Потому что вирусу очень выгоден человек именно живым и здоровым: он размножается в клетках человека. Проникает внутрь, встраивается в генетический аппарат клетки, и она сама начинает продуцировать ему потомство, — объяснил Павел Мадонов, заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы.

Но в момент, когда вирус атакует клетку, организм уже начинает вырабатывать ответ иммунной системы. Поэтому практически нереально придумать вещество, которое бы напрямую убило вирус, но ковровой бомбардировкой не затронуло бы клетки человека.

Как работают противовирусные препараты

Лекарства от вирусов воздействуют не на них — они не дают клеткам человека впускать или выпускать их Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ученые начали искать другие варианты решения проблемы. Главной задачей стало не дать вирусу именно произвести потомство. И здесь в разработке лекарств пошли двумя путями. Первый способ — воздействовать на клетки человека и, не навредив им, не дать вирусу войти внутрь. В этом случае микроорганизм остается уязвимым для лейкоцитов, а так как он не смог дать потомство, болезнь прерывается.

Второй способ — не дать уже размножившемуся вирусу выйти из клетки. В этом случае болезнь также прервется.

— Многие говорят, что противовирусные — фуфломицины, но это, конечно, неправда. Есть противовирусные препараты прямого направленного действия. Если запретить работу ферментов, которые обеспечивают воспроизведение вируса, то болезнь прерывается. На этом основана, например, противовирусная терапия гепатита С, — объяснил фармаколог.

На лечение потребуется достаточно долгое время, но в итоге пациент полностью избавляет свои клетки от вируса гепатита С.

— Чем гепатит С принципиально от гриппа отличается? Он такой тайный, подпольный враг. Ему невыгодно себя показывать, он живет потихонечку, из клетки в клетку перемещается. Ему очень нужно сделать так, чтобы его не нашли. Как правило, собственная иммунная система не в состоянии его уничтожить. Ей придется долгое время бить по клеткам печени, чтобы убить вирус, — подчеркнул Павел Мадонов. — Если человеку не вводить молекулы, блокирующие размножение гепатита С в клетках, то он от него никогда не излечится.

А с гриппом всё проще: он ведет себя как разбойник. Павел Мадонов заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы, доктор медицинских наук, профессор

Грипп резко и шумно атакует организм, старается побыстрее размножиться и тем самым обнаруживает свои позиции. В итоге нарывается на мощную контратаку иммунной системы. Такое стремительное течение болезни и ее затухание и поднимает вопросы о целесообразности массового применения противовирусных при респираторных заболеваниях.

— Есть же шутка, что с лечением болеешь семь дней, а без него — неделю. И она имеет место, потому что действительно за неделю иммунитет справится. Поэтому противовирусные препараты для лечения гриппа применяются только тогда, когда врач решает, что нужна профилактика развития каких-то тяжелых осложнений, — пояснил фармаколог.

«Вирус стучится в дверь, а она закрыта»

Противовирусные препараты чаще всего не помогают из-за неверной дозировки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Больше всего копий сломано в спорах насчет эффективности препаратов, в которых действующее вещество — умифеновир. Это «Арбидол», «Арпефлю», «Мисуфер» и другие. Изначально препарат был изобретен в СССР в 1970-е годы для профилактики гриппа в воинских частях.

— Это прекрасно работающий препарат, только назначать и принимать его нужно правильно, — подчеркнул врач. — Его зачастую применяют заведомо без эффекта. Назначение делают по одной таблетке два раза в день, а это нерабочая доза для препарата.

Любое лечение и дозу препарата должен назначать только лечащий врач.

Он объяснил, что самая первая рекомендация при гриппе — пить как можно больше теплой жидкости. Так человеку становится легче, выходят токсины, но вместе с этим и лекарства.

— Если принимать правильную высокую дозу, то эффект будет. Умифеномир препятствует проникновению вируса в клетку. Он, еще раз повторяю, не убивает сам вирус — он не дает ему проникнуть внутрь клетки, — отметил Павел Мадонов.

Вирус стучится в дверь, а она закрыта. Пока стоит и ждет, его иммунитет съедает. Это очень красивая, правильная и отлично реализованная идея. Павел Мадонов заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы, доктор медицинских наук, профессор

Второй стандарт лечения от гриппа предполагает использование другого противовирусного средства, его действующее вещество — осельтамивир. Это такие препараты, как «Тамифлю», «Осельтамивир», «Флустоп», «Осетафлю» и другие.

— Здесь другая ситуация. Осельтамивир блокирует фермент, который помогает созданным новым вирусам выйти из клетки. Здесь закрыта дверь на выход, — объяснил фармаколог. — Дальше заражение не происходит. Опять же вопрос в правильной дозировке, чтобы препарат работал.

Противовирусные с тяжелыми последствиями

Эпидемия коронавируса стала настоящим испытанием и для врачей, и для ученых. Вирус постоянно мутировал, стараясь не убивать своих носителей быстро, чтобы эффективнее размножаться. Но при этом до сих пор действует очень агрессивно.

— Ковид опасен тем, что он научился очень быстро заходить в клетки — намного быстрее, чем грипп. Он великолепно поражает эндотелий и эпителий дыхательных путей, сосудов. Вот это его главная проблема, — отметил Павел Мадонов.

Против ковида начали назначать целый ряд противовирусных лекарств. И у части из них в коробке инструкция размером с ковер, а побочные эффекты — от гастрита с язвой до поражения печени с болью в грудной клетке.

— Препарат блокирует ферменты для того, чтобы вирус не размножился. Он воздействует на клетки человека, поэтому побочные эффекты гарантированы, их не может не быть, — подчеркнул Павел Мадонов. — Мы сами нарушаем работу организма, чтобы он выжил. А без жертв здесь не обойтись.