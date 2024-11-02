Жиров надо больше, но без ожирения: неврологи дали новые рекомендации по профилактике инсультов

Инсульт лучше предупредить, чем оказаться с ним в реанимации Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Последние рекомендации по профилактике инсульта американские неврологи выпускали в 2014 году. Но за десять лет многое изменилось. Появились новые исследования, да и образ жизни человека изменился — нужно подстраиваться. Собрав воедино все медицинские открытия последних лет, Американская ассоциация по борьбе с инсультом опубликовала обновленные рекомендации. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Новые лекарства

Существуют факторы риска инсульта, при которых может потребоваться прием лекарств. Среди них неврологи называют высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. С момента выхода последних рекомендаций появились новые препараты для лечения этих болезней, которые также снижают и риск инсульта.

— Было показано, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного белка-1 эффективны не только для снижения сахара при диабете 2-го типа, но и для потери веса и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, — говорится в рекомендациях, опубликованных в журнале Stroke.

Также при нарушении липидного обмена врачи рекомендуют ингибиторы PCSK9 — класс препаратов, которые, по словам исследователей, эффективны для снижения уровня «плохого» холестерина.

Лечение высокого давления

— Контроль артериального давления имеет решающее значение для профилактики инсульта. Испытания показали, что лечение только одним антигипертензивным препаратом эффективно для достижения целевых показателей лишь у 30% человек. Большинству, чтобы контролировать давление, необходимо принимать 2–3 лекарства. Поэтому рекомендуется использовать минимум два антигипертензивных препарата для первичной профилактики инсульта у большинства пациентов с гипертонией, — сообщают неврологи.

Питание

По словам неврологов, диеты с низким содержанием жиров не особо снизили риск инсультов. Поэтому авторы советуют употреблять как можно больше полезных жиров.

— Было показано, что средиземноморская диета снижает риск инсульта, особенно в сочетании с орехами и оливковым маслом, — говорится в рекомендациях.

Количество физических нагрузок

Для профилактики инсульта ассоциация традиционно рекомендует 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю либо 75 минут физической активности высокой интенсивности или же их комбинацию.

Однако в новых рекомендациях врачи говорят не только о важности физической активности, но и о вреде малоподвижного образа жизни в дневные часы. Иными словами, спорт после работы — это, конечно, хорошо, но если постоянно сидеть у экрана, то риски инсульта по-прежнему высоки.

— Физическая активность необходима для сердечно-сосудистой системы, в то время как длительное сидячее поведение во время бодрствования связано с повышенным риском инсульта, — говорят врачи.

Обследования для женщин

Эндометриоз, преждевременное угасание функции яичников (до 40 лет) и раннее начало менопаузы (до 45 лет) — всё это значительно повышает риск инсульта. Поэтому женщинам важно контролировать менструальный цикл и регулярно обследоваться у гинеколога.

Здоровье во время беременности

Инсульты во время беременности или в первые дни после родов — это, к сожалению, не редкость. Не так давно «Доктор Питер» писал о 29-летней женщине, у которой инсульт случился сразу после родов. Известно, что риск возрастает в последнем триместре беременности, а также непосредственно в родах, когда повышается свертываемость крови для защиты от кровотечения. Далее повышенная свертываемость крови сохраняется еще 3–6 недель.

— Профилактика в первую очередь должна быть связана с контролем давления и лечением высокого АД во время беременности и в течение шести недель после родов, — подчеркивают неврологи.

Мелодия будильника опасна?

По словам врача Оксаны Драпкиной, многие люди совершают одну и ту же ошибку: мелодия на звонке будильника с первых секунд звучит громко и резко. Так делать точно нельзя!

Оксана Драпкина, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

Резкие и громкие звуки будильника могут вызвать скачок артериального давления. Всё это повышает риск возникновения инфаркта или инсульта. Лучше, чтобы мелодия начинала играть тихо, а по своему ритму была спокойной, — пояснила эксперт.

Поэтому обязательно зайдите в настройки телефона и отрегулируйте будильник. Можно выбрать спокойную мелодию, например стандартный рингтон или что-то из классики. Пусть первые секунды он будет едва слышен — так вы мягко и плавно выйдете из состояния сна, а не будете подскакивать на кровати.

Вредно ли ставить будильник на повтор

Раньше считалось, что просыпаться надо по первому звонку. Однако недавно ученые опровергли эти выводы. Как оказалось, привычка ставить будильник на повтор может улучшить когнитивные способности!