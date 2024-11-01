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Здоровье Жаловалась на боли в пояснице и ноге: пенсионерка умерла в больнице — дети винят врачей в халатности

Жаловалась на боли в пояснице и ноге: пенсионерка умерла в больнице — дети винят врачей в халатности

Родственники наняли юриста и обратились в суд, однако спустя год после трагедии никто не наказан

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19 комментариев

Пережить утрату близкого человека непросто. Еще сложнее, если в сердце живет уверенность, что этого можно было избежать. Так произошло в семье из Нижнего Новгорода. Летом прошлого года 71-летнюю Ирину Корневу увезли в больницу с болями в пояснице и ноге. Спустя несколько часов женщину перевели в реанимацию, обнаружив гной в колене. Из реанимации в палату и обратно пенсионерка перемещалась в течение двух месяцев. У нее появлялись новые пролежни, отказывали органы, а одну из ног пришлось ампутировать. В итоге Ирина умерла. Ее дети больше года борются с Минздравом. Подробнее об этой истории — в видео наших коллег из NN.RU.

Юрист Антон Салеев, который помогает Корневым, уже направил не один документ в нижегородский Минздрав и правоохранительные органы.

— Вообще, борьба со здравоохранением, больницами, врачами, когда видишь, что действительно вина специалистов по документам доказана, она очень тяжела. Почему? Как правило, здравоохранение прикрывается законом о врачебной тайне. Естественно, нам очень тяжело писать какие-либо жалобы, потому что мы ответа никогда не дождемся, — отметил юрист.

По словам Салеева, региональный Минздрав всё же провел внутреннюю проверку в больнице № 13 и выдал заключение: «Действовали в соответствии с протоколами и законом „Об охране здоровья“». Однако такой ответ не устроил Екатерину и Сергея, детей скончавшейся, поэтому было принято решение обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения — она обнаружила десяток нарушений медиков.

— Я вижу там две статьи Уголовного кодекса — это халатность и неоказание помощи больному. В правоохранительные органы мы тоже обратились, но либо ввиду занятости на более сложные дела или ввиду своей невнимательности они на наше заявление вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Им в больнице сказали, что мать Екатерины и Сергея умерла своей смертью. Уже прошло больше года. Я уверен, что даже с таким важным документом (независимой экспертизой) это дело будет похоронено под бюрократическим сукном.

NN.RU также обращался в нижегородские СК и МВД, а также региональный Минздрав и саму больницу с официальными запросами с просьбой прокомментировать произошедшее и дать оценку действиям медиков, которые занимались лечением Ирины Корневой. Внятного разъяснения ни от кого не поступило: в Минздраве лишь сообщили, что не имеют права разглашать врачебную тайну.

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Умерла в больнице Халатность врачей
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Комментарии
19
Мон@шка60+
1 час
Не статья, а бабьи сплетни. Халатность, неоказание помощи или фатальное течение неизвестной читателям болезни?
mirror
21 минута
К старикам относятся, как к мусору. Хотя женщине был 71 год. Моя тётя попала на горку 2 года назад с непроходимостью желчных путей. Сделали операцию и даже катетер не поставили для выведения желчи, сославшись позже на то, что не было катетеров(!!!), вся желчь шла внутрь организма. 2 месяца она просто лежала в палате, ставили капельницы и всё! В итоге бодрая, моложавая и полная сил женщина просто умерла.... Ей было 83 года, но она чувствовала себя нормально, была активной и позитивной. Работала на даче, шила. Здесь налицо и халатность и неоказание должной мед. помощи. Не дай бохо никому в старости не попасть в больницу, оттуда вы не выйдете.
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