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Здоровье Почему нельзя есть и пить перед наркозом и голодать перед операциями — объясняет анестезиолог

Почему нельзя есть и пить перед наркозом и голодать перед операциями — объясняет анестезиолог

Отвечаем на волнующие вопросы

979
1 комментарий

Перед операцией многие чувствуют волнение

Многие пациенты интересуются, почему нельзя есть и пить перед наркозом и почему перед операциями нельзя голодать. В первую очередь, это необходимо для безопасности самих людей, которым будут делать операцию. Подробнее на эти вопросы ответил Сергей Степаненко, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии клиники «Медскан на Яузе» (ходит в ГК «Медскан»).

Почему нельзя есть и пить перед наркозом

Как объяснил врач, есть и пить можно и даже нужно, но важно выдерживать правильные сроки. Слогласно результатам исследования Европейского общества анестезиологов, прием пищи должен быть за 6 часов до операции, а питье — за 2 часа до операции. Если сократить эти сроки, поесть за час или полтора перед операцией (с условием, что предстоит общая анестезия с угнетением рефлексов), существует риск, что желудочное содержимое может попасть в дыхательные пути и вызвать аспирационную пневмонию.

— В данном случае главный страх состоит не в том, что еда попадет в дыхательные пути, а в том, что там окажется кислая среда желудка, — объяснил Сергей Степаненко. — Если она попадет в нижние дыхательные пути, то возникнет ожог, что приведет к синдрому Мендельсона — кислотно-аспирационной пневмонии, это очень серьезная патология, которая требует введения антибиотиков, длительного реанимационного пребывания, и может дойти вплоть до летального исхода.

Именно поэтому прием пищи за 6 часов до операции и жидкости за 2 часа — обязательные условия. При этом сок с мякотью, кефир, ряженка — эти напитки запрещены. Разрешена прозрачная жидкость — слабый кофе, слабый чай или, желательно, просто вода.

Почему перед операциями нельзя голодать

Врач отметил, что некоторые пациенты, особенно возрастные, очень серьезно воспринимают информацию про ограничения в 2 и 6 часов. Из-за этого они отказываются от еды и питья за сутки. В результате они приезжают в операционную с сухим языком и тахикардией.

— Периферический доступ затруднен, врачи не могут начать инфузию, происходит гемоконцентрация. Поэтому обязательным условием является питье за 2 часа до операции, — объяснили в «Медскане».

Поэтому в вопросах еды и питья перед операцией нужно быть внимательными и четко следовать рекомендациям врача. Не нужно нарушать предписания или пытаться их перевыполнить.

В постоянной рубрике «Медликбез» НГС отвечает и на другие вопросы о здоровье. Например, мы рассказывали, какие пять продуктов быстро помогают при изжоге, как можно понизить холестерин, и почему возникает хроническая усталость.

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Комментарии
1
Красивая.
39 минут
ЗДОРОВЬЕ "Почему нельзя есть и пить перед вскрытием и голодать перед операциями — объясняет анестезиолог"(с) Действительно почему?
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