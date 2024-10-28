Хорош в меру: что будет, если есть много аскорбинок и постоянно пить витамин С

Шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Осенью многие горожен задаются вопросом, что будет, если есть много аскорбинок и постоянно пить витамин С. Кисло-сладкие аскорбинки особенно любят дети, а взрослые пьют витамин С в ударных дозах во время простуды. Но не всегда употребление этих средств в больших количествах оправдано. НГС выяснил, в чем разница между этими веществами и что будет, если пить много витамина С и аскорбинок.

Что будет если есть много аскорбинок

Несмотря на схожесть, аскорбиновая кислота и витамин С — разные вещества. Если есть аскорбинки в большом количестве, это может привести к образованию камней, раздражению желудка и диареи.

Подробнее об аскорбиновой кислоте и витамине С рассказала Анна Васильева, врач-эндокринолог клиники «Медскан на Яузе» (входит в ГК «Медскан»).

— Аскорбиновая кислота, которая повсеместно продается в аптеках, представляет собой чистую формулу вещества, однако она менее стабильна и быстро выводится из организма, усваиваясь лишь на 10%. Остальная часть выводится из организма вместе с мочой. Можно точно сказать, что витамин С и аскорбиновая кислота не являются одинаковыми веществами и не идентичны друг другу. Аскорбиновая кислота — всего лишь один из компонентов витамина, она помогает восполнять его дефицит, но ей нельзя заменить его в полной мере.

Нужно помнить, что витамины принесут пользу только при правильной дозировке. Поэтому перед тем, как начать курс приема, нужно сдать анализ крови и выяснить у врача свою индивидуальную норму.

Что будет, если пить много витамина С

Если пить витамин С в больших количествах, он может раздражать ЖКТ и разрушать зубную эмаль. Но все же у него есть много положительных свойств. В первую очередь, витамин С — мощный антиоксидант, который предотвращает образование свободных радикалов, предупреждает преждевременное старение и участвует в синтезе коллагена.

— Это оказывает множество положительных эффектов: помощь в регенерации поврежденных клеток кожи, защиту клеток от окислительного стресса, усиление синтеза интерферона, и, как следствие укрепление иммунной системы организма, — рассказали в ГК «Медскан».

Также витамин С положительно влияет на обмен веществ и вывод токсинов из организма, участвует в синтезе ряда гормонов, выработке серотонина, помогает в усвоении B12, железа, фолиевой кислоты и витаминов D, E. Витамин С регулирует процессы кроветворения, а в комплексе с витамином P уменьшает проницаемость капилляров, повышая их прочность. Кроме этого препарат помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает желчеотделение путем блокировки биосинтеза холестерина.

При этом особенность витамина С в том, что он не производится организмом, поэтому получить его можно только из еды или специальных добавок.

— В составе натурального витамина С, получаемого из продуктов питания, содержатся биологически активные вещества – биофлавоноиды и рутин, ферменты, которые способствуют лучшему всасыванию, — объяснила врач.

Натуральный витамин С в больших количествах содержится в шиповнике (650 мг на 100 граммов), петрушке (135 мг на 100 граммов), киви (более 90 мг), клубнике (около 60 мг), шпинате (около 45 мг) и квашеной капусте (до 20 мг).

Эксперт отмечает, что витамин С полезен практически всем, но некоторым — особенно.

— В первую очередь, его нужно употреблять «курильщикам», так как курение нарушает обмен веществ и приводит к дефициту минералов и витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты. Вторая категория — онкобольные, люди, болеющие мальабсорбцией, кахексией, почечной недостаточностью, а также пациентам после операции обязательно нужно увеличить дозировку витамина С, — рассказали НГС в ГК «Медскан». — Третий случай — женщины, принимающим оральные контрацептивы — эти препараты негативно влияют на уровень витаминов группы В, С и Е. Витамин С так же нужно принимать всем, кто находится под воздействие продолжительного стресса и постоянно недосыпает.

В некоторых случаях витамин С может быть и опасен. Он тормозит процесс превращения глюкозы в сорбит. Поэтому прием аскорбиновой кислоты в форме таблеток и драже противопоказан пациентам с сахарным диабетом, потому что может стать причиной гипергликемии.

С осторожностью к витамину нужно относиться пациентам с почечнокаменной болезнью, гипероксалурией, гемохроматозом, оксалозом, талассемией, сидеробластной анемией, дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, а также людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку аскорбиновая кислота может раздражать слизистые поверхности органов пищеварительной системы. Следует контролировать дозировку витамина С перед оперативным вмешательством, так как он способствует разжижению крови. Наличие проблем с зубами тоже может стать противопоказанием — витамин имеет свойство разрушать зубную эмаль.

Если противопоказаний нет, то чтобы избежать потенциальных проблем нужно употреблять витамин С в правильных дозировках и рекомендациях. Для взрослых это 50-100 мг в сутки, для детей 25-75 мг, беременным 120 мг в сутки, курильщикам — 125 мг.

— Витамин С – водорастворимый, поэтому лучше всего усваивается утром при приеме натощак, за 30–45 минут до еды. Усвояемость аскорбиновой кислоты улучшают витамины А, В5, В9, Е, а также железо и кальций, — рассказала Анна Васильева.

Витамин разрушается при температуре 85-95 градусов, запуск процесса разрушения начинается при 60 градусах. Также он плохо переносит свет и высокую температуру, поэтому продукты с ним лучше хранить в темном месте.

При кипячении любых овощей, фруктов или зелени витамин С разрушается через 2–3 минуты, в то время как при тушении теряется только на 50%. Во время готовки рекомендуется закрывать крышку кастрюли. Для приготовления ягодных настоев нужно предварительно охладить воду до 80 градусов и только после этого добавлять ингредиенты.