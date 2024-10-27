Прививка от гриппа: кому нельзя? Разбираемся с врачом

Всем ли можно делать прививку? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осенью и зимой эпидемиологи, как обычно, бьют тревогу. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире и по России активно распространяются новые штаммы гриппа, агрессивные и опасные. Врачи предрекают, что грипп в текущем и наступающем годах может протекать тяжелее, чем раньше, и часто приводить к осложнениям. «Доктор Питер» узнал у врача-инфекциониста Маргариты Провоторовой, так ли это, а также о том, кому можно и нельзя прививаться.

Маргарита Провоторова — врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Если можно, делайте!

Вакцина от гриппа — одна из самых изученных и регулярно обновляемых, она претерпевает изменения каждый год , чтобы подстроиться под актуальные штаммы вируса. Состав вакцины постоянно модернизируют , ведь только тогда иммунизация против гриппа будет эффективной.

— Новый эпидемический сезон не исключение, с 1 сентября начата кампания по вакцинации против гриппа. Роспотребнадзор опубликовал правила подготовки к эпидемическому сезону — 2024/2025, согласно которому в регионах должно быть привито не менее 60% населения . Впрочем, для групп риска эта цифра больше — не менее 75%. Дело в том, что для пациентов высокого риска тяжелого течения гриппа введение вакцины не просто желательно, это необходимость, — объясняет Маргарита Провоторова.

Но в некоторых ситуациях введение вакцины пациенту запрещено по медицинским причинам — это называется противопоказанием к проведению вакцинации. К слову, истинных противопоказаний к вакцинам на самом деле значительно меньше, чем мы привыкли думать. Тем не менее они есть.

Кому противопоказана вакцинация

Если есть аллергия на куриное яйцо , поскольку в состав некоторых вакцин против гриппа входит овальбумин (альбумин яичного белка. — Прим. ред.). Впрочем, если есть аллергическая реакция на любой компонент вакцины, от специфической иммунопрофилактики придется воздержаться. Но здесь необходимо сначала проконсультироваться с аллергологом;

если при введении вакцины ранее были зафиксированы сильные поствакцинальные реакции . Это повышение температуры более 40 ˚С. К слову, повышение температуры до 38,5–39 ˚С после вакцины не считается тяжелой реакцией;

если после введения вакцины против гриппа в прошлый раз у вас были зафиксированы коллапс (резкое падение артериального давления), судороги , анафилактический шок ;

если после введения вакцины против гриппа ранее были зафиксированы местные осложнения, такие как выраженный отек, покраснение более 8 см в диаметре.

Временные запреты на прививку

Наряду с абсолютными противопоказаниями к вакцинации существуют и относительные — временные . Например, вакцинацию не рекомендуется проводить в период острого течения инфекционных заболеваний, на фоне высокой температуры, в этом случае врач порекомендует воздержаться от введения вакцины несколько дней.

— Выдерживать интервал месяц и более после легкого ОРВИ или кишечной инфекции перед введением вакцины нет необходимости. Согласно современным рекомендациям, вакцинироваться можно сразу после нормализации температуры и самочувствия, — рассказывает Маргарита Провоторова.

От вакцинации стоит воздержаться в период обострения любых хронических заболеваний.

— Но в любом случае не стоит самому гадать, есть у вас противопоказания к введению вакцины или нет. Перед вакцинацией пациента всегда осматривает врач, тщательно собирает анамнез, и только после этого принимается решение, — говорит эксперт.

Как защититься от гриппа

— Вакцинация против гриппа — один из самых эффективных способов защиты от заболевания, — говорит эксперт. — Она помогает организму бороться с вирусом, снижая риск развития тяжелых форм заболевания и осложнений. Важно помнить, что прогнозы ВОЗ — это не приговор, а сигнал к действию. Каждый из нас может сделать свой вклад в борьбу с гриппом, соблюдая меры профилактики и своевременно обращаясь за медицинской помощью в случае заболевания.

Важно понимать, что грипп — это не просто «простуда». Он может быть опасным, особенно для пожилых людей, маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать простые правила профилактики

Часто мыть руки с мылом;

избегать контакта с больными людьми;

использовать антисептики;

регулярно проветривать помещение;

делать влажную уборку;

соблюдать режим дня;

правильно питаться;

принимать витамины.

Вода, а затем — цикорий или какао

Вместо кофе — лучше какао Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ранее мы рассказывали, каким напитком , если хочется укрепить иммунитет и быть здоровым, следует начинать день .

Вариантов, конечно, много. Например, известная модель Ирина Шейк вместо кофе пьет по утрам воду с лимоном. Бывший президент США Барак Обама предпочитает апельсиновый сок или зеленый холодный чай.

Но какие варианты утренних напитков правильные ?

Диетологи уверены: начинать день нужно с напитка, который поможет организму активизировать метаболизм и проснуться. И наилучший в списке — простая вода, питьевая, без газа и добавок. Если ежедневно приучить себя выпивать достаточно воды после пробуждения, она подарит заряд бодрости лучше, чем кофе или крепкий чай.

Воду нужно пить еще и потому, что тело за ночь избавляется от продуктов метаболизма. Утром мы встаем и идем в туалет, выводим достаточно жидкости с мочой — ее нужно восполнить.

Помимо воды, диетолог предлагает еще два варианта напитков, которые помогут взбодриться и почувствовать прилив сил с утра.

— Тем, кто хочет заменить традиционный утренний кофе более полезными альтернативами, похожими по вкусу, можно предложить напиток с цикорием, — советует Елена Парецкая. — Вкус напитков похож, а вот состав компонентов совершенно разный. Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы в крови, что особенно полезно для диабетиков. Его можно пить с молоком или без него, с сиропом или сахаром.

Еще один полезный напиток, который хорошо бодрит и дарит силы, — какао.

— В нем есть природные антиоксиданты, вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Но важно использовать не гранулят с сахаром и кучей добавок, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды, — советует Елена Парецкая.