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Здоровье Сибирячка Рихарда научила робота Николая понимать на слух ее редкое имя

Сибирячка Рихарда научила робота Николая понимать на слух ее редкое имя

До октября 2024 года голосовой помощник не мог найти карту пациентки

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2 комментария

Робот Николай не всегда может записать пациента к врачу

Корреспондент НГС Рихарда Лем добилась, чтобы робот Николай научился понимать на слух ее необычное имя. Робот — это система, которая помогает новосибирским пациентам записываться к врачам по номеру 122.

До октября 2024 года робот не мог распознать имя Рихарды.

— Первый раз я обратила внимание на проблему во время пандемии. Помню, что робот по номеру 122 попросил меня назвать фамилию, имя и отчество, затем дату рождения, а потом «признался», что не нашел мою карту. И перевел на оператора. Оператор уже всё нашла без проблем. С тех пор я делала еще пару попыток, ничего не менялось, — рассказала Рихарда.

В сентябре 2024 года она опять попыталась записаться в районную поликлинику по телефону. Робот Николай снова не справился.

— Когда я обратилась по рабочей теме с вопросами в пресс-службу Минцифры, я заодно рассказала и о своей проблеме. Не особо рассчитывала, что после этого что-то изменится, но после ответа из министерства робот впервые нашел мою карту без помощи оператора. Правда, при произношении фамилии он допустил ошибку: Лём, — поделилась сибирячка.

В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области на вопрос журналиста сообщили следующее:

— Проверили: имя и фамилию Рихарда Лем голосовой помощник распознает. Причины, по которым робот Николай не смог Вас записать: нет доступных слотов для записи на прием и нужно повторить попытку записи на следующий день, Вы давно не были на приеме (более года) и нужно при посещении поликлиники попросить актуализировать свои данные по прикреплению и номеру телефона, Ваш врач может быть в отпуске или на больничном, — сказано в официальном ответе.

В министерстве добавили, что робот постоянно обучается более детальному распознаванию фраз, в том числе имен собственных.

— Все неизвестные ранее роботу слова вносятся в систему, чтобы он их запомнил и впоследствии понял. Если произносить ФИО без акцента на ударные слоги, роботу будет легче Вас найти в базе, — подчеркнули в Минцифры.

Кроме того, на качество распознавания влияют посторонние шумы и разговоры на фоне.

Недавно НГС рассказывал, как еще можно записаться к врачу. В Минздраве Новосибирской области перечислили все способы, а в региональном Минцифры раскрыли алгоритмы взаимодействия с искусственным интеллектом.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Теперь осталось научить Рихардов и прочих Эмилей разговаривать по - русски и писать без ошибок.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
5 минут
Общение с регистраторшами куда приятнее, а роботу не хватает изюминки.
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