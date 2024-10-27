Сибирячка Рихарда научила робота Николая понимать на слух ее редкое имя

Робот Николай не всегда может записать пациента к врачу Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Корреспондент НГС Рихарда Лем добилась, чтобы робот Николай научился понимать на слух ее необычное имя. Робот — это система, которая помогает новосибирским пациентам записываться к врачам по номеру 122.

До октября 2024 года робот не мог распознать имя Рихарды.

— Первый раз я обратила внимание на проблему во время пандемии. Помню, что робот по номеру 122 попросил меня назвать фамилию, имя и отчество, затем дату рождения, а потом «признался», что не нашел мою карту. И перевел на оператора. Оператор уже всё нашла без проблем. С тех пор я делала еще пару попыток, ничего не менялось, — рассказала Рихарда.

В сентябре 2024 года она опять попыталась записаться в районную поликлинику по телефону. Робот Николай снова не справился.

— Когда я обратилась по рабочей теме с вопросами в пресс-службу Минцифры, я заодно рассказала и о своей проблеме. Не особо рассчитывала, что после этого что-то изменится, но после ответа из министерства робот впервые нашел мою карту без помощи оператора. Правда, при произношении фамилии он допустил ошибку: Лём, — поделилась сибирячка.

В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области на вопрос журналиста сообщили следующее:

— Проверили: имя и фамилию Рихарда Лем голосовой помощник распознает. Причины, по которым робот Николай не смог Вас записать: нет доступных слотов для записи на прием и нужно повторить попытку записи на следующий день, Вы давно не были на приеме (более года) и нужно при посещении поликлиники попросить актуализировать свои данные по прикреплению и номеру телефона, Ваш врач может быть в отпуске или на больничном, — сказано в официальном ответе.

В министерстве добавили, что робот постоянно обучается более детальному распознаванию фраз, в том числе имен собственных.

— Все неизвестные ранее роботу слова вносятся в систему, чтобы он их запомнил и впоследствии понял. Если произносить ФИО без акцента на ударные слоги, роботу будет легче Вас найти в базе, — подчеркнули в Минцифры.

Кроме того, на качество распознавания влияют посторонние шумы и разговоры на фоне.