Прививку от гриппа будут делать в ТРЦ «Аура» — как и когда

Пункт вакцинации расположен на четвертом этаже Источник: Минздрав Новосибирской области











Городская поликлиника № 1 с 25 октября открыла пункт вакцинации от гриппа для взрослых в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Он будет работать три дня в неделю, сообщает Минздрав Новосибирской области.

По пятницам можно будет сделать прививку от гриппа бесплатно с 17:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 15:00.

— Пункт расположен на четвертом этаже ТРЦ, вход со стороны ул. Военной, слева от эскалатора, — объяснили в минздраве.

Обязательно нужно иметь при себе паспорт. Без него прививку не сделают. Прививаться от гриппа нужно один раз в год.