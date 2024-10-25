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Здоровье Прививку от гриппа будут делать в ТРЦ «Аура» — как и когда

Прививку от гриппа будут делать в ТРЦ «Аура» — как и когда

Врачи будут принимать три раза в неделю

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5 комментариев

Пункт вакцинации расположен на четвертом этаже

Городская поликлиника № 1 с 25 октября открыла пункт вакцинации от гриппа для взрослых в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Он будет работать три дня в неделю, сообщает Минздрав Новосибирской области.

По пятницам можно будет сделать прививку от гриппа бесплатно с 17:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 15:00.

— Пункт расположен на четвертом этаже ТРЦ, вход со стороны ул. Военной, слева от эскалатора, — объяснили в минздраве.

Обязательно нужно иметь при себе паспорт. Без него прививку не сделают. Прививаться от гриппа нужно один раз в год.

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До начала эпидсезона гриппа осталось не так много времени. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно или за деньги в частных медцентрах. Мы собрали ответы на самые важные вопросы о вакцинации и гриппе.

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Уточните, пожалуйста, с завтрашнего дня уже можно будет привиться?
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