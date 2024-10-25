Поздравляем, вы алкоголик: как понять, что вам пора завязать с выпивкой

Порой очередную дегустацию от синей ямы отделяет всего пара рюмок. Но если ветераны синего фронта и сами могут без лишних подсказок рассказать о своем заслуженном диагнозе, то люди, алкоголем не изнуренные, легко не заметят, как перешли грань между пунктами «я только чуть-чуть» и «куда я попал, где мои вещи?» Чтобы, проснувшись утром, вам было проще разобраться, это вы просто так удачно вчера покутили, или вы уже кандидат в мастера алкоспорта, мы расскажем вам об отличительных признаках алкоголиков.