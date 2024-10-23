«Жевала волосы три года»: новосибирские врачи достали 2 кг волос из желудка 19-летней пациентки — пугающее фото

Из-за волосяного кома у девушки началось истощение Источник: Минздрав Новосибирской области











Хирурги городской клинической больницы №25 достали из желудка 19-летний пациентки более двух килограмм волос, сообщает Минздрав Новосибирской области. Длина волосяного кома составила 35 сантиметров.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Никита Комков, пациентка поступила в больницу с жалобами на рвоту.

— Любая принятая пища выходила вместе с рвотой, наблюдалось ухудшение состояния из-за истощения, так как безоар полностью заполнил желудок. В данном случае наша девочка употребляла волосы в течение трёх лет. Заболевание часто проходит бессимптомно до тех пор, пока пациент может питаться, – рассказал Никита Комков.

Трихобезоар — это инородное тело в желудочно-кишечном тракте, которое формируется из переплетенных волос или шерсти с примесью пищевых частиц и слизи. Чаще всего формируется в желудке, но у 10% больных — в тонком кишечнике. Это заболевание называется синдромом Рапунцель.

После извлечения кома волос из 19-летней пациентки хирурги взвесили инородное тело. 35-сантиметровый безоар весил 2,2 кг.

— Операция проходила классически. Наиболее сложным этапом было зашить желудок без последствий, так как стенка желудка стала хрящевидной на фоне безоара из-за длительного воспаления. Это второй случай в нашей практике, и третий за всю историю больницы, — отметил Никита Комков.