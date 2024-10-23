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Здоровье «Жевала волосы три года»: новосибирские врачи достали 2 кг волос из желудка 19-летней пациентки — пугающее фото

«Жевала волосы три года»: новосибирские врачи достали 2 кг волос из желудка 19-летней пациентки — пугающее фото

Длина кома волос составила 35 см

1 858
32 комментария

Из-за волосяного кома у девушки началось истощение

Хирурги городской клинической больницы №25 достали из желудка 19-летний пациентки более двух килограмм волос, сообщает Минздрав Новосибирской области. Длина волосяного кома составила 35 сантиметров.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Никита Комков, пациентка поступила в больницу с жалобами на рвоту.

— Любая принятая пища выходила вместе с рвотой, наблюдалось ухудшение состояния из-за истощения, так как безоар полностью заполнил желудок. В данном случае наша девочка употребляла волосы в течение трёх лет. Заболевание часто проходит бессимптомно до тех пор, пока пациент может питаться, – рассказал Никита Комков.

Трихобезоар — это инородное тело в желудочно-кишечном тракте, которое формируется из переплетенных волос или шерсти с примесью пищевых частиц и слизи. Чаще всего формируется в желудке, но у 10% больных — в тонком кишечнике. Это заболевание называется синдромом Рапунцель.

После извлечения кома волос из 19-летней пациентки хирурги взвесили инородное тело. 35-сантиметровый безоар весил 2,2 кг.

— Операция проходила классически. Наиболее сложным этапом было зашить желудок без последствий, так как стенка желудка стала хрящевидной на фоне безоара из-за длительного воспаления. Это второй случай в нашей практике, и третий за всю историю больницы, — отметил Никита Комков.

По словам врача, безоар — в первую очередь вредная привычка и психологическая проблема.

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Операция Хирурги Волосы Минздрав Новосибирской области Новосибирск
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Комментарии
32
Дормидонт Евлампивич
14 минут
"Эти камни встречаются в желудке тюленей, моржей и некоторых китообразных. Достигают 2,5 кг, могут вызвать язву или кровотечение, закупорку кишечника и гибель животного." А тут 19 лет и ума нет. Да походу и не будет.
МАРГО
38 минут
2 кг волос...а родители этого не замечали? Ужас же. М
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